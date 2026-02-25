První dojmy z Galaxy 26 Ultra: Samsung vymyslel displej, který vidíte jen vy

- Samsung dnes představil novou řadu vlajkových smartphonů
- Vrcholem nabídky pro letošní rok je model Galaxy S26 Ultra
- Korejci oproti loňsku vrátili do hry hliník, vylepšili fotoaparáty a nasadili speciální displej
- Cena vyšších paměťových variant se meziročně zvýšila, v předprodeji lze ale ušetřit
- V tomto článku najdete naše bezprostřední první dojmy
Samsung na dnešní události Galaxy Unpacked představil novou generaci vlajkových smartphonů Galaxy S26. Oproti původně plánované rošádě portfolia, ve které měly figurovat modely Galaxy S26 Pro a S26 Edge, jsme se nakonec dočkali poměrně konzervativního upgradu hlavní trojice, v níž opět hraje první housle vrcholný model Galaxy S26 Ultra. Z nově představeného trojlístku podstoupil tento telefon největší aktualizaci, pojďme se tedy podívat, co Samsung za poslední rok upekl.
Galaxy S26 Ultra: soumrak titanu a zaoblený stylus
Ještě donedávna se zdálo, že výrobci u prémiových smartphonů budou čím dál častěji využívat titan, který je oproti hliníku odolnější a pevnější. Jak se ale ukázalo, tento materiál má zjevně i svoje nevýhody – má vyšší hustotu (je tedy těžší), hůře vede teplo a také je náročnější na výrobu. Patrně kvůli těmto důvodům Apple vyrobil loňské iPhony Pro z hliníku, a to samé nyní činí i Samsung u Galaxy S26 Ultra.
Jelikož mají všechny modely řady Galaxy S26 hliníkové šasi, nasadil Samsung u celé trojice stejné barvy – bílou, černou, světle modrou a šedo-fialovou barvu. Pokud se chcete z Ultrou alespoň trochu odlišit od levnějších modelů, můžete v e-shopu Samsungu sáhnout po jedné ze dvou exkluzivních variant – stříbrné a růžovo-zlaté.
Tvary telefonu se mezigeneračně změnily pouze v detailech. Galaxy S26 Ultra je v rozích ještě o něco zaoblenější než loňský předchůdce, kvůli čemuž Samsung musel zaoblit i „tupou“ stranu stylusu S Pen – pero je tak nově asymetrické a je nutné při zasouvání do těla telefonu pohlídat jeho orientaci. Rozměry telefonu se změnily pouze kosmeticky, je malinko vyšší a širší, naopak trochu zhubnul v pase i na váze – rozměry činí 163,6 × 78,1 × 7,9 mm a hmotnost je 214 gramů. Odolnost IP68 zůstala zachována, a to jak u telefonu, tak i u stylusu.
Poslední mezigenerační změnou je upravený design zadního fotoaparátu. Zatímco u minulých generací ze zad vystupovaly čočky samostatně, nově je hlavní trojice na levé straně umístěna do vystupujícího oválného ostrůvku. Tento design Samsung v minulosti používal u levnějších telefonů, nyní jej zavádí napříč celým portfoliem bez ohledu na prodejní cenu.
Privacy Display: šmíráci mají smůlu
Displeje dnešních smartphonů jsou prakticky dokonalé a jen obtížně se hledá prostor ke zlepšení. Obrazovka Galaxy S26 Ultra je papírově stejná jako u loňského modelu – jedná se o 6,9″ Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 2 600 nitů.
Inženýři Samsungu nicméně přišli s vylepšením, které dosud nemá v mobilních displejích obdoby. Jedná se o hardwarovou funkci Privacy Display, která dokáže znemožnit čitelnost displeje z bočních úhlů. Oproti ochranným sklům s podobnou funkcí umí Privacy Display fungovat selektivně – můžete si vybrat, zda bude displej „nečitelný“ celý, anebo pouze jeho část.
Omezení pozorovacích úhlů půjde nastavit pro vybrané aplikace nebo pouze na některé části displeje zobrazující například notifikace nebo řádky pro zadávání hesla. Funkce bude k dispozici i jako nová položka v rámci rutin. Při aktivaci funkce Privacy Display bude patrné mírné snížení jasu (asi o 10 procent) i jeho rozlišení – jak systém omezování pozorovacích úhlů funguje po technické stránce, jsme popsali v tomto článku.
