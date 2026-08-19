Honor Magic V6: vybrali jsme 5 důvodů, proč byste o téhle skládačce měli přemýšlet

- Ve světě ohebných telefonů vystupuje Honor Magic V6 odvážně z řady
- Nabídnout může kvalitní a odolné zpracování, výkonný hardware či dlouhou softwarovou podporu
- Cena 51 490 korun je sice trochu sebevědomá, smartphone si ji ale obhájí
- Až do 6. září navíc k nákupu dostanete zdarma tablet Honor Pad X9a v hodnotě 4 590 Kč
Honor není na našem trhu žádný nováček a kromě smartphonů s tradiční konstrukcí se o slovo hlásí také v segmentu ohebných telefonů. I když trhu dominují jiné značky, byla by velká chyba Honor přehlížet, a to především díky modelu Magic V6. Ten je poměrně jasným důkazem toho, že Honor skládačky umí a nebojí se rozdat si to na férovku i s těmi nejtěžšími vahami. Přinášíme vám pět důvodů, díky kterým bude mít vaše příští skládačka logo Honor na zádech.
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Tenké tělo a vysoká odolnost
Ohebné smartphony nejsou žádní střízlíci, ostatně někam se dvojice displejů vlézt musí. Nejedna firma ale chytře pracuje s prostorem a Honor v tomto ohledu není výjimkou. Rozměry mluví samy za sebe – ve složeném stavu se Magic V6 může pochlubit 156,7 × 74,5 × 9 milimetry podle varianty, v rozloženém stavu je to dokonce 156,7 × 145,6 × 4,1 milimetrů. Kapsu vám s vahou 224 gramů také rozhodně neutrhne. A k tomu ještě navíc vypadá opravdu dobře.
Tenké tělo ale není všechno. Naštěstí už dávno jsou pryč doby, kdy skládačky mnoho nevydržely a každá prachová částice byla potenciálním problémem, který mohl vyústit v návštěvu servisu a velmi drahou částku za opravu. Honor Magic V6 v tomto ohledu nabízí ochranu podle standardu IP68/IP69, což zajišťuje nejen prachotěsnost, ale také odolnost proti ponoření do 1,5 metru vody po dobu 30 minut a odolnost proti vysokému tlaku vody. Honor Magic V6 zkrátka jen tak něco nepřekvapí.
Dva displeje, které stojí za to
Skládačky jsou především o displejích, přičemž v tomto ohledu se Honor Magic V6 rozhodně nemá za co stydět. Vnitřní displej se pyšní velikostí 7,95 palců, technologií LTPO2 AMOLED, podporou obnovovací frekvence až 120 Hz, 4320Hz PWM, jednou miliardou barev, maximálním jasem v peaku 5000 nitů, rozlišením 2172 × 2352 pixelů a tedy jemností 403 ppi, ochranou Honor Super Armored Inner Screen Protection a antireflexní úpravou. Jinými slovy na tomto panelu je bez nadsázky radost pracovat, hrát či sledovat videa.
Některé věci ale velký displej nepotřebují a lze je snadno a rychle odbavit z menšího vnějšího panelu. Ani ten ale v případě Honoru Magic V6 nenabízí prakticky žádné kompromisy. Pochlubit se může velikostí 6,52 palců, technologií LTPO2 OLED, miliardou barev, obnovovací frekvencí až 120 Hz, 4320Hz PWM, maximálním jasem 6000 nitů v peaku, rozlišením 1080 × 2420 pixelů s jemností 406 ppi a ochranou NanoCrystal Shield, která zabraňuje škrábancům. Za takový panel by se nemusel stydět ani kdejaký smartphone klasické konstrukce.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,7 × 145,6 × 4,0 mm (otevřený), 156,7 × 74,5 × 8,8 mm (zavřený), hmotnost: 219 g nebo 224 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6660 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Na skládačku překvapivě dobré fotoaparáty
Jestli historicky měly ohebné chytré telefony nějakou slabinu, byly to fotoaparáty. Dlouho zkrátka platilo, že pokud jste chtěli opravdu kvalitní mobilní fotografii, museli jste sáhnout po něčem jiném. Honor Magic V6 ale v tomto ohledu není nikterak ochuzen a pochlubit se může následující sestavou fotoaparátů na zádech:
- Hlavní – rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – rozlišení 50,3 Mpx, 1/2,88″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, fázové ostření (PDAF).
- Teleobjektiv – rozlišení 63,7 Mpx, velikost čipu 1/2″, clona f/2.5, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, ohnisková vzdálenost 70 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
Samozřejmostí je natáčení až 4K při 60 snímcích za sekundu v 10bitové hloubce s gyroskopickou elektronickou stabilizací, případně s optickou stabilizací. K dispozici jsou ještě dvě selfie kamery ve výřezu vnitřního a vnějšího displeje, obě po 20Mpx se světelností f/2.2. Na absolutní špičku sice má ještě mírnou rezervu, ale už nyní může nabídnout velmi silnou sestavu pro každodenní využití.
Nadstandardní 7letá softwarová podpora
Mít kvalitní hardware je jedna věc, ale bez pořádného softwaru se jedná jen o drahé těžítko. V tomto ohledu vás Honor Magic V6 rozhodně nenechá na holičkách – obvykle jsou standardem dva roky velkých aktualizací (a někdy ani to ne) a ty lepší firmy slibují až pět let, v Honoru se nedrželi zpátky a připravili si pro svou prémiovou skládačku rovných 7 let velkých aktualizací. Vzhledem k tomu, že se Honor Magic V6 dostal do prodeje s Androidem 16 a nadstavbou MagicOS 10, mohou se jeho majitelé těšit až na Android 23. A to se vyplatí!
Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení
Výkonný čipset, špičkové displeje a kvalitní fotoaparáty jsou sice fajn, nicméně jak dlouho se z jejich kvalit můžete těšit, než budete muset sáhnout po nabíječce? V případě Honoru Magic V6 překvapivě dlouho, a to díky křemíkovo-uhlíkové baterii s kapacitou 6660 mAh, která udrží smartphone v provozu nadstandardně dlouho. A když už energie dojde, potěší podpora pro bleskurychlé 80W drátové nabíjení, pochopitelně v kombinaci s 66W bezdrátovým nabíjením. Třešničkou na dortu je podpora 5W reverzního drátového nabíjení a také reverzního bezdrátového nabíjení, takže v případě nutnosti můžete udržet naživu i vaše chytré hodinky, pakliže podporují standard Qi.
Honor Magic V6 vstoupil na český trh zkraje července a kromě špičkového zpracování a výkonného hardwaru zaujal i cenou. Výrobce si jej cení na 51 490 korun za variantu 16/512 GB, jiná na českém trhu dostupná bohužel není. Prodej odstartoval celkem omezeně, konkrétně pouze u Alzy a Datartu, přičemž až do 6. 9. 2026 získáte po registraci na webu Honoru zdarma dárek v podobě tabletu Honor Pad X9a v hodnotě 4 590 korun.