Nová éra skládaček? Galaxy Z Fold 8 má spoustu výhod, o kterých možná nevíte

- Samsung Galaxy Z Fold 8 je vedle iPhonu Duo nejvýznamnějším zástupcem nového typu skládaček
- Má vnitřní displej s poměrem stran 4:3, který funguje skvěle pro sledování filmů nebo jako čtečka knih
- V tomto článku vám ukážeme, jaké benefity nový „pasový“ formát nabízí
Segment skládacích telefonů se možná mění a Samsung patří k průkopníkům nového směru. Cílem už najednou není nabídnout stejný zážitek jako z běžných telefonů – jen s možností rozevření do rozměru menšího tabletu –, nýbrž nabídnout odlišný poměr stran i form faktor, který lépe využije přednosti skládací obrazovky. Zástupců nového trendu je na trhu už několik, včetně skládacího iPhonu Duo, jedním z prvních byl však Samsung Galaxy Z Fold 8.
Fold o velikosti cestovního pasu
Korejci do své současné modelové řady přinesli jak ikonické véčko, tak standardní velkou skládačku Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nováčkem je hranatější, širší Z Fold 8, který výrazně mění proporce telefonu, které byste očekávali od ohebného smartphonu. Na první pohled jde jen o další skládací model, který je o něco širší a kratší než jeho předchůdci. Po několika dnech používání ale začíná být jasné, že právě tahle změna je možná důležitější než většina papírových parametrů.
Fold 8 totiž není jen telefon, který se dá rozložit na větší displej. Jeho nový tvar výrazně ovlivňuje, jak s ním vlastně pracujete. Jedna z věcí, které si všimnete prakticky okamžitě, je používání telefonu ve složeném stavu. Nový Fold 8 je kratší a širší a jeho vnější displej má poměr stran 16:10. Samsung tak v tomto případě odskakuje od dlouhého a úzkého konceptu, který byl pro předchozí generace typický.
Po rozevření se ale dostáváme k podstatně zajímavější změně. Vnitřní 7,6″ displej má poměr stran 4:3. Samsung ho zvolil záměrně a po nějakém času stráveném s telefonem dobře pochopíte proč. Čtyři ku třem dnes možná zní jako formát z doby starých počítačových monitorů. Jenže překvapivě velká část obsahu s ním stále umí pracovat velmi dobře.
Stačí si vzít například komiksy. Stránka se na velký displej vejde přirozeně a není potřeba ji zmenšovat na velikost klasického telefonu. Podobně fungují elektronické knihy, časopisy nebo delší texty. Když navíc Fold 8 otočíte, získáte poměr 3:4, který je pro čtení ještě přirozenější. Samsung ostatně právě tento způsob použití uvádí jako jeden z hlavních scénářů nového displeje.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,4 × 123,9 × 4,5 mm (rozevřený), 123,9 × 81,9 × 9,7 mm (zavřený), hmotnost: 201 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
A je tu ještě jeden zajímavý detail: fotografie z mobilu se běžně pořizují právě v poměru 4:3. Při jejich prohlížení nebo úpravách tak velká část displeje zůstává skutečně využitá. Vyvarujete se tedy nepříjemným černým pruhům dole a nahoře – efekt známý jako letterboxing.
Z Fold 8 se skvěle hodí pro konzumaci obsahu
Právě čtení je podle mě jedna z z aktivit, ke kterým novým poměrem stran Samsung vybízí zdaleka nejvíce. Na klasickém telefonu jste při čtení článku neustále omezeni úzkým displejem. Na Foldu získáte plochu, která se mnohem víc blíží tabletu. A pokud telefon otočíte na výšku, dostanete displej s poměrem 3:4.
To je zajímavé třeba u knih, magazínů nebo dokumentů ve formátu A4. Samsung ve svém materiálu zmiňuje právě možnost zobrazit dokument v přirozenější podobě a současně zachovat pohodlné ovládání dalších aplikací. Neznamená to, že Fold 8 nahradí Kindle nebo tablet, spíš se jim svým novým pojetím značně přiblížil. Jeho výhoda je navíc někde jinde: čtečku máte pořád u sebe, protože ji nemusíte nosit jako samostatné zařízení.
A pak je tu hraní
Ještě zajímavější je podle mě hraní. Poměr 4:3 je totiž ideální pro spoustu starších her, které vznikaly pro televizory a konzole s podobným poměrem stran.
Při emulaci starších konzolí tak dostáváte velkou plochu, která dokáže obraz využít podstatně lépe než klasický širokoúhlý telefon. U her z éry Nintenda nebo PlayStationu se přitom nemusíte dívat na obrovské černé pruhy po stranách jen proto, že máte moderní širokoúhlý displej.
A právě tady se ukazuje, že 4:3 není jen formát pro čtení. Je to velmi praktický kompromis pro hry, fotografie, web i další obsah. Samsung ostatně přímo uvádí hraní jako jeden z hlavních scénářů pro rozložený displej a upozorňuje, že řada mobilních her dokáže širší plochu využít bez problémů. Zde totiž nehrozí žádný „letterboxing“, hra se přizpůsobí poměru stran a díky širšímu poměru stran máte k dispozici dolní polovinu pro ovládání a horní pro samotné sledování obsahu.
