Samsung Galaxy S26 odhalen: větší displej, lepší výdrž a návrat Exynosu v nejlepší formě

- Samsung právě odhalil letošní vlajkové modely Galaxy S26, které jsme už měli možnost vyzkoušet
- Novinek není mnoho, základní model mírně povyrostl, součástí je i 2nm čipset Exynos 2600
- Základní a větší model půjdou do prodeje za 24 tisíc korun, respektive 30,5 tisíce korun
Samsung dnes na své konferenci Unpacked 2026 představil novou generaci svých hlavních vlajkových lodí Galaxy S26. Absolutně největší porci času dostal vrcholný model Ultra (první dojmy), dočkali jsme se však i revitalizovaných modelů Galaxy S26 a S26+. Na ty jsme se mohli podívat zblízka a přinášíme vám nejen souhrn toho nejzajímavějšího z novinek, ale také rychlé první dojmy z první hodiny používání.
Lehoučký, tenoučký Galaxy S26
Základní model Galaxy S25 působil už vloni jako zjevení. Tenoučká konstrukce, extrémně lehké monolitického tělo a minimalistický design s fotoaparáty zapuštěnými do zad. Letos je design trochu komplikovanější, zejména fotomodulu doznal změn. Zůstal sice svislý, ale trochu víc vystupuje a objektivy obtéká skleněný designový prvek, který připomíná skládačku Z Fold už od 4. generace.
Rozměry neprošly žádnou zásadní změnou: 71,7 × 149,6 × 7,2 milimetru u S26, respektive 75,8 × 158,4 × 7,3 milimetru u S26+. Potěší ale citelné snížení hmotnosti u všech novinek. Větší z dvojice je vlastně stejně velký, má i stejný displej a hmotnost 190 gramů. Základní S26 oproti loňsku mírně povyrostl a ztěžkl na 167 gramů (o 5 gramů), což jde na vrub větším obrazovce 6,3″.
Samotný pocit z držení u obou přístrojů je ale parádní. Když jsem poprvé vzal Galaxy S26 do ruky, musel jsem chvíli přemýšlet, jestli nedržím v ruce „hloupou“ maketu, protože telefon byl až nápadně lehký. Co do dílenského zpracování Korejci znovu odvedli perfektní práci, vše dokonale lícuje a ani při pokusu o ohnutí se hliníkové boky neprohýbají. Nechybí ani odolnost IP68, odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 na zádech a Armor 2 na displeji.
Pro celou řadu z vás bude jistě klíčové, že oba telefony nabízí dokonalé displeje. O menším modelu již řeč byla, Dynamic AMOLED 2X panel narostl na 6,3″ se stejným rozlišením Full HD+, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a maximální svítivostí až 2 600 nitů. Větší bratr S26+ žádné změny v tomto ohledu nedoznal, k dispozici je stále 6,7″ s Quad HD+ rozlišením, vše ostatní zůstává.
Takřka revoluční novinkou pro řadu Galaxy S26 je funkce skrýt vrstvu pixelů tak, aby byl displej čitelný pouze z čelní strany a ne z úhlů. Tato bezpečnostní vychytávka – Privacy Display – je bohužel dostupná pouze pro model S26 Ultra, přestože se přesvědčivě spekulovalo o tom, že ji nabídnou všechny tři nové vlajkovky.
Skoro to vypadá, jako by se Samsung nemohl rozhoupat, jestli vsadit na vlastní technologii, nebo na nákup technologií od Qualcommu. Po loňském přechodu k čipům Snapdragon teď Samsung znovu přináší vlastní platformu Exynos 2600, navíc se zcela revoluční 2nm architekturou. Tímto technologickým pokrokem se zatím nemohou chlubit ani čipy od Applu, Qualcommu či TSMC.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, hmotnost: 167 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Exynos 2600 je zde postaven na 10jádrovém procesoru s jednou výkonnější jednotkou C1 Ultra (3,8 GHz), třemi jádry C1 Prox (3,25 GHz) a šesti úspornějšími jádry C1 Prox (2,75 GHz). Není jasné, jakou jednotku využívá Samsung pro graficky náročné operace, ale pravděpodobně to bude nejnovější generace čipu Xclipse.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
K další výbavě neodmyslitelně patří 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, stereo reproduktory od AKG, USB-C 3.2, Wi-Fi 7, ultrasonická čtečka otisků v displeji, nechybí ani rozhraní DeX. Oba telefony startují na 256GB variantě (bez možnosti dalšího rozšíření), nabídnou však i mírně dražší 512GB konfiguraci. V obou případech pak hovoříme o variantách s 12 GB operační paměti.
