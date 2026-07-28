Instagram má nový nejsledovanější reel na světě, kupodivu nepatří žádné celebritě

- Sociální síť Instagram má nového rekordmana pokud jde o reels
- Jediné video zaznamenalo za 24 hodin více než 300 milionů zhlédnutí
- Nejedná se přitom o žádnou mezinárodní celebritu
Sbírání sledovanosti na sociálních sítích je každodenní chleba nejednoho influencera. Jen jeden ale může mít na svém kontě vůbec nejsledovanější reel na světě, přičemž nyní má tato kategorie nového krále. Kdo by čekal, že za nejúspěšnějším krátkým videem na Instagramu bude stát nějaký sportovec, umělec nebo dokonce youtuber, šeredně by se splet. Nejsledovanější reel má na svém kontě poměrně překvapivě politik a co je možná ještě více překvapivé, nejedná se o žádného západního politika.
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Indický premiér s dosahy jako celebrita
Už vás nebudeme déle napínat – nejsledovanější reel má na svém kontě Narendra Modi, indický premiér, který zveřejnil na Instagramu dvě selfie videa v době, kdy se po celé zemi šířily studentské protesty. První z nich zaznamenalo za 24 hodin více než 300 milionů zhlédnutí (aktuálně už má téměř 400 milionů zobrazení) a překonalo tak rekord platformy pro jeden klip. Pětasedmdesátiletý politik zvolil formát krátkých videí, který je nejoblíbenější u mladé demografické skupiny, která stojí za demonstracemi proti jeho vládě. Předchozí rekord v počtu zhlédnutí jednoho videa na Reelu držel youtuber IShowSpeed, který se natočil při setkání s K-popovou skupinou BTS po finále mistrovství světa ve fotbale.
Proti čemu Indové protestují?
V Indii vyvrcholila vlnou masivních hnutí známých jako „protesty švábů“ (Cockroach Movement), která byla reakcí generace Z a studentů na korupci a masivní úniky testových otázek u celonárodních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty (NEET). Protestující požadovali reformu zkouškového systému, finanční odškodnění rodinám postižených studentů a odvolání ministra školství.
Kořeny protestů sahají k indické přijímací zkoušce na lékařské fakulty NEET, která se konala 3. května a byla 12. května zrušena poté, co vyšlo najevo únik zkušebních otázek. Organizátor protestů Abhijeet Dipke založil 16. května stranu Cockroach Janta Party (CJP) a pojmenoval hnutí podle toho, jak předseda Nejvyššího soudu Surya Kant během soudního jednání přirovnal nezaměstnanou mládež k „švábům“ a „parazitům“. Strana CJP si od té doby získala více než 20 milionů příznivců napříč různými platformami, ačkoli přesná čísla se liší podle zdroje, a zorganizovala celostátní pochody požadující rezignaci ministra školství Dharmendry Pradhana.
Rekordní sledovanost podtrhuje, jak rozsáhlé se stalo indické publikum na sociálních médiích, a to i přesto, že vláda zpřísňuje kontrolu nad sociálními sítěmi. Zda se podaří premiérovi odvést pozornost od podvodů při zkouškách a nezaměstnanosti mladých lidí, zatím není zcela jasné. Hnutí CJP nevykazuje žádné známky toho, že by mu docházel dech, a jeho schopnost mobilizovat miliony příznivců navzdory omezením platforem naznačuje, že Modi čelí digitální opozici, kterou samotná selfie videa možná nedokážou potlačit.