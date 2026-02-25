Samsung Galaxy Buds 4 Pro recenze: nové měniče, transparentní pouzdro a podpora AI

- Nová sluchátka od Samsungu mají větší měniče a přepracovaný design
- K dispozici jsou ve třech barevných provedeních, cena se nemění: 6 199 korun
- Ovládání zvládnete přímo z Androidu, aplikaci již stahovat nemusíte
Od recenze sluchátek Galaxy Buds 3 Pro uplynulo zhruba rok a půl a korejský výrobce už nám poslal další novou generaci, jejíž označení pokračuje v zažitém stylu: Galaxy Buds 4 Pro. Sluchátka přicházejí s přepracovaným designem krabičky i samotných špuntů, ale opět se jedná o sluchátka se silikonovou koncovkou respektive typický špunt s nožičkou. Cena zůstává stejná, opět bude třeba si připravit 6 199 Kč.
Stejně jako dříve se i nyní dočkáme také levnější varianty sluchátek s označením Samsung Galaxy Buds 4, přičemž cena tohoto modelu je 4 399 korun. Pro prvních několik stovek zájemců o předobjednávku sluchátek Samsung připravil dárek v podobě stylové designové krabičky.
Design a zpracování
Výrobce tentokrát u krabičky opouští tvar oblázku a dostáváme se spíše k zaoblené kostce, která si zachovává průhledný povrch s jemným zatmavením a rozměry 51 × 51 × 28,3 mm. Já jsem testoval bílou variantu, v nabídce ale je také černá a růžové zlato.
Krabička se drží příjemně v ruce, kromě horní průhledné části vidíme také spodní polovinu s matným povrchem. Zadní strana ukrývá pant pro otevírání, nabíjecí USB-C konektor a velmi nenápadné párovací tlačítko. Na přední straně vidíme decentní logo výrobce a také miniaturní informační diodu. Magnet krabičky je poměrně silný, takže dovírání drží velmi spolehlivě.
Po otevření vykouknou špunty se stopkou, která je pokryta kovovým materiálem ve stylu kartáčovaného hliníku, zbývající části jsou samozřejmě z matného plastu a špunty jsou tradičně silikonové. Na vnitřní straně nožičky vidíme označení strany i kontakty pro připojení ke krabičce. Na horní straně sluchátka jsou viditelné mřížky otvorů mikrofonů pro ANC a telefonování. Celkově sluchátka působí poměrně luxusním dojmem a na první pohled obhajují svou vyšší cenovou kategorii. Z hlediska designu je hodnotím jako povedená.
Pohodlnost nošení
Na první dobrou mi sluchátka sednou docela dobře, nožička fixuje pozici a špunt drží uvnitř zvukovodu. Jedná se o střední velikost, přičemž v balení najdete ještě další dva páry: větší a menší. Vybrat by si tedy měl opravdu každý. Nožičky sluchátek zároveň slouží jako dotykový ovladač, stopku je potřeba chytit mezi prsty a stlačit, funguje ale také gesto swipe.
Vyzkoušel jsem s novými Galaxy Buds i aktivnější použití v podobě běhu a silového cvičení, což dopadlo velmi dobře. Sluchátka mi ani jednou nevypadla a například oproti klasickým AirPodům bez špuntu drží v uchu opravdu dobře. Samsung se chlubí také tím, že tvar sluchátek vyvinul na základě stovek milionů měření uší a provedení více než 10 000 simulací.
Zvuk a telefonování
Co se týče zvukového přednesu, výrobce prezentuje schopnost přenosu zvuku s vysokou kvalitou 24-bit/96 kHz. Dočkali jsme se také měniče s větším průměrem. Jedná se o dvoupásmový reproduktor kombinující woofer s průměrem 11 mm a 6mm tweeter. Woofer má ale o 20 % větší efektivní plochu v porovnání s předchozí generací sluchátek. V nabídce jsou proprietální kodeky Samsungu, klasika v podobě AAC, SBC, ale i LC3 a nechybí podpora Auracastu. Bohužel výrobce neuvádí frekvenční rozsah ani citlivost sluchátek.
Nový měnič sluchátkům dodal ještě silnější basy, které ale stále působí kultivovaně a nijak neomezují ostatní frekvenční složky zvuku. Hudba zní velmi detailně a živě, přičemž lze dobře rozlišovat jednotlivé zvukové složky. Z hlediska zvukového přednesu nemám, co bych novince od Samsung vytknul.
Co se týče telefonních hovorů, Samsung se chlubí pokročilými technologiemi, které pracují se strojovým učením pro lepší eliminaci okolních hluků. Do jaké míry se jedná o marketingové fráze nebo o reálná vylepšení lze soudit jen těžko, každopádně kvalita hovorů je na velmi dobré úrovni. Neměl jsem nejmenší problém se srozumitelností a také protější strana si na kvalitu zvuku nestěžovala.
Zmínit musím ještě poměrně silnou eliminaci okolních hluků, která opravdu vytvoří velmi tiché prostředí i v rušném městě. Naopak pokud potřebujete zůstat v obraze i z hlediska zvuku okolí, transparentní režim funguje výborně. Adaptivní režim jsem až tolik nepoužíval, výrazné rozdíly jsem totiž příliš nezaznamenal, nicméně vždy záleží na použití v daném specifickém prostoru a okolních zdrojích zvuku.
