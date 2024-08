Recenze Samsung Galaxy Buds 3 Pro: nový design, lepší zvuk podpořený umělou inteligencí

Galaxy Buds 3 Pro jdou do prodeje za 6 199 korun ve dvou barevných variantách

Největší smysl dávají pro majitele smartphonů Samsung, ti mohou využít i speciální kodek

Redesign šel směrem k Apple AirPods s využitím stopek pro lepší uchycení v uchu

ANC funguje skvěle, sluchátka navíc spolupracují s umělou inteligencí Galaxy AI

Samsung svá nejnovější sluchátka odhalil spolu s novou generací skládaček Z Fold 6 a Z Flip 6. Už přídomek Pro značí, že se jedná o vyšší model s množstvím funkcí a také odvážnější cenou. Bohužel vstup na trh se Samsungu zrovna u tohoto produktu příliš nepovedl.

Korejský výrobce musel krátce po spuštění prodeje sluchátka stáhnout z trhu. První majitelé si totiž v hojném množství stěžovali na trhání silikonových špuntů při jejich výměně. Asi se jednalo o vážný problém, protože Samsung opravdu prodej pozastavil a „druhý pokus“ s opraveným produktem naplánoval až na 28. srpna. Do té doby by měl dát vše do pořádku.

Galaxy Buds 3 vs. Buds 3 Pro

Kromě prémiové verze Buds 3 Pro s cenou 6 199 korun, výrobce odhalil také levnější verzi Buds 3 s cenou 4 499 korun. Rozdílů mezi oběma verzemi je hned několik, ale ten nejznatelnější je asi konstrukce, která jde u modelu Pro cestou špuntů a u levnějšího modelu Buds 3 cestou klasických pecek bez silikonových zakončení.

U dražšího modelu je zvuk produkován dvojicí měničů v každém sluchátku, přičemž levnější model nabídne standardní jeden měnič. Chybí také světelná indikace na nožičce, adaptivní ANC nebo funkce Ambient Sound (ambientní režim). Mírně se liší také výdrž na baterii.

Design a konstrukce

Samsung se s novou generací sluchátek pustil do masivního redesignu a ačkoliv někteří vyčítají větší podobnost konstrukci AirPods, z mého úhlu pohledu se jedná o dobrý krok kupředu. Testoval jsem stříbrnou variantu produktu, ačkoliv v nabídce je také bílá. Krabička je z poloviny transparentní, takže jednoduše uvidíte sluchátka uvnitř, což je praktické i estetické. Už na první dotek působí krabička poměrně prémiovým dojmem. Ze spodní strany najdete USB-C konektor pro nabíjení i párovací tlačítko. S rozměry 48,7 × 58,9 × 24,4 mm a hmotností 46,5 gramů krabička nijak nevybočuje ze zažitých standardů.

Sluchátko samotné se od AirPods liší hlavně tvarem nožičky, která není oválná ale její průřez je trojúhleníkový. Jsou zde příjemné detaily světelných proužků na bocích (primárně pro indikaci párovacího režimu) nebo barevných značkách na konci stopek, které označují levé a pravé sluchátko. Vidíme zde mřížky pro mikrofony a také písmenko označující stranu, pokud barvy selžou. Sluchátko váží 5,4 gramů a nechybí zde krytí IP57.

V balení jsou dva páry náhradních špuntů a nabíjecí kabel. Výměna špuntů jde poměrně ztěžka, což Samsungu způsobilo poměrně velké problémy. Mnozí uživatelé sluchátka krátce po spuštění prodeje vraceli, přičemž důvodem byly trhající se silikonové nástavce právě při výměně velikostí.

Podobných případů asi nebylo málo, takže korejský výrobce raději celý prodej zastavil a sluchátka na čas stáhl z pultů obchodů. Opětovný začátek prodeje je naplánován ke konci srpna. O problému jsme informovali i v samostatném článku.

Parametry a funkce

Jak již bylo zmíněno v jedno z předchozích odstavců, na rozdíl od levnější verze Buds 3 má varianta Pro dokonce dvojici měničů v každém sluchátku. Celkem se zde nachází také 6 mikrofonů a Bluetooth je zde ve verzi 5.4. Samozřejmě nechybí adaptivní ANC, detekce nasazení nebo LE Audio. Samsung přibalil také vlastní 360° poslech spolu se sledováním pozice hlavy. Tato funkce ale potěší pouze majitele smartphonů Samsung, ostatní ji k dispozici nemají.

