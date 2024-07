Samsung zastavil prodeje sluchátek Galaxy Buds 3 Pro. Mají problémy s kvalitou

Jihokorejský gigant si nedal záležet na výstupní kvalitě sluchátek Galaxy Buds 3 Pro

Někteří z prvních uživatelů hlásí nepříjemné problémy

Samsung již začal všechna sluchátka stahovat z prodeje

Od nového produktu zákazníci očekávají, že bude v perfektním stavu a plně funkční. V technologickém světě se nicméně může stát řada problémů, kvůli kterým firmy dodají na trh zařízení či software, který zcela neodpovídá nárokům moderního spotřebitele. Na to nyní doplatil i Samsung se svými nejnovějšími sluchátky Galaxy Buds 3 Pro. Někteří z prvních majitelů Galaxy Buds 3 Pro hlásili problémy s kvalitou sluchátek, včetně snadného roztržení silikonových špuntů. Uživatelé si následně všimli, že společnost Samsung na svých vlastních webových stránkách odložila datum vydání produktu na 28. srpna, zatímco Amazon je ze svých stránek zcela odstranil.

Galaxy Buds 3 Pro čelí problémům s kvalitou

Samsung serveru Android Authority potvrdil, že dočasně zastavil dodávky maloobchodním partnerům. „Objevily se zprávy o omezeném počtu zařízení Galaxy Buds 3 Pro naznačující problémy. Tuto záležitost bereme velmi vážně a nadále se snažíme dodržovat nejvyšší standardy kvality našich produktů. Urychleně vyhodnocujeme a vylepšujeme naše procesy kontroly kvality. Abychom zajistili, že všechny výrobky splňují naše standardy kvality, dočasně jsme pozastavili dodávky zařízení Galaxy Buds 3 Pro do distribučních kanálů, abychom mohli provést úplné vyhodnocení kontroly kvality předtím, než dojde k dodávkám spotřebitelům. Upřímně se omlouváme za veškeré nepříjemnosti, které to může způsobit. Pokud by se u zákazníků, kteří již mají zařízení Galaxy Buds3 Pro, vyskytly jakékoli problémy, měli by se obrátit na společnost Samsung nebo navštívit nejbližší servisní středisko Samsung,“ stojí v prohlášení.

Tato zpráva přichází krátce poté, co Samsung v domovské Jižní Koreji vydal prohlášení pro zákazníky, v němž se omlouvá za případné problémy s kontrolou kvality u Galaxy Buds 3 Pro. V korejském prohlášení společnosti stojí, že před datem uvedení na trh 24. července provede důkladnou kontrolu sluchátek, ale o zpoždění se nezmínila. Nejnovější prohlášení Samsungu nicméně potvrzuje zpoždění dodávek do maloobchodů, které se dotkne zákazníků. Ačkoli to není zdaleka ideální situace, většina zákazníků si pravděpodobně raději počká na pečlivě otestovaný produkt, než aby se jim do rukou dostalo zařízení, které budou muset následně reklamovat.