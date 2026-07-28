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Brutální dopad zdražení Steam Decku? Prodeje se údajně propadly o 80 %

Marek Bartík
Marek Bartík 28. 7. 6:00
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Herní konzole Steam Deck položená na stole
  • Květnové razantní zdražení Steamu Decku se negativně podepsalo na tržbách
  • Oblíbená přenosná konzole se propadla v žebříčku prodejnosti na Steamu
  • Podle analýzy webu Boiling Steam mohly tržby poklesnout až o 80 %

Následkům pokračující paměťové krize se nevyhnula ani společnost Valve, která na konci května ze dne na den zdražila oba OLED modely herní konzole Steam Deck o více než 35 %. Například za variantu s 512 GB tak zákazníci nově zaplatí o 210 eur víc, což je v přepočtu přibližně 5 000 korun. Podle magazínu Boiling Steam se zájem o přenosné zařízení v návaznosti na zdražení mohl propadnout až 82 %. Zjištění se nicméně nezakládá na informacích přímo od Valve, ale vychází z výpočtů na základě týdenních žebříčků tržeb či předpokládaného podílu jednotlivých modelů na trhu.

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Nepříjemné zdražení

Ke zdražení obou OLED modelů společnost Valve přistoupila 27. května. Varianta s kapacitou 512 GB vzrostla z 569 na 779 eur (+ 37 %), zatímco verze s kapacitou 1 TB poskočila z 679 na 919 eur (+ 35 %). Zástupci společnosti to v oficiálním prohlášení zdůvodnili rostoucími cenami pamětí a úložišť. Pokles zájmu o Steam Deck potvrzují i data ze známé databáze SteamDB, podle nichž se zájem o konzoli po jejím opětovném naskladnění (první naskladněná várka po zdražení se rychle vyprodala, pozn. red.) postupně propadal.

Strmý propad tržeb?

Ještě začátkem června se Steam Deck nacházel na čtvrtém místě v prodejnosti, zatímco v následujících pěti týdnech se žebříčkem na Steamu postupně propadal až na 10. pozici. V polovině července klesl až na 16. místo. Podle projekcí webu Boiling Steam konzole dříve běžně přinášela tržby v rozmezí 6 až 10 milionů dolarů týdně. To bylo v době, kdy se Steam Deck v žebříčku umisťoval kolem pátého místa.

U položek kolem desátého až patnáctého místa v žebříčku by však měl být rozsah tržeb o poznání nižší, a to přibližně 1,2 až 2,5 milionu dolarů. Boiling Steam poté tyto údaje dělí odhadovanou průměrnou prodejní cenou, která po zdražení vychází na 835 dolarů.



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Z uvedených čísel vyplývá, že před zdražením se prodeje Steam Decku pohybovali v rozmezí od 11 000 do 18 000 kusů týdně. Aktuálně se však týdenní počet prodaných kusů může pohybovat kolem 1 400 až 3 000. V takovém případě by se jednalo až o 80% pokles. Skutečnost se však nejspíš jen tak nedozvíme. Valve totiž nezveřejňuje týdenní tržby ani konkrétní počet prodaných Steam Decků. K dalšímu poklesu už nedošlo, aktuálně se oblíbená konzole pohybuje kolem desátého místa.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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