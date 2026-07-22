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Samsung Galaxy Z Flip 8 prošel dietou. Poradíme, jak ušetřit tisíce (první dojmy)

Jakub Fišer
Jakub Fišer 22. 7. 15:00
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Nový Samsung Galaxy Z Flip 8
  • Samsung Galaxy Z Flip 8 navazuje na osvědčenou konstrukci svého předchůdce
  • Nabízí dva AMOLED displeje, 2nm procesor Exynos 2600 a několik dalších novinek
  • Základní 256GB verze s 12 GB RAM vyjde na 31 990 korun

Samsung právě představil novou generaci svého véčkového smartphonu Galaxy Z Flip 8. Výrobce tentokrát nepřichází s radikální proměnou konstrukce, ale soustředí se především na modernizaci vnitřní výbavy a odstranění některých slabších stránek předchozí generace.

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Nový Galaxy Z Flip 8 nepřekvapí

Po rozevření se uživateli nabídne 6,9″ ohebný Dynamic AMOLED 2X displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Ten doznal zásadního vylepšení, díky nové folii a konstrukci má prakticky nulový předěl mezi spodní a horní polovinou. Pro rychlou kontrolu oznámení, práci s widgety nebo pořizování selfie hlavními fotoaparáty slouží vnější 4,1″ Super AMOLED panel. Telefon si zároveň zachovává nízkou hmotnost, letos o 8 gramů lehčí, konkrétně 180 gramů. Také celá konstrukce je tenčí, nově rekordních 6,1 milimetru v rozloženém stavu (oproti 6,5 milimetru vloni).

O výkon se stará nový čipset Exynos 2600, který doplňuje 12 GB operační paměti. Pro ukládání aplikací, fotografií a dalších dat jsou připraveny varianty s 256GB nebo 512GB úložištěm. Výkon nového Z Flipu by měl dostačovat nejen pro každodenní používání a multitasking, ale také pro náročnější hry a funkce využívající umělou inteligenci.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 8

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 17, čipset: Samsung Exynos 2600, 10-core, 1× 3,80GHz C1-Ultra + 3× 3,25GHz C1-Pro + 6× 2,75GHz C1-Pro, GPU: Xclipse 960, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 166,8 × 75,4 × 6,6 mm, hmotnost: 180 g, zvýšená odolnost: IP48

Displej, konektivita a baterie

6,9" + 4,1", Dynamic LTPO AMOLED 2X, rozlišení: 1080 × 2520 px, 948 × 1048 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.2", 1.12µm, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.0", 1.22µm, 4K video
Kompletní specifikace

Fotografická výbava se opírá o hlavní 50Mpx snímač, který doprovází 12Mpx širokoúhlý fotoaparát. Na vnitřní straně telefonu se nachází ještě 10Mpx selfie kamerka určená především pro videohovory. Snímky sebe sama lze nicméně pohodlně pořizovat také hlavním fotoaparátem za pomoci vnějšího displeje.

Energii dodává akumulátor s kapacitou 4 300 mAh, což je malý zázrak vzhledem k ještě kompaktnějším rozměrům. Podle našich informací už by mělo jít o jistou formu modernější křemíko-uhlíkové baterie. Jinak ale zůstalo i nevýrazné 25W nabíjení kabelem, respektive 15W bezdrátové dobíjení a také 4,5W reverzní nabíjení ze zad.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 8

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 17, čipset: Samsung Exynos 2600, 10-core, 1× 3,80GHz C1-Ultra + 3× 3,25GHz C1-Pro + 6× 2,75GHz C1-Pro, GPU: Xclipse 960, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 166,8 × 75,4 × 6,6 mm, hmotnost: 180 g, zvýšená odolnost: IP48

Displej, konektivita a baterie

6,9" + 4,1", Dynamic LTPO AMOLED 2X, rozlišení: 1080 × 2520 px, 948 × 1048 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.2", 1.12µm, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.0", 1.22µm, 4K video
Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Předprodej nového telefonu Galaxy Z Flip 8 odstartoval již dnes. Ostrý start prodeje je pak naplánován na 22. července a v nabídce budou dvě paměťové varianty – 12/256 GB a 12/512 GB. Mezigeneračně novinka zase podražila, což výrobce osvětluje všudypřítomným zdražováním paměťových čipů. České ceny jsou následující:

Varianta Galaxy Z Flip 8 Galaxy Z Flip 7 Rozdíl
256 + 12 GB 31 999 Kč 29 999 Kč +2 000 Kč
512 + 12 GB 36 899 Kč 33 299 Kč +3 600 Kč

K nákupu získáte 3 měsíce prémiového záručního servisu Samsung Care+ a půlroční předplatné Google AI Pro. Po pořízení můžete sepsat krátkou recenzi a zveřejnit ji například na webu Heureka, díky čemuž máte nárok na dárek v podobě vysavače Jet 65 nebo sluchátek Buds 4 Pro. K tomu si Samsung přichystal ještě výkupní bonus 2 500 korun k ceně vykupovaného zařízení, který se násobí na 5 000 korun, pokud přinesete na protiúčet libovolný telefon řady Galaxy Z Fold či Z Flip. Tato akce platí do 6. srpna.



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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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