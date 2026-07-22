Samsung Galaxy Z Flip 8 prošel dietou. Poradíme, jak ušetřit tisíce (první dojmy)

- Samsung Galaxy Z Flip 8 navazuje na osvědčenou konstrukci svého předchůdce
- Nabízí dva AMOLED displeje, 2nm procesor Exynos 2600 a několik dalších novinek
- Základní 256GB verze s 12 GB RAM vyjde na 31 990 korun
Samsung právě představil novou generaci svého véčkového smartphonu Galaxy Z Flip 8. Výrobce tentokrát nepřichází s radikální proměnou konstrukce, ale soustředí se především na modernizaci vnitřní výbavy a odstranění některých slabších stránek předchozí generace.
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Nový Galaxy Z Flip 8 nepřekvapí
Po rozevření se uživateli nabídne 6,9″ ohebný Dynamic AMOLED 2X displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Ten doznal zásadního vylepšení, díky nové folii a konstrukci má prakticky nulový předěl mezi spodní a horní polovinou. Pro rychlou kontrolu oznámení, práci s widgety nebo pořizování selfie hlavními fotoaparáty slouží vnější 4,1″ Super AMOLED panel. Telefon si zároveň zachovává nízkou hmotnost, letos o 8 gramů lehčí, konkrétně 180 gramů. Také celá konstrukce je tenčí, nově rekordních 6,1 milimetru v rozloženém stavu (oproti 6,5 milimetru vloni).
O výkon se stará nový čipset Exynos 2600, který doplňuje 12 GB operační paměti. Pro ukládání aplikací, fotografií a dalších dat jsou připraveny varianty s 256GB nebo 512GB úložištěm. Výkon nového Z Flipu by měl dostačovat nejen pro každodenní používání a multitasking, ale také pro náročnější hry a funkce využívající umělou inteligenci.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 166,8 × 75,4 × 6,6 mm, hmotnost: 180 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Fotografická výbava se opírá o hlavní 50Mpx snímač, který doprovází 12Mpx širokoúhlý fotoaparát. Na vnitřní straně telefonu se nachází ještě 10Mpx selfie kamerka určená především pro videohovory. Snímky sebe sama lze nicméně pohodlně pořizovat také hlavním fotoaparátem za pomoci vnějšího displeje.
Energii dodává akumulátor s kapacitou 4 300 mAh, což je malý zázrak vzhledem k ještě kompaktnějším rozměrům. Podle našich informací už by mělo jít o jistou formu modernější křemíko-uhlíkové baterie. Jinak ale zůstalo i nevýrazné 25W nabíjení kabelem, respektive 15W bezdrátové dobíjení a také 4,5W reverzní nabíjení ze zad.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 166,8 × 75,4 × 6,6 mm, hmotnost: 180 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Cena a dostupnost
Předprodej nového telefonu Galaxy Z Flip 8 odstartoval již dnes. Ostrý start prodeje je pak naplánován na 22. července a v nabídce budou dvě paměťové varianty – 12/256 GB a 12/512 GB. Mezigeneračně novinka zase podražila, což výrobce osvětluje všudypřítomným zdražováním paměťových čipů. České ceny jsou následující:
|Varianta
|Galaxy Z Flip 8
|Galaxy Z Flip 7
|Rozdíl
|256 + 12 GB
|31 999 Kč
|29 999 Kč
|+2 000 Kč
|512 + 12 GB
|36 899 Kč
|33 299 Kč
|+3 600 Kč
K nákupu získáte 3 měsíce prémiového záručního servisu Samsung Care+ a půlroční předplatné Google AI Pro. Po pořízení můžete sepsat krátkou recenzi a zveřejnit ji například na webu Heureka, díky čemuž máte nárok na dárek v podobě vysavače Jet 65 nebo sluchátek Buds 4 Pro. K tomu si Samsung přichystal ještě výkupní bonus 2 500 korun k ceně vykupovaného zařízení, který se násobí na 5 000 korun, pokud přinesete na protiúčet libovolný telefon řady Galaxy Z Fold či Z Flip. Tato akce platí do 6. srpna.
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