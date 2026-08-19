Zapomeňte na kompromisy: tohle je 10 nejlepších bezdrátových sluchátek na trhu

- Žádný model nevyhraje ve všech disciplínách; rozhoduje telefon, tvar ucha a hlavní využití
- Sony bodují všestranným zvukem, AirPods potlačením hluku a Powerbeats jistotou při sportu
- Pouzdro JBL přenese zvuk bezdrátově i z palubního systému nebo starší televize
AirPods Pro 3 v testu SoundGuys ztlumily okolní hluk v průměru o 90 %. Pro majitele iPhonu, kteří chtějí maximum ticha, máme vítěze. Zkuste s nimi ale běžet, spát na boku nebo je připojit k Androidu a představa jediného univerzálního vítěze se začne rozpadat.
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Zcela bezdrátová sluchátka (TWS) se zkrátka nevybírají jako procesor. Model může mít špičkové aktivní potlačení hluku (ANC) a po půlhodině vás bude tlačit. Jiný hraje výborně z Androidu přes kodek LDAC, ale s iPhonem přijde o svou největší výhodu. A sportovní vítěz může nabídnout jen krytí proti stříkající vodě na úrovni IPX4, zatímco otevřené FreeClip 2 mají IP57. Proto jsme nehledali jednoho krále, nýbrž vítěze deseti skutečných disciplín.
iPhone a co nejvíce ticha: AirPods Pro 3
Majitelé iPhonu to měli vždy poměrně snadné: rozhodoval hlavně rozpočet. Kdo chce ušetřit, sáhne po základních AirPods, kdo chce maximum, zvolí verzi Pro. Za zhruba šest tisíc korun dnes dostanete mimořádně účinné potlačení hluku, rychlé párování, přepínání mezi zařízeními Applu a přesnou lokalizaci pouzdra. Na Androidu stále přehrají hudbu, chybějí však pokročilá nastavení a pohodlné aktualizace.
Zvuk je výraznější než u předchozí generace. Basy sahají hluboko a jsou důraznější, zatímco výšky jsou spíše zjemněné, aniž by ztrácely detail. U akustických nahrávek a vokálů však mohou basy občas zastiňovat středy. V nastavení AirPods navíc běžný grafický ekvalizér nenajdete. Kdo měl rád klidnější projev AirPods Pro 2, nemusí být z nového ladění bezvýhradně nadšený.
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V našem testu jsme ocenili, že sluchátka v uších necestovala ani nevypadávala, starší AirPods Pro 2 se však zdály znatelně pohodlnější. Apple přibalil pět velikostí nástavců, přesto mohou nová sluchátka někoho tlačit. V takovém případě vyzkoušejte také Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2nd Gen s devíti kombinacemi nástavců a stabilizačních kroužků.
Hudební univerzál: Sony WF-1000XM6
Spousta prémiových sluchátek sází na výrazné ladění, Sony však vyhrávají svou všestranností. V základu znějí vyváženě, s mírně zdůrazněnými basy a přirozeným podáním středů. Aplikace navíc nabízí podrobné úpravy jednotlivých pásem, ne jen několik kosmetických předvoleb.
Basy mají váhu, ale nepřekrývají vokály. Hlasy a kytary znějí přirozeně, výšky jsou čisté a nepůsobí přehnaně ostře. Při testování jsme ocenili, že jemné detaily zůstávaly dobře slyšitelné i při vyšší hlasitosti; protistrana dobře rozuměla i venku ve větru. Takové ladění se hodí pro různé žánry a ekvalizér dovolí zvuk přizpůsobit vlastnímu vkusu.
Největšími slabinami jsou cena kolem sedmi tisíc korun, poměrně velké tělo a jen základní odolnost IPX4. S ANC a kodekem LDAC výrobce uvádí výdrž pouze pět hodin, s ANC a AAC osm hodin. Pokud často střídáte tři zařízení, podívejte se také na Technics EAH-AZ100.
