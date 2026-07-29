Apple kompenzuje vysoké ceny pamětí. iPhone 18 Pro Max dostane levnější displej než loňský model

- Vysoké ceny pamětí zdražují veškerou spotřební elektroniku
- Nárůst cen se dá očekávat i od letošních iPhonů
- Díky úsporným opatřením ale zřejmě zdražení nebude tak velké, jak by mohlo být
Paměťová krize nutí výrobce elektroniky přemýšlet nad tím, jak co nejvíce zefektivnit produkci – u nejlevnějších telefonů totiž může cena za paměti tvořit víc než polovinu výrobních nákladů. Technologičtí giganti logicky hledají způsoby, jak ušetřit na jiných místech, a přitom nesáhnout ke zhoršení uživatelského zážitku. Toto nezáviděníhodné dilema řeší i Apple, který podle posledních zprav z Jižní Koreje našel účinné řešení.
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Apple dokázal ušetřit peníze na displejích
Letošní iPhony budou nepochybně dražší než ty loňské, Apple se nicméně snaží najít způsob, jak nepřenášet celý dopad drahých pamětí na zákazníka. U iPhonu 18 Pro Max má například vysoké ceny pamětí kompenzovat levnější displej. Apple se údajně dohodl se společnostmi Samsung Electronics a LG na ceně 66,5 dolarů (asi 1 400 korun), což je o 20 procent méně, než stál displej loňského iPhonu 17 Pro Max.
Nižší cena naštěstí nebude znamenat horší kvalitu – Apple údajně do letošních iPhonů nasadí nejnovější generaci displejů M16 s novějším organickým materiálem, který přinese vyšší účinnost jednotlivých subpixelů, menší spotřebu při vysokém jasu, přesnější barvy a celkově lepší životnost. Kromě toho Apple plánuje schovat část True Depth kamerky přímo pod obrazovku, čímž dojde ke zmenšení dynamického ostrůvku.
Není to poprvé, kdy se Applu podařilo u dodavatelů displejů nasmlouvat nižší cenu – obrazovky pro iPhone 16 Pro Max údajně stály přes 100 dolarů. Pokud jsou tyto odhady pravdivé, podařilo se firmě z Cupertina za dva roky snížit cenu o jednu třetinu.
I přes tyto úspěchy lze ale předpokládat, že iPhone 18 Pro Max bude dražší než jeho předchůdce, spekuluje se o navýšení ceny o 200 dolarů (asi 4 200 korun). Je ovšem možné, že bez dohodnuté nižší ceny za displeje by bylo zdražení ještě větší.