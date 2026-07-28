Brutální dopad zdražení Steam Decku? Prodeje se údajně propadly o 80 %

- Květnové razantní zdražení Steamu Decku se negativně podepsalo na tržbách
- Oblíbená přenosná konzole se propadla v žebříčku prodejnosti na Steamu
- Podle analýzy webu Boiling Steam mohly tržby poklesnout až o 80 %
Následkům pokračující paměťové krize se nevyhnula ani společnost Valve, která na konci května ze dne na den zdražila oba OLED modely herní konzole Steam Deck o více než 35 %. Například za variantu s 512 GB tak zákazníci nově zaplatí o 210 eur víc, což je v přepočtu přibližně 5 000 korun. Podle magazínu Boiling Steam se zájem o přenosné zařízení v návaznosti na zdražení mohl propadnout až 82 %. Zjištění se nicméně nezakládá na informacích přímo od Valve, ale vychází z výpočtů na základě týdenních žebříčků tržeb či předpokládaného podílu jednotlivých modelů na trhu.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Nepříjemné zdražení
Ke zdražení obou OLED modelů společnost Valve přistoupila 27. května. Varianta s kapacitou 512 GB vzrostla z 569 na 779 eur (+ 37 %), zatímco verze s kapacitou 1 TB poskočila z 679 na 919 eur (+ 35 %). Zástupci společnosti to v oficiálním prohlášení zdůvodnili rostoucími cenami pamětí a úložišť. Pokles zájmu o Steam Deck potvrzují i data ze známé databáze SteamDB, podle nichž se zájem o konzoli po jejím opětovném naskladnění (první naskladněná várka po zdražení se rychle vyprodala, pozn. red.) postupně propadal.
Strmý propad tržeb?
Ještě začátkem června se Steam Deck nacházel na čtvrtém místě v prodejnosti, zatímco v následujících pěti týdnech se žebříčkem na Steamu postupně propadal až na 10. pozici. V polovině července klesl až na 16. místo. Podle projekcí webu Boiling Steam konzole dříve běžně přinášela tržby v rozmezí 6 až 10 milionů dolarů týdně. To bylo v době, kdy se Steam Deck v žebříčku umisťoval kolem pátého místa.
U položek kolem desátého až patnáctého místa v žebříčku by však měl být rozsah tržeb o poznání nižší, a to přibližně 1,2 až 2,5 milionu dolarů. Boiling Steam poté tyto údaje dělí odhadovanou průměrnou prodejní cenou, která po zdražení vychází na 835 dolarů.
Z uvedených čísel vyplývá, že před zdražením se prodeje Steam Decku pohybovali v rozmezí od 11 000 do 18 000 kusů týdně. Aktuálně se však týdenní počet prodaných kusů může pohybovat kolem 1 400 až 3 000. V takovém případě by se jednalo až o 80% pokles. Skutečnost se však nejspíš jen tak nedozvíme. Valve totiž nezveřejňuje týdenní tržby ani konkrétní počet prodaných Steam Decků. K dalšímu poklesu už nedošlo, aktuálně se oblíbená konzole pohybuje kolem desátého místa.