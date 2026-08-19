ChatGPT for Teens je chatbot pro nezletilé: OpenAI zabalilo staré funkce do nového jména

- OpenAI spustilo ChatGPT for Teens, samostatný režim pro uživatele od 13 do 17 let
- Zapne se automaticky i těm, u kterých věk odhadne systém z chování účtu
- Studijní režim se dá naplánovat na konkrétní hodiny a nový hlídač má poznat pokus o opsání domácího úkolu
- Model si vůči nezletilým nemá chovat jako kamarád ani naznačovat, že má pocity
OpenAI v úterý spustilo ChatGPT for Teens, samostatnou verzi chatbota pro uživatele mladší osmnácti let. Náctiletí do ní spadnou sami od sebe: stačí, když při registraci uvedou věk mezi 13 a 17 lety, nebo když je jako nezletilé vyhodnotí odhad věku, který ChatGPT dělá na pozadí z chování účtu. Firma režim rozjíždí celosvětově na bezplatném i placeném osobním tarifu, v Austrálii má být plně dostupný 8. září. U Evropské unie žádnou výjimku nezmiňuje, nápověda k odhadu věku u ní ale pořád píše, že se funkce spustí v následujících týdnech. Automatické zařazení podle chování účtu tak v Česku zatím fungovat nemusí.
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Úkoly krok za krokem, ne hotové řešení
Základem je Study Mode. Místo výsledku nabídne návodné otázky a rozebere postup po jednotlivých krocích. Nově k němu přibyly responsible homework reminders, které mají rozpoznat, že to na studentovi vypadá na snahu úkol obejít, a odklonit ho zpátky do studijního režimu. Přes Study Hours si teenager nebo rodič nastaví hodiny, kdy nové chaty startují rovnou ve studijním módu. V balíku jsou i kvízy a interaktivní vizualizace, ale OpenAI upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle regionu.
K tomu firma oznámila partnerství s organizací CodeAI. Má studentům a učitelům ukázat, jak AI funguje, jak jí zadávat práci a jak ji zpochybňovat. Podle vlastních čísel OpenAI z července používá ChatGPT k učení, hledání informací nebo práci skoro devět z deseti náctiletých, kteří na něj chodí. Do tříd navíc míří samostatný ChatGPT for Teachers.
Žádná romantika, žádné pocity
Obsahové ochrany vycházejí z pravidel pro nezletilé v Model Specu. OpenAI jmenuje sebepoškozování, násilí, poruchy příjmu potravy, nebezpečné aktivity a explicitní sexuální nebo drastický materiál. Přitvrdila i pravidla pro to, jak model mluví sám o sobě. Vůči nezletilým si nemá říkat kamarád, používat romantický jazyk, podporovat citovou závislost ani naznačovat, že má pocity nebo vědomí. Z personalizace zbyly drobnosti jako barevný akcent a varianta hlasu, aby se podle firmy nestíral rozdíl mezi nástrojem a vztahem.
Rodič si propojí účet s účtem dítěte, nastaví Quiet Hours a dostává bezpečnostní upozornění v úzce vymezených rizikových situacích, nově i u signálů spojených s poruchami příjmu potravy. Do konverzací ale nevidí, nápověda OpenAI výslovně píše, že rodičovská kontrola neumožňuje chaty číst ani sledovat. Teenagerům pak ChatGPT častěji nabízí přestávku, průběžně připomíná, že mluví se strojem, a u některých nahrávaných fotek ukáže varování. Reklamu, o jejímž testování firma informovala 11. srpna, jejich účty podle nápovědy nedostávají.
Většinu z toho ChatGPT uměl už dřív
Novinek je nakonec míň, než se zdá. Přibyl hlídač úkolů, plánovač studijních hodin, upozornění rodičům na poruchy příjmu potravy, vlastní onboarding a právě zmíněné přitvrzení kolem předstíraných citů. Zbytek je jen přeskládaný: odhad věku běží od 20. ledna, rodičovská kontrola od září 2025 a studijní režim od července téhož roku.
Seznam omezeného obsahu, tedy drastické násilí, virální výzvy, romantický a sexuální roleplay a tlak na vzhled, stojí v nápovědě od ledna ve skoro stejném znění. Sám odhad věku navíc pořád není spolehlivý a část dospělých si stěžuje, že je ChatGPT hodil do teenagerského režimu. Ven vede cesta přes ověřovací službu Persona, která podle země chce selfie, doklad totožnosti, nebo obojí.
Tlak přichází z několika směrů najednou. OpenAI čelí žalobám rodin, podle kterých chatbot přispěl ke smrti jejich dětí, a obvinění odmítá. Loni v září si na chatboty a jejich dopad na děti posvítila americká FTC. Adult mode, kvůli kterému se odhad věku původně stavěl, firma v březnu odložila a nové datum od té doby neoznámila. Do svých system cards teď začíná přidávat hodnocení modelů podle standardů pro uživatele do osmnácti let.