Nothing Ear (3) přichází s vylepšeným zvukem, delší výdrží a unikátní krabičkou

- Značka Nothing přináší na trh další generaci oblíbených špuntových sluchátek
- Nothing Ear (3) dostávají lepší zvuk, podporu modernějších kodeků a lepší výdrž
- Specialitou je pak hliníková krabička s vestavěnými mikrofony
Značka Nothing je poměrně mladá, už má ale na svém kontě spoustu zařízení, především smartphony a bezdrátová sluchátka. Do druhé skupiny britská firma nedávno přispěla svými prvními hlavovými sluchátky Nothing Headphone (1), nyní na trhu uvádí další generaci svých oblíbených špuntíků. Jmenují se Nothing Ear (3) a oproti svým předchůdcům přináší několik zajímavých vylepšení.
Nothing Ear (3): krabička jako mikrofon
Značka Nothing si s chronologickou posloupností číslování svých sluchátek moc hlavu neláme, novinka totiž přímo navazuje na loňský „bezčíselný“ model Nothing Ear (2024). Je možné, že britský výrobce chtěl, aby číslo v závorce korespondovalo s aktuálním vlajkovým smartphonem Nothing Phone (3).
Po designové stránce v Nothing nevymýšleli kolo, nová sluchátka vypadají velmi podobně jako ta předchozí. Stále se jedná o poloprůhledné pecky s krátkou nožičkou, které mají svůj domov ve čtvercové krabičce s průhledným víčkem. Krabička se nově dočkala hliníkového těla, u kterého výrobce použil novou technologii nanovstřikování, aby propojil kovové a plastové komponenty. Díky tomu nebylo nutné použít lepidlo, což se ale pravděpodobně projeví na horší opravitelnosti – lepidlo lze s trochou snahy odstranit.
Krabička se dále dočkala průvlaku na šňůrku, a překvapivě také dvojice mikrofonů, které mohou v případě potřeby zastoupit mikrofony ve špuntících. Nothing tuto funkci nazývá Super Mic a slouží k tomu, abyste si mohli během hovorů dát krabičku k ústům a hovořit do ní – stačí na krabičce držet (nebo dvakrát stisknout) tlačítko Talk, které přesměrovává zvuk ze sluchátkových mikrofonů do těch krabičkových. Podle Nothing je možné tímto způsobem docílit výrazně lepšího záznamu zvuku, zejména v hlučném prostředí, kde lze snížit okolní ruch až o 95 dB. A pokud zrovna netelefonujete, můžete skrze systém Super Mic vyvolat AI asistenta ChatGPT nebo si nahrát hlasovou poznámku.
Lepší zvuk a vysoká výdrž
Co se týče jednotlivých pecek, tak i u nich došlo k několika dílčím vylepšením. Došlo například za nasazení nových 12mm dynamických měničů, které mají poskytnout silnější basy a širší spektrum zvuku. Každé ze sluchátek je dále vybavené třemi mikrofony a snímací jednotkou s kostním vedením pro lepší snímání řeči. Samozřejmostí je také aktivní potlačení okolního hluku, a to až o 25 dB.
Nothing Ear (3) podporují i statický prostorový zvuk a poradí s kodeky AAC, SBD a LDAC. Podporováno je připojení skrze Bluetooth 5.4, přičemž k dispozici je režim nízké latence, certifikace Hi-Res Audio nebo možnost spárovat sluchátka se dvěma zařízeními najednou.
Sluchátka i pouzdro se pyšní krytím IP54, do sluchátek je integrovaná baterie s kapacitou 55 mAh, v krabičce je pak akumulátor s kapacitou 500 mAh. Co to znamená z hlediska výdrže? Záleží, zda si zapnete ANC nebo mód přehrávání Hi-res audia. Standardně se můžete těšit na 10 hodin přehrávání bez ANC nebo 5,5 hodiny s ním. Při průběžném dobíjení z krabičky vzroste výdrž až na 38 hodin. Pouzdro lze dobíjet jak kabelem, tak i bezdrátově.
Cena a dostupnost
Nothing Ear (3) půjdou do prodeje 25. září, a to v bílé nebo černé barvě. Cena je stanovena na 179 eur, česká cena v oficiálním obchodě Nothing činí 4 499 korun včetně DPH.