Pop a elektronika: Samsung Galaxy Buds4 Pro
Galaxy Buds4 Pro mají lehce zvýrazněné basy, takže kopák a basová linka dostanou větší důraz. Podle měření RTINGS jsou výšky naopak mírně zjemněné, což omezuje ostrost činelů a sykavek. Vokály a nástroje přesto zůstávají dobře oddělené a výsledkem je zvuk, který neunavuje ani při delším poslechu.
Při testování jsme ocenili živý, detailní projev a silné, ale dobře kontrolované basy. Právě proto je volíme pro pop, hip hop a elektroniku: nehrají neutrálně za každou cenu, chtějí především bavit.
Galaxy Buds4 Pro stojí přibližně šest tisíc korun a nejvíc nabídnou s kompatibilním telefonem Galaxy. Vybrané modely zpřístupní Samsung Seamless Codec UHQ a HD hovory. Také 360 Audio zůstává vázané na zařízení Galaxy. Na jiném telefonu s Androidem budou pořád hrát dobře, ale část funkcí nebude dostupná. Kdo chce jedny špunty k telefonu, iPadu i pracovnímu notebooku, může najít lepší volbu.
Tři zařízení na jednom stole: Soundcore Liberty 5 Pro Max
Liberty 5 Pro Max dávají smysl člověku, který ráno otevře notebook, vedle něj položí pracovní i soukromý telefon a nechce celý den otevírat nabídku Bluetooth. Umějí zůstat připojená ke třem zařízením. Při telefonátech nám protistrana dobře rozuměla a ani venku ve větru se srozumitelnost hlasu výrazně nezhoršila.
Zvuk je výrazně basový a působí mohutněji než u Sony. Vokály přesto zůstávají zřetelné i ve skladbách s více nástroji. Sony nabídnou jemnější detaily a přirozenější vyvážení, Soundcore však působí razantněji a v aplikaci dovolí zvuk výrazně upravit.
Verze Max se prodává zhruba za šest a půl tisíce korun. Pouzdro s displejem umí nahrát poradu v místnosti a záznam přepsat. Zvuk hovoru ale nepřebírá přímo z počítače ani telefonu; podle výrobce zaznamenává pouze dění v místnosti. Český přepis chyboval téměř v každé větě, anglický měl chyb výrazně méně. Pokud displej a záznamník nevyužijete, připlácíte za dvě funkce, které vám nic nepřinesou.
Sluchátka do letadla: JBL Tour Pro 3
JBL Tour Pro 3 vyhrávají v letadle díky jednomu kabelu. Pouzdro připojíte k zařízení bez Bluetooth, třeba 3,5mm audiokabelem k výstupu palubního systému v letadle, a zvuk se do sluchátek přenese bezdrátově. Film tak sledujete bez erárních pecek i bez vlastního vysílače. Stejný trik funguje s počítačem, konzolí nebo starším televizorem.
JBL sázejí na energický zvuk se zvýrazněnými basy. Výchozí ladění dává bicím a elektronice pořádný důraz, režim Studio basy trochu zkrotí a nechá lépe vystoupit středy. SoundGuys chválí také celkově velmi dobrý zvuk a účinné potlačení hluku, takže nekupujete jen chytré pouzdro s průměrnými sluchátky uvnitř.
JBL Tour Pro 3 stojí kolem šesti a půl tisíce korun a pouzdro váží téměř 72 gramů. Kdo létá jednou za dva roky, jeho vysílací funkci nejspíš nevyužije. Kdo tráví v letadle desítky hodin, pochopí její přínos během prvního filmu.
Sport bez neustálého upravování: Powerbeats Pro 2
V posilovně málokdo analyzuje dozvuk činelu. Důležitější je, aby sluchátko při burpee neodletělo pod vedlejší stroj. Powerbeats Pro 2 proto vyhrávají díky háčkům za uši, fyzickému ovládání hlasitosti a jistotě, kterou běžný silikonový nástavec nenahradí.
Zvuk je naladěný pro pohyb: basy a výšky jsou zdůrazněné a hudba působí energicky. Se zapnutým ANC znějí sluchátka vyváženěji. Po jeho vypnutí se stáhnou nižší středy, takže frekvenční křivka připomíná písmeno U: basy a výšky vystoupí dopředu, zatímco vokály se trochu vzdálí. Na soustředěný večerní poslech bych vzal Sony, na poslední kilometr běhu Powerbeats.
