Jak fotí „hranatý“ Galaxy Z Fold 8? V Londýně jsme prověřili jeho největší slabinu

- Nejnovější Samsung Galaxy Z Fold 8 patří bezesporu k nejzajímavějším skládačkám letošního roku
- I přes vyšší cenu a nový form-factor má několik slabin ve výbavě, především pak fotoaparát
- Jak fotí, zejména s ohledem na absenci dnes tolik důležitého teleobjektivu?
Korejský Samsung způsobil s novým „hranatým“ telefonem Galaxy Z Fold 8 poprask. Je to něco neokoukaného – nikoliv nového – a v ruce opravdu působí velmi sympaticky, skoro až retro. Dává totiž pocit, jako byste měli v ruce starý tlačítkový Blackberry Passport nebo podobný širší typ telefonu. Už od samotného představení je však hojně diskutovaným tématem fotoaparát, který minimálně na papíře nepůsobí nijak ambiciózně. Jaká je jeho kvalita v praxi, v krásných kulisách Londýna?
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Samsung Galaxy Z Fold 8: přehled fotoaparátů
Skládací Galaxy Z Fold 8 disponuje celkem čtyřmi fotoaparáty. Jenže dva z toho jsou naprosto shodné selfie kamerky, jedna v průstřelu vnějšího displeje, druhá ve vnitřním panelu. Na zádech tak najdeme jen dva fotoaparáty, a jak správně tušíte, nezbylo na teleobjektiv.
- Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 49,9 Mpx, 1/1,57″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Širokoúhlý – Isocell JN3, rozlišení 49,9 Mpx, 1/2,5″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, fázové ostření (PDAF)
- Přední 2× – Sony IMX 374, rozlišení 9,9 Mpx, 1/3″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 23/18 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu
Celá fotosestava je více méně recyklovaná ze starších vlajkových modelů. Hlavní fotoaparát je stejný jako u Z Flipu 8, respektive velmi podobný tomu, který používá model Galaxy S26. Širokoúhlý snímač se přesně v této iteraci objevil poprvé u Galaxy S25 Ultra, zatímco shodnou sestavu dvou selfie kamer používají skládačky tohoto výrobce už od modelu Z Fold 8.
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Jak fotí ve dne a v noci?
Hned na úvod je třeba zdůraznit, že telefon máme k dispozici teprve zhruba 24 hodin, a proto jde spíše o první fotografické dojmy než o komplexní test fotoaparátu. Jinak ale platí totéž, co u posledních generací Z Flip nebo u Galaxy S26 zkraje roku. Hlavní snímač je velmi univerzální, produkuje velmi povedené snímky a podává snaživé výkony i v noci, na špičku to ale pořád nestačí.
Za dobrého venkovního osvětlení fotí Galaxy Z Fold 8 velmi povedeně, nabízí pro telefony Samsung typickou autenticitu smíchanou s mírně živějšími, zábavnějšími barvami. Častěji vstupuje na scénu umělá inteligence a AI post-processing, který fotku ještě před zobrazením vylepší – například vytáhne popředí, zvýrazní ostřejší kontury a podobně.
Celkem dobře si vede i po setmění, ale tady je místy umělá inteligence až moc agresivní; najmě u portrétů. Asi nejlépe je zoufalství AI post-processingu patrné u portrétu holohlavého muže v tričku. V klubu převládaly fialové a růžové odstíny reflektorů, tak telefon automaticky tyto barvy zvýraznil i v jeho tváří, přestože k realitě to má hodně daleko.
Když nemáte teleobjektiv, dejte tam…
Patrně největší debata se vede kolem absence jakéhokoliv teleobjektivu. Kromě širokoúhlého snímače najdeme na zádech jen 50Mpx hlavní snímač, kolem kterého korejský výrobce staví velkou část svého marketingu. Podobně jako Apple u fotoaparátu iPhonu Air, který vzletně přezdívá „fusion camera“.
Pravda je ale jinde. 50Mpx snímač Isocell GN3 pořizuje v základu 12,5Mpx snímky, zároveň podporuje tzv. crop, tedy ořez velkého snímku v plném rozlišení, čímž vznikne de facto digitální přiblížení bez ztráty kvality. To však platí pouze u 2× zoomu, další přiblížení (maximálně 10× digitální zoom) už hodně strádá na nedostatek kvality a snímky trpí na „okousané“ textury. Škoda, možná kdyby Samsung sáhl po svém 200Mpx fotočipu Isocell HP2, který využil u Galaxy S25 Edge, možná by výsledný zoom působil mnohem lépe.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,4 × 123,9 × 4,5 mm (rozevřený), 123,9 × 81,9 × 9,7 mm (zavřený), hmotnost: 201 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Cena a dostupnost
Galaxy Z Fold 8 bude dostupný ve třech základních barvách – bílé, tmavě šedé a fialové, na webu Samsungu pak bude k mání ještě exkluzivní zelená. Telefon půjde do prodeje v pátek 7. srpna, a to za následující ceny:
- 12 GB / 256 GB za 48 999 korun
- 12 GB / 512 GB za 53 999 korun
- 16 GB / 1 TB za 63 999 korun
Samsung již nyní spouští předprodej, ve kterém lze novinku získat levněji, ovšem bez vlastního přičinění to tentokráte nepůjde. Pokud s nákupem dáte do výkupu nějaký starší telefon, získáte navíc výkupní bonus ve výši 5 tisíc korun. Tento bonus se navíc může zdvojnásobit, pokud vykupovaným zařízením bude jakýkoliv starší Galaxy Z Flip nebo Fold.
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Samsung rovněž poskytuje 7% slevu držitelům studentské karty ISIC, další slevy lze získat souběžným nákupem dalších produktů Galaxy, například tabletu, hodinek nebo sluchátek. Posledním bonusem je dárek za recenzi, a to buď vysavač Samsung Jet 65 nebo sluchátka Galaxy Buds 4 Pro.