Tři okna vedle sebe
Galaxy Z Fold 8 přichází rovnou s Androidem 17 a nejnovější verzí nadstavby One UI 9. Samsung si navíc drží pozici jednoho z nejlepších výrobců v oblasti softwarové podpory, takže telefon bude dostávat nové verze systému i bezpečnostní aktualizace po dobu 7 let. V této cenové kategorii je to přesně to, co zákazníci očekávají.
Výrobce staví prezentaci softwaru na multitaskingu, ten zde ale není nijak odlišný oproti tomu, co známe ze starších Z Foldů; pakliže tedy odhlédneme od odlišného poměru stran. V pohodě můžete používat až tři aplikace v rozložení levá polovina jedna a pravá polovina displeje dvě pod sebou. Alternativní formou jsou až tři hubené aplikace vedle sebe, což přímo vybízí k brutálnímu scrollovacímu zážitku, pokud vedle sebe umístíte TikTok, Instagram a třeba YouTube Shorts.
Dvě ani tři okna s aktivním obsahem či videem při běžném používání samozřejmě žádný smysl nedávají, ale je to zajímavá ukázka toho, co všechno telefon, respektive One UI 9 zvládne. Samozřejmostí jsou i plovoucí okna, případně interaktivní vysunovací panel se zkratkami a dalšími aplikacemi.
Filmy? Tady záleží na tom, co sledujete
U filmů je situace trochu složitější. Většina současné produkce používá širokoúhlé poměry stran, takže 4:3 samozřejmě nezpůsobí, že se najednou celý obraz roztáhne přes displej. Tuto možnost máte, ale tím se připravíte o velkou část filmu. Většina režisérů totiž sází na obvyklý kino-formát 21:9. Určitě ale ne všichni, několik příkladů z nedávné doby (a klidně to berte i jako doporučení na zhlédnutí velmi povedených filmy):
- Liga spravedlnosti Zacka Snydera (2021) – Čtyřhodinový Snyderův sestřih Ligy spravedlnosti je celý prezentován v poměru 4:3 (1,33:1), což umožňuje lépe využít vertikální prostor obrazu.
- Všechno, všude, najednou (2022) – Film si pohrává s několika poměry stran a 4:3 využívá například ve flashbacích, aby vizuálně odlišil některé části příběhu.
- Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (2021) – Wes Anderson většinu filmu natočil v téměř čtvercovém formátu 1,37:1, tedy velmi blízkém 4:3, který podporuje retro styl filmu.
- Velryba (2022) – Komorní drama Darrena Aronofského využívá 4:3, čímž ještě více zdůrazňuje stísněnost prostředí a soustředí pozornost na postavy.
- Saltburn (2023) – Režisérka Emerald Fennell ve filmu využívá zejména poměr stran 4:3, aby zdůraznila dobovou stylizaci, protože toto chytré studentské drama se odehrává v raných nultých letech 21. století.
- Odyssea (2026) – Nolanova velkolepá adaptace Homérovy Odyssey sice není 4:3, ale v IMAXu nabízí obraz 1,43:1, který je mu velmi blízký a výrazně využívá vertikální prostor; as Nolan intended!
Filmů či seriálů v poměru 4:3, nebo alespoň v hodně podobném, je tak více než dost. Na žádném jiném mobilním zařízení navíc tyto snímky nelze sledovat bez otravných černých pruhů po stranách.
Povedlo se všechno?
Nový form factor má ale i své nevýhody. Zatímco vnitřní displej 4:3 si s řadou typů obsahu rozumí překvapivě dobře, vnější 5,5″ panel s poměrem 16:10 už tak univerzální není. Na webu často vidíte jen titulek, obrázek a část perexu a podobně se chovají i některé sociální sítě. Výchozí klávesnice navíc zabírá poměrně velkou část obrazovky. Nikde není psáno, že se to postupně díky spolupráci Samsungu a vývojářů nemůže zlepšit, ale zatím je situace přesně taková.
Je to vlastně zajímavý paradox: telefon se díky novým proporcím lépe drží, ale samotný obsah se na něj ne vždy vejde tak dobře jako na klasický smartphone. Je to daň za originalitu, kterou budete při používání vnímat hlavně ve chvíli, kdy nechcete telefon rozevírat.
Cena a dostupnost
Samsung Galaxy Z Fold 8 se prodává od začátku srpna ve třech paměťových konfiguracích. Ta základní – 12 GB RAM a 256GB úložiště – je i na konci září dostupná za 48 990 korun, nicméně u některých prodejců, jako třeba u Mobil Pohotovosti, můžete získat speciální výkupní bonus 5 000 korun k hodnotě vašeho starého zařízení.
Jak se mu daří v prodejích? Podle informací, které má redakce k dispozici, základní Fold 8 naprosto strhl předobjednávky na svou stranu. Největší tuzemské e-shopy evidují, že 55–65 % všech předobjednávek na nové skládačky Samsung se týkají základního modelu Galaxy Z Fold 8, zhruba 28–30 % dražší Fold 8 Ultra a zbývajících 5–17 % Flip 8. Totéž potvrzují i předobjednávky z dalších trhů.