TOPlist

iPhone 18 čeká změna: rámečky zůstanou stejné, Dynamic Island se zmenší

Jakub Karásek 30. 3. 9:00
Chytrý telefon Apple iPhone 17 Pro
  • Apple promění přední stranu u všech nadcházejících iPhonů
  • Rámečky okolo displeje zůstanou stejné, dojde však ke zmenšení dynamického ostrůvku
  • Apple schová část True Depth kamerky pod displej

Apple letos naruší zavedené pořádky a vůbec poprvé ve své historii nepředstaví základní iPhone. Zářijová keynote podle dostupných informací přinese „pouze“ prémiové modely Pro společně s novým ohebným iPhonem, a na základní iPhone 18 a iPhone Air 2 si budeme muset počkat na jaro příštího roku. Čínský informátor Ice Universe na síti X prozradil, jak se nadcházející generace iPhonů změní na přední straně.

Červený iPhone 18 Pro (ilustrační obrázek)

Stejné rámečky, menší dynamický ostrůvek

Podle Ice Universe se příští iPhony zepředu nijak zásadně nezmění. Rámečky okolo displeje mají být napříč celou řadou stejné jako u současné generace, promění se ale výřez pro sestavu předního fotoaparátu. Oválný výřez obsahující komponenty True Depth kamerky se podaří smrsknout do užšího prostoru, díky čemuž dojde ke zmenšení celého dynamického ostrůvku. Apple této změny údajně docílí tak, že část systému True Depth (konkrétně infračervený zářič) schová pod displej.

Takto má vypadat menší Dynamic Island
Takto má vypadat menší Dynamic Island

Cílem Applu je schovat pod displej všechny komponenty True Depth kamerky, to však ale není kvůli současným technologickým omezením možné. Firma z Cupertina by ráda tohoto milníku dosáhla už příští rok s výroční 20. generací iPhonů, avšak vývoj se zatím nedaří podle plánu. Je tedy možné, že s oválným výřezem na přední straně se jen tak nerozloučíme. Potěšující informací alespoň je, menší dynamický ostrůvek nemá být pouze výsadou Pro modelů, ale celé generace iPhone 18.

Nový čipset a lepší bezdrátová konektivita

O dalších vylepšeních letošních iPhonů máme zatím pouze kusé informace. iPhony Pro by měly kromě menšího dynamického ostrůvku dostat nový 2nm čipset Apple A20 Pro, dále pak modernější bezdrátovou konektivitu (díky čipům N2 a C2) a variabilní clonu u hlavního fotoaparátu. Hovoří se i o rozšíření satelitní konektivity, skrze kterou má být možné připojit se plnohodnotně k internetu.



Nepřehlédněte

Hlavní hvězdou zářijové keynote se má stát ohebný iPhone „Fold“, ten se ale zatím daří držet Applu pod pokličkou. V tuto chvíli se nejčastěji skloňuje široké tělo a obdélníkový vnitřní displej bez viditelné rýhy v přehybu.

Vstoupit do diskuze (3)
Zdroj článku
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