S vylepšením telefonních hovorů pomůže umělá inteligence, se kterou sluchátka pracují i v rámci poslechu hudby. Galaxy AI v tomto případě analyzuje vaše poslechové návyky a způsob, jak sluchátka nosíte, a podle toho se snaží nastavit optimální parametry pro zvukový výstup.

Umělé inteligence se využívá i při automatickém potlačení hluku (ANC), kdy sluchátka dokáží přizpůsobit zvuk podle toho, co se děje ve vašem okolí. Když na vás například někdo začně mluvit, sluchátka automaticky zesílí jeho hlas a zeslabí hudbu. Když naopak jdete po rušné ulici a sluchátka detekují zvuk sirény, opět ztlumí hudbu a zesílí zvuk z vašeho okolí.

Dotykové ovládání je možné do jisté míry přenastavit a zmínit musím ještě speciální kodek SSC UHQ s vysokým rozlišením, který bohužel taktéž potěší jen některé majitele smartphonů Samsung. Konkrétně jde o modely Galaxy S24 a S23, poslední dvě generace Z Flip a Z Fold i tablet Tab S9. Mimo ten jsou k dispozici standardní kodeky AAC a SBC. Bohužel zde chybí multipoint připojení, jedinou náplastí je tak automatické přepínání mezi Samsung zařízeními. Tlumočení hovorů v reálném čase a další výhody Galaxy AI jsou opět k dispozici pouze uživatelům Galaxy zařízení.

Ovládání a pohodlí

Dotykové ovládání je s trochou cviku velmi spolehlivé. Obzvláště praktické je nastavení hlasitosti pomocí potažení po stopce sluchátka. I klasické stlačení nebo stlačení a podržení ale funguje dobře. Díky stopce mi sluchátka sedla do uší výborně a neměl jsem problémy s vypadáváním ani při prudších pohybech. Taktéž manipulace s krabičkou je bezproblémová.

Škoda, že si Samsung nepohlídal ony výměnné nástavce, které působily problémy na začátku prodeje. Při jejich sejmutí je potřeba opravdu zabrat, což patrně vedlo k natržení nástavců. Osobně jsem to ale zvládl i bez této újmy.

Zvuk, ANC a telefonování

Z hlediska zvuku korejci udělali oproti předchozí generaci kus práce a dvoupásmové měniče s dvojicí zesilovačů ukazují svůj význam. Sluchátka mají trochu slabší výšky, ale po zvolení dynamického presetu v ekvalizéru jsem si už poslech opravdu užíval. Žánrově se není třeba omezovat, výborně vynikla energická kytarovka Two Doors Cinema Club i melancholické melodie i rytmy Ólafura Arnaldse. U obou interpretů přichází jasné rozlišení nástrojů a všech hudebních detailů. Taktéž maximální hlasitost je zcela dostačující.

ANC je velmi účinné a pomáhá také regulace jeho intenzity. Co se týče přepínání mezi adaptivním režimem a ambient módem, většinou jsem mezi oběma profily nezaznamenal velké rozdíly. Ambientní režim nicméně funguje velmi dobře, okolní zvuk není zesilován nijak drasticky a nemá tedy nepřirozený nádech, jak to často bývá u konkurence. Pro každodenní použití je ambientní režim ideální, ANC pak oceníte především v rušném prostředí, kde zajistí klid na práci.

Ani s telefonováním jsem neměl žádné potíže a ačkoliv špuntová sluchátka obecně pro tento účel příliš nepreferuji, Buds 3 Pro si s tímto úkolem poradí spolehlivě. Zvuk je čistý a srozumitelný.

Výdrž baterie

Výrobce láká na výdrž sluchátek 7 hodin při vypnutém ANC a 30 hodin při dobíjení z krabičky a vypnutém ANC. Pokud ANC aktivujete, dostanete se na 6 hodin u sluchátek a 26 hodin u dobíjení z krabičky. Tyto hodnoty nejsou nijak rekordní, pro běžné použití ale pohodlně postačí. Nabíjení je možné pomocí USB-C kabelu i bezdrátově.