Cena se pohybuje kolem šesti a půl tisíce korun a pouzdro zabere přibližně tolik místa jako dvě krabičky AirPods 4. Háčky navíc mohou po několika hodinách tlačit. Překvapivě mají sluchátka pouze IPX4, což stačí na pot a déšť, nikoli na sprchu. Měření tepu potěší, ale jistota v uchu je pořád mnohem lepší důvod ke koupi.
Když vám vadí špunty: Huawei FreeClip 2
Někomu vadí tlak ve zvukovodu, jiný potřebuje při práci slyšet kolegy a při běhu provoz. FreeClip 2 se připnou kolem ucha, nic neutěsňují a po chvíli o nich skoro nevíte. Během téměř měsíčního testování jsme ocenili, že držela i při běhu a rychlých pohybech a po několika hodinách netlačila.
Na otevřenou konstrukci hrají překvapivě dobře. Vokály jsou srozumitelné, středy nepůsobí ochuzeně a basová linka má větší váhu než u první generace. Nejhlubší tóny však chybějí a ve složitějších aranžích se jednotlivé nástroje mohou začít slévat. V hlučné ulici navíc hudbu snadno překryje provoz.
FreeClip 2 nemají ANC, takže do letadla ani do hlučné kanceláře nejsou dobrou volbou. Při hlasitosti kolem 75 % už hudbu slyšeli lidé v okolí; v úplném tichu byla slyšet i při hlasitosti okolo 50 %. Za přibližně pět tisíc korun tedy nekupujete nejlepší poměr zvuku a ceny. Platíte za to, že ucho zůstane volné a po hodině vás nic netlačí.
Levná, ale pořád dobrá: CMF Buds 2 Plus
Za zhruba patnáct set korun obvykle čekáte dvě ze tří věcí: slušný zvuk, ANC, nebo použitelnou aplikaci. CMF Buds 2 Plus zvládají všechny tři, přidávají LDAC, odolnost IP55 a současné připojení ke dvěma zařízením. Neznamená to, že porazí Sony za zlomek ceny. Znamená to, že levná sluchátka už nemusejí působit jako trest za šetření.
S neutrálním nastavením ekvalizéru a nejslabším posílením basů hrají na svou cenu překvapivě dobře. Při testování jsme však v jedné skladbě slyšeli nepříjemně zdůrazněné vyšší frekvence a v jiné silná basová složka zastřela výšky. Režim Ultra Bass proto nemusí zvuk zlepšit, snadno jej naopak zahltí.
LDAC navíc funguje jen s kompatibilním zdrojem a zkracuje výdrž. Se zapnutým ANC výrobce uvádí 7,5 hodiny přes AAC, ale jen 5,5 hodiny přes LDAC. CMF nabízejí neobvykle mnoho možností. Ne všechny však musíte zapnout najednou.
Když opravdu nechcete utrácet: Baseus Bass BP1 Pro
Baseus Bass BP1 Pro se na českém trhu dostávají k pětistovce. Přesto nabízejí ANC, LDAC, současné připojení k více zařízením, aplikaci a odolnost IP55. V čerstvém vlákně na Redditu je uživatelé označují za lepší než některé modely za více než dvojnásobek. To z nich nedělá AirPods za cenu oběda, ale ukazuje to, jak nízko dnes spadla cenová laťka.
Hrají výrazně basově. Basy mají sílu a dlouhý dozvuk, nejsou však tak pevné a přesné jako u dražších modelů. Zjemněné výšky nepůsobí ostře, kytary a klavír ale mohou znít méně přirozeně. Aplikace nabízí řadu úprav, jenže přidávat další basy už většinou není dobrý nápad.
Největší kompromis představují hovory ve větru, při nichž může hlas na okamžik výrazně zeslábnout, a objemnější pouzdro. Baseus dávají smysl tomu, kdo chce utratit naprosté minimum a je ochoten zvuk chvíli nastavovat.
Klidnější noc: Soundcore Sleep A30
Sleep A30 jsou třígramová sluchátka pro