iPhone 18 Pro: tohle je 5 největších změn, které Apple letos chystá

- Apple letos na podzim představí tři nové prémiové iPhony
- iPhone 18 Pro bude vypadat stejně jako aktuální model, přinese ale několik zajímavých vylepšení pod kapotou
- Těšit se můžeme především vylepšený hlavní fotoaparát, menší výřez v displeji a nové čipy
Apple v loňském roce dopřál iPhonům Pro výraznou designovou změnu – ostrůvek pro fotoaparáty roztáhl přes celou šířku zad a původní titanový rámeček nahradil hliníkovým unibody tělem. Tento design s námi pravděpodobně nějakou dobu zůstane, neboť letošní iPhony Pro mají zezadu vypadat stejně jako jejich předchůdci. Proměna se ale odehraje v oblasti displeje a uvnitř telefonu.
Lepší fotoaparáty a výkonnější čipset
Přestože nás od premiéry nových iPhonů dělí ještě sedm měsíců, už dnes se víceméně „ví“, co nového v Applu kuchtí – některé spekulace jsou uvěřitelné méně, jiné více. S nejnovější várkou nyní přišel důvěryhodný analytik Jeff Pu z GF Securities, podle kterého se můžeme těšit na následujících pět vylepšení:
- Menší dynamický ostrůvek – už je prakticky jisté, že Apple letos zmenší oválný výřez displeje, ve kterém se ukrývá selfie kamerka a TrueDepth kamera s funkcí Face ID. Dokáže to díky přesunu části TrueDepth kamerky (konkrétně infračerveného zářiče) přímo pod displej. Zatím se tak nepotvrzuje divoká spekulace Jona Prossera z minulého měsíce, podle které Apple pod displej schová celou TrueDepth kamerku, toho se pravděpodobně dočkáme až někdy v dalších letech.
- Hlavní fotoaparát s variabilní clonou – Apple u letošních iPhonů použije papírově podobnou fotovýbavu založenou na třech 48Mpx fotoaparátech, ovšem u hlavního snímače nasadí novou optiku s variabilní clonou. Díky této změně dostanou uživatelé lepší kontrolu nad hloubkou ostrosti, fotoaparát by pak měl mít více pod kontrolou množství dopadajícího světla v tmavých, nebo naopak ve velmi světlých scénách.
- Čipset Apple A20 Pro – jaké každý rok, i letos se můžeme těšit na nový procesor. Čip A20 Pro by měl být jako vůbec první postaven 2nm výrobním procesem od TSMC, díky čemuž se opět v disciplíně výkon na watt značně kupředu.
- Čip N2 – kromě výkonu si Apple u nových iPhonů pohlídá i bezdrátovou konektivitu. Čip N1 se staral o Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread, od jeho nástupce můžeme očekávat to samé, avšak s lepší efektivitou a vyšší výkonností.
- Modem C2 – Apple v loňském roce zahájil rozlučku se společností Qualcomm a závislostí na jejích 5G modemech. Pět let po odkoupení modemové divize Intelu Apple dokázal navrhnout vlastní modem, který nejprve nasadil do levnějšího iPhonu 17e, letos by měl jeho pokračovatele vsadit i do svých nejlepších iPhonů. Předpokládáme, že nová generace opět zvýší účinnost a výkon, kromě toho by neměla chybět podpora milimetrových pásem, která modemu C1 chyběla.
Toto jsou prozatím víceméně jisté novinky, které letošní iPhony Pro přinesou, byť spekulovaných položek je mnohem víc. Asi nejdiskutovanější novinkou je možnost používat satelitní konektivitu nejen k zasílání SOS zpráv, ale k plnohodnotnému používání internetu. Hovoří se rovněž o zjednodušeném tlačítku Camera Control a o nových barevných variantách.
iPhony 18 Pro a 18 Pro Max spatří světlo světa letos v září, přičemž při premiéře je doprovodí první ohebný iPhone knížkového tvaru.