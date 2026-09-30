Nový život pro starý telefon: Android 17 míří prostřednictvím ROM Evolution X na Xiaomi Mi A1

- Scéna kolem alternativních ROM je stále velmi živá a kreativní
- Nyní bylo dosaženo jednoho velmi zajímavého milníku
- Na telefon Xiaomi Mi A1 dorazil Android 17, a to formou ROM Evolution X
Svět alternativních ROM pro telefony s Androidem sice již není tak plodný, jako v minulosti, ale pořád se jedná o velmi živou komunitu. Ta je často schopná udržovat formou alternativních ROM s moderními systémy při životě populární, ale již zastaralé telefony, které byly od novějších verzí Androidu dávno odstřiženy. Nyní přišla řada na Xiaomi Mi A1.
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Android 17 přistál na skoro dekádu starém telefonu
Telefon Xiaomi Mi A1 dorazil na trhu v září 2017 a byl představen v rámci programu Android One. Při uvedení běžel z výroby na Androidu 7.1.2 Nougat a jeho podpora byla ukončena s příchodem Androidu 9 Pie, který se stal jeho cílovou stanicí. Poté přestaly chodit systémové aktualizace a dnes, v roce 2026, by na Android 17 v souvislosti s tímto mobilem nikdo ani nepomyslel.
https://x.com/EvolutionXROM/status/2104645171841564789/video/1
Xiaomi Mi A1 se zdá být naprosto mrtvým telefonem, ale kreativní komunita okolo alternativních ROM ho přivedla zpět do světa živých. Díky příchodu systému Evolution X, který vychází z Androidu 17, se tento telefon stal opět použitelným a vypadá to, že dnes už takřka prehistorický procesor Qualcomm Snapdragon 625, který tento telefon pohání, zvládá rozhýbat i moderní systém.
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Veterán překonal očekávání
Telefon Xiaomi Mi A1 je s alternativní ROM Evolution X propojen více a těsněji, než byste možná očekávali. Stal se totiž prvním mobilem s oficiální podporou této platformy v době jejího vzniku, tedy v roce 2019. Je proto symbolické, že o sedm let později na něj právě tato alternativní ROM přináší Android 17, který by se na takto starý přístroj jinak neměl šanci dostat.
Je jasné, že systém si kvůli tomu, aby mohl běžet na výše zmíněném procesoru s operační pamětí 4 GB RAM LPDDR3, vyžádal spoustu úprav. Aby systém fungoval, bylo nutné výrazně upravit správu úložiště i optimalizaci operační paměti. Tato ROM je plná různých praktických funkcí a svým vzezřením připomíná telefony Pixel s čistým Androidem.
Letitý hardware, který ještě do starého železa nepatří
Tento případ dokazuje, že dokud existují a jsou k dispozici zdrojové kódy jádra a specializovaní vývojáři, může být telefon se starým hardwarem plně funkční ještě dlouho po ukončení oficiální podpory. Otázkou ale samozřejmě je, jak plynule na telefonu s procesorem z roku 2016, který byl vyroben 14nm litografií a je spojen s operační pamětí 4 GB RAM, poběží doprovodné aplikace.