Obrazovku Galaxy S26 Ultra i nadále chrání ochranné sklo Gorilla Glass Armor 2 s antireflexní vrstvou, která zlepšuje čitelnost na ostrém světle. Ovládání displeje je možné prsty nebo vestaveným stylusem S Pen, které bohužel ani v letošním roce nedisponuje Bluetooth konektivitou.
Vylepšené fotoaparáty
Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a 12Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2, na zádech pak najdeme následující čtveřici fotoaparátů:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.4
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/1.9
- 10Mpx teleobjektiv s 3× přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4
- 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.8
Rozlišení fotoaparátů je stejné jako loni, avšak u vybraných snímačů došlo k významnému vylepšení optiky – hlavní fotoaparát zachytí o 47 procent více světla, 5× teleobjektiv o 37 procent. Tohoto detailu využívá mimo jiné funkce Nightography, tedy pořizování snímků noční oblohy.
Novinkou je možnost pořizovat hlavním snímačem detailnější fotografie s rozlišením 24 megapixelů. O lepší výsledky se postará i novější obrazový procesor a umělá inteligence – vylepšena byla například funkce Photo Assist, která nově běží na Gemini a Nano Banana, a dokonce ukládá historii úprav.
Co se videa týče, záznam je opět možný v až v 8K rozlišení při 30 fps. Novinkou je automatická korekce naklonění, která využívá real-time údaje z gyroskopu a akcelerometru. K dispozici je i funkce automatického bezztrátového rámování, která se s využitím umělé inteligence stará o zachycení dynamicky přiblížených záběrů.
Obří výkon a maximální konektivita
Galaxy S26 Ultra pohání čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, který má oproti klasické variantě navýšené takty procesorových jader. Ve srovnání s minulou generací Samsung slibuje o 19 procent vyšší procesorový výkon, o 24 procent vyšší grafický výkon a o 39 procent vyšší AI výkon. Pro uchlazení čipu Samsung provedl redesign výparníkové komory.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Kromě vysokého výkonu tento čipset telefonu propůjčuje moderní bezdrátovou konektivitu – 5G (včetně podpory dual SIM a eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth a NFC, nechybí ani podpora technologie UWB. Telefon bude dostupný ve třech paměťových variantách – 12/256 GB, 12/512 GB a 16 GB/1 TB.
Ani v letošním roce Samsung nenašel odvahu nasadit do svého vlajkového smartphonu moderní uhlíkovo-křemíkový akumulátor s vysokou energetickou hustotou – novinka si tak energii bere i nadále ze standardní baterie s kapacitou 5 000 mAh. Samsung alespoň navýšil nabíjecí výkon na 60 wattů, z nuly na 75 procent tak lze telefon dobít za 30 minut. Nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení Qi2 s maximálním výkonem 25 wattů, pokud ale chcete využít magnetické dobíjení, musíte si obstarat patřičný kryt – přímo do telefonu magnety zabudované nejsou.
One UI 8.5 s personalizovanou umělou inteligencí
Řada Galaxy S26 přichází na trh s nejnovějším Androidem 16, který Samsung opatřil novou verzí prostředí One UI 8.5. Nechybí tak například počítačové prostředí DeX nebo známý balík funkcí Galaxy AI, který byl obohacen o několik novinek. Jednou z nich je například funkce Now Nudge, která proaktivně nabízí funkce, jaké by se mohly uživateli hodit. Bohužel v češtině není tato novinka dostupná. Chybět nemohou ani funkce Now Brief a Now Bar, které rovněž poskytují personalizované návrhy denního obsahu.
Ceny a dostupnost
Smartphone Galaxy S26 Ultra bude možné předobjednat již dnes, dostupný bude 10. března. V rámci předobjednávek půjde získat dražší paměťovou verzi za cenu levnější, byť tentokráte je u té nejvyšší verze sleva zastropována na 5 000 korun. Ceny pro český trh jsou následující:
- 12/256 GB za 35 699 korun
- 12/512 GB za 40 599 korun (v předprodeji 35 699 korun)
- 16 GB/1 TB za 47 999 korun (v předprodeji 42 999 korun)
Tip: U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma.
Cenu je možné snížit o dalších 7 procent s použitím karty ISIC, při společném nákupu s jiným produktem Galaxy (hodinky, tablet, sluchátka) lze na druhý produkt získat slevu 10 procent. První zákazníci, kteří si Galaxy S26 Ultra zakoupí, zaregistrují na stránkách Samsungu a napíší recenzi, mohou získat repráček Samsung Music Frame nebo tyčový vysavač Samsung Jet 65 zdarma.