Doprovodná aplikace

Aplikace Galaxy Wearable je bohužel k dispozici pouze uživatelům Androidu. Majitelé iPhonů si tedy s novými sluchátky neupraví ekvalizér a nevyužijí ani prostorový zvuk nebo další funkce. Tato hra na vlastní uzavřené systémy je pro mě v dnešní době nepochopitelná, obzvláště když řádově levnější sluchátka mnoha dalších značek nabídnou plnou kompatibilitu s oběma platformami. Ačkoliv sluchátka s iOS fungují, bez aplikace téměř nedává smysl do sluchátek investovat, protože se dobrovolně ochuzujete o některé důležité funkce. Ukončím ale nářek a přesunu se k aplikaci samotné.

Sama o sobě je poměrně jednoduchá a na domovské obrazovce nabídne standardní rozložení prvků: velký obrázek připojeného produktu, pod ním informaci o úrovni nabití, jednoduchý přepínač mezi režimy ANC (Off, Ambient Sound, Adaptive, Active noise cancelling). Níže je pak možné posuvníkem nastavit ještě úroveň potlačení hluku v režimu spuštěného ANC nebo u ambientního módu.

Další důležitou funkcí je ekvalizér, který nabízí nastavení v devíti frekvenčních pásmech, které můžete upravovat manuálně nebo využít některý z přednastavených profilů. Osobně se mi líbil dynamický profil, který přidává výšky a basy na úkor středů. V dalším oddílu pak najdeme nastavení dotykového ovládání. Upravit zde můžete také nastavení blikajících pásků na obou sluchátkách.

Dále je k dispozici funkce Find My Earbuds pro hledání ztracených sluchátek nebo další nastavení pro hlasové povely nebo detekci nasazení v uších. Aplikace je v angličtině a nenabízí možnost přepnutí jazykové mutace, pro běžného uživatele ale splní svůj účel, tedy pro běžného uživatele Androidu.

Závěrečné hodnocení

Jihokorejský gigant se tentokrát rozhodně nebál experimentovat. Samsung Galaxy Buds 3 Pro jsou sluchátka, která přináší výraznou změnu designu a z hlediska vzhledu i ergonomie musím uznat, že se povedla. Co se týče funkcí, nezadají si s konkurencí a nabízejí perfektní potlačení hluku (ANC), prvotřídní zvuk i další moderní vychytávky. Osobně ale mám problém s uzavíráním uživatelů do ekosystémů značek, což je zde vidět naprosto neskrývaně.

Mnoho funkcí je dostupných pouze uživatelům smartphonů Samsung (většinou těch novějších). Aplikace je dostupná pouze pro Android. Sluchátka tak nedávají smysl pro velkou řadu uživatelů. Abyste využili jejich plný potenciál, očekává se, že máte jednu z posledních skládaček nebo nějakou z ostatních vlajkových lodí korejského výrobce.

Zároveň je nutné zmínit cenu, Buds 3 Pro totiž vyjdou na částku přes 6 tisíc korun, čím se řadí rozhodně mezi ty dražší špunty v nabídce. Takovou částku je v aktuální situaci na trhu čím dál těžší obhajovat, mnozí ostatní výrobci totiž produkují slušná sluchátka i za polovinu a nemusíte řešit, jestli jste na iOS nebo Androidu. Pokud ale máte nejnovější skládačku od Samsungu a hledáte dokonale vyladěná sluchátka právě pro ekosystém této značky, Buds 3 Pro mohou dávat smysl. Potěší vás zvukem, slušnou výdrží i skvěle fungujícím ANC.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro 7.9 Design a zpracování 8.3/10

















Kvalita zvuku 8.6/10

















Výdrž baterie 7.8/10

















Funkce 7.2/10

















Pohodlnost nošení 7.7/10

















Klady přesvědčivý zvukový projev

zajímavý design i zpracování

ANC s AI, ambientní režim

vylepšená výdrž na baterii Zápory bezztrátový kodek jen pro Samsung

aplikace jen pro Android

vyšší cena

horší výměna špuntů Koupit Galaxy Buds 3 Pro