Akumulátor menšího z dvojice disponuje kapacitou 4 300 mAh a podporuje nabíjení s výkonem 25W. To je zlepšení o 300 mAh a je navázané na mírně větší rozměry. S26+ má 4900mAh baterii s 45W nabíjením. Bezdrátové nabíjení 15 W, včetně 4,5W reverzního, oba modely sdílí. Co určitě zamrzí, je absence magnetického nabíjení přímo ze zad telefonu, podporují to pouze originální pouzdra.
AI novinky: Now Nudge a další
Samsung implementoval do nového One UI 8.5 pro modely Galaxy S26 několik nových AI funkcí v rámci systému Galaxy AI. Vše z minulosti zůstává, přichází mimo jiné funkce Now Nudge. Jde o jakési chytré šťouchnutí, které v reálném čase analyzuje obsah na obrazovce a předvídá potřeby uživatele bez nutnosti hlasové aktivace.
Využívá lokální zpracování modelem Gemini Nano pro ochranu soukromí a nabízí praktické akce, jako inteligentní našeptávače v chatech (např. otevření kalendáře při zmínce o schůzce), automatické vyplňování formulářů pasovými údaji nebo kontextové operace z obrázků, jako volání z screenshotu. Podporuje širokou škálu scénářů včetně letenek, rezervací restaurací, sportu či lékařství, čímž se stává „inteligentním společníkem“, který výrazně šetří čas oproti předchozím Galaxy AI funkcím.
Problém je v tom, že funkce není dostupná v češtině, tedy alespoň zatím. To samé platí i o nové funkci Call Screening, která za vás vyřeší příchozí hovor a díky několika krátkým otázkám zjistí identitu volajícího. Za zmínku stojí i to, že Apple v červnu představil v rámci iOS 26 úplně totožnou funkci, navíc rovněž nazvanou Call Screening. Zůstává i 7letá podpora velkých updatů Androidu i bezpečnostních aktualizací.
Fotoaparát: vše při starém-dobrém?
Co se týče fotoaparátu, o žádných znatelných změnách nelze hovořit. Základní i větší model přichází s osvědčenou trojitou sestavou: 50Mpx hlavním fotoaparátem s clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx širokoúhlým objektivem s clonou f/2.2 a úhlem záběru 120° a nakonec 10Mpx teleobjektivem s 3× bezztrátovým přiblížením a clonou f/2.4.
Kromě standardního zlepšení nočních fotek a širší optimalizace pořízených snímků pomocí umělé inteligence výrobce ještě vyzdvihuje kvalitnější video, zejména pak v noci. Významnější inovace si letos Samsung schoval pro model Ultra, který přináší výrazně lepší 200Mpx hlavní snímač i 50Mpx teleobjektiv.
Cena a dostupnost
Předobjednávky startují právě nyní. Základní model Galaxy S26 pořídíte od 23 999 korun, což je sice o 2 tisíce více než vloni, ale základ letos startuje rovnou na 256GB variantě, a to je potřeba vzít v potaz. Galaxy S26+ potom začíná na ceně 30 699 korun za 256GB konfiguraci. Zde hovoříme o zdražení o 1 700 korun. Kompletní přehled cen najdete v tabulce:
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|Galaxy S26
|23 999 Kč
|29 499 Kč
|–
|Galaxy S26+
|30 699 Kč
|35 699 Kč
|–
|Galaxy S26 Ultra
|35 699 Kč
|40 599 Kč
|47 999 Kč
Při zkoumání cen nezapomeňte vzít v potaz speciální předobjednávkovou akci výrobce, která trvá od 25. února do 10. března. V rámci ní lze stejně jako vloni získat vyšší paměťovou konfiguraci za cenu nižšího. Reálně tak v předobjednávkovém období můžete za částku 23 999 Kč pořídit 512GB variantu Galaxy S26 namísto základní 256GB verze a tak podobně.