Samsung Galaxy Buds 4 Pro
- Typ sluchátek: uzavřené špunty
- Velikost měniče: 2pásmový: 11mm basový + 6mm výškový
- Stupeň krytí: IP57 pouze pro sluchátka (co to znamená?)
- Citlivost 92 dB
- Impedance: 32 Ω
- Bluetooth: 6.1 (kodeky SSC HiFi, SSC UHQ, AAC, SBC, LC3, Auracast)
- Hmotnost pouzdra: 44,3 gramu
- Výdrž sluchátek: 6 hodin se zapnutým ANC, 7 hodin s vypnutým ANC
- Celková výdrž: 26 hodin se zapnutým ANC, 30 hodin s vypnutým ANC
Dotykové ovládání
Ovládání pomocí doteku je zde praktickým pomocníkem. K dispozici jsou povely stisku stopky sluchátka, který pozastaví nebo spustí přehrávání. Dvojí stisk přepne na další skladbu a trojitý stisk vás vrátí zpět. Potažením nahoru nebo dolu je možné regulovat také hlasitost. Nechybí ani možnost úpravy nastavení povelů, kdy se nabízí například spuštění asistenta Bixby, Gemini a dokonce i Perplexity. nebo spuštění streamovací služby Spotify. Ovládat můžete také telefonní hovory. Pokud by vám nevyhovovalo dotykové ovládání, nechybí ani ovládání pomocí hlasových pokynů či dokonce pohybů hlavy.
Aplikace už netřeba
Novinka u sluchátek Samsung Galaxy Buds 4 Pro tkví mimo jiné v tom, že již není potřeba instalovat žádnou doprovodnou aplikaci – pokud máte libovolný smartphone s Androidem 12 a vyšší, můžete využívat kompletní integraci v systémové nadstavbě telefonu. Stačí tedy sluchátka spárovat a další možnosti nastavení už pak naleznete v panelu rychlého nastavení.
V horní části kromě názvu připojených sluchátek vidíme posuvník hlasitosti i s úrovní nabití sluchátek v procentech. Níže je možné přepínat jednotlivé režimy ANC: Vypnuto, Okolní zvuk, Adaptivní, Aktivní potlačení hluku. U režimu okolního zvuku najdeme další posuvník pro nastavení hlasitosti okolních zvuků a podobně také u aktivního potlačení můžeme regulovat úroveň potlačení.
Níže je pak možné pracovat s dalšími funkcemi sluchátek v návaznosti na používanou aplikaci pro streaming hudby. Můžete využít 360 zvuk, u kterého lze zvolit, jestli chcete aktivovat sledování hlavy nebo ne. Důležitou funkcí je také ekvalizér, který nabídne řadu přednastavených profilů, ale můžete si vytvořit také vlastní preset. K dispozici máme 9 pásem, s kterými je možné libovolně pohybovat. Netradiční funkcí je také možnost nahrávání 3D zvuku.
Výdrž na baterii
Z hlediska výdrže na baterii se bavíme o kapacitě 61 mAh pro sluchátka a 530 mAh pro krabičku. Tyto hodnoty vedou k reálné výdrži 6 hodin u sluchátek se zapnutým ANC a 7 hodin s vypnutým ANC. S krabičkou se výdrž značně navýší na celkovou hodnotu 26 hodin respektive 30 hodin bez ANC. Tyto hodnoty odpovídají realitě a ačkoliv nejsou nijak rekordní, při běžném použití ve většině případů vystačí. Samozřejmě také záleží, jak aktivně využíváte různé chytré funkce nebo na jakou hlasitost přehráváte. Pokud se sluchátky často telefonujete, může vás zajímat také výdrž při hovoru, která představuje 4,5 respektive 5 hodin u sluchátek a 20 respektive 22 hodin s krabičkou.
Závěrečné hodnocení
Samsung své vlajkové špunty zase posunul o kus dopředu a kromě nového designu přinesl i zajímavé funkce a vylepšený zvukový projev. Osobně fandím novému designu, který vizuálně nevypadá špatně a taktéž z hlediska pohodlí při nošení nelze produktu nic vytknout. Líbí se mi také integrace ovládání do uživatelského rozhraní bez nutnosti stahování dalších aplikací. Při poslechu oceníte silné ANC a také výborný zvuk spolu s výraznými basy. Nicméně poměr jednotlivých zvukových složek lze velmi jednoduše regulovat pomocí propracovaného ekvalizéru. Výdrž na baterii neohromí, ale pro většinu lidí je snad dostačující.
Cena přesahující 6 tisíc ale rozhodně není nízká a je otázkou, jak dobře se budou sluchátka v široké konkurenci levnějších alternativ prodávat. Pokud máte menší rozpočet, zvážil bych například některý z modelů značky Nothing. Jestliže jste ochotni investovat i zmíněných 6 tisíc, novinka od Samsungu vás určitě nezklame. Především pokud vlastníte telefon stejné značky, spolupráce mezi oběma zařízeními bude probíhat na jedničku.
Samsung Galaxy Buds 4 Pro
Design a zpracování8.7/10
Kvalita zvuku8.9/10
Výdrž baterie7.9/10
Funkce8.8/10
Pohodlnost nošení9.0/10
Klady
- skvělý zvukový projev
- kvalitní ANC
- dotykové ovládání
- povedený design
- krytí IP57
- AI asistenti (Gemini, Perplexity a Bixby)
Zápory
- vyšší cena
- slabší kompatibilita s iPhony