České ceny řady Galaxy S26: poradíme, jak ušetřit tisíce a získat atraktivní bonusy

- Samsung dnes zahajuje předprodej nových smartphonů řady Galaxy S26
- Většina modelů mezigeneračně zdražila, nejvíce modely s větším úložištěm
- V předprodeji lze získat větší kapacitu úložiště za cenu nižšího, letos to však neplatí stoprocentně
Samsung na dnešní události Galaxy Unpacked představil novou řadu vlajkových smartphonů pro letošní rok. Rodinu Galaxy S26 tvoří klasická trojice modelů – základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a vrcholný Galaxy S26 Ultra. Všechny tři modely jsme si představili v samostatných článcích, nyní se podíváme, jaké Samsung u svých novinek nasadil ceny a jaké si pro letošní rok připravil zaváděcí akce.
Dostupnost: dva týdny si počkáte
Všechny tři představené telefony bude možné předobjednat již od dnešního dne, zahájení prodeje na naplánováno na 11. března. Do té doby bude možné využít zaváděcích akcí, v rámci nichž půjde telefony pořídit se zajímavými slevami.
České ceny: většina variant zdražila
Letošní nabídka je o něco jednodušší než loni, neboť z ní Samsung vyřadil 128GB variantu základního modelu – u řady Galaxy S26 je minimální kapacita úložiště u všech tří modelů 256 GB.
Oproti loňské generaci Samsung většinu variant zdražil, navýšení ceny „utekly“ pouze základní 256GB paměťové verze modelů Galaxy S26 a S26 Ultra – první stojí stejně, Ultra dokonce o 300 korun zlevnila. Vyšší paměťové varianty jsou u všech modelů mezigeneračně dražší viz následující tabulka.
|Paměť/model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|Galaxy S26
|23 999 Kč
(stejná cena jako loni)
|29 499 Kč
(o 2 500 Kč dražší)
|–
|Galaxy S26+
|30 699 Kč
(o 1 700 Kč dražší)
|35 699 Kč
(o 3 700 Kč dražší)
|–
|Galaxy S26 Ultra
|35 699 Kč
(o 300 Kč levnější)
|40 599 Kč
(o 1 100 Kč dražší)
|47 999 Kč
o 2 500 Kč dražší)
Zaváděcí akce: vyšší paměť za cenu nižší
Stejně jako v minulých letech si Samsung připravil zaváděcí akci, kdy nabídne vyšší paměťovou variantu za cenu nižší. Letos to ale neplatí stoprocentně – u 1TB modelu Galaxy S26 Ultra Samsung zastropoval výši slevy na 5 tisících korunách, přestože nižší 512GB varianta je levnější o 7 400 korun. Pokud chcete ušetřit co nejvíce, nabízí se 512GB varianta Galaxy S26, na kterou Samsung nabízí slevu 5 500 korun.
|Paměť
|Cena
|Cena v předprodeji
|Sleva
|Galaxy S26
|256 GB
|23 999 Kč
|23 999 Kč
|–
|Galaxy S26
|512 GB
|29 499 Kč
|23 999 Kč
|5 500 Kč
|Galaxy S26+
|256 GB
|30 699 Kč
|30 699 Kč
|–
|Galaxy S26+
|512 GB
|35 699 Kč
|30 699 Kč
|5 000 Kč
|Galaxy S26 Ultra
|256 GB
|35 699 Kč
|35 699 Kč
|–
|Galaxy S26 Ultra
|512 GB
|40 599 Kč
|35 699 Kč
|4 900 Kč
|Galaxy S26 Ultra
|1 TB
|47 999 Kč
|42 999 Kč
|5 000 Kč
Vysavač nebo reproduktor za recenzi
Tím navíc slevy nekončí. Studenti s ISIC kartou mohou u vybraných prodejců získat dodatečnou slevu 7 procent. U společného nákupu s jiným produktem Galaxy (hodinky, tablet, sluchátka) zákazník získá slevu 10 procent na druhý produkt, popř. 30 procent na vybrané příslušenství.
Tip: U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma.
Kromě toho Samsung nabízí bonus za recenzi – první zákazníci, kteří svůj nový telefon zaregistrují a napíší k němu recenzi, budou moci získat tyčový vysavač Samsung Jet 65 (v ceně 5 999 korun) nebo reproduktor Samsung Music Frame (v ceně 7 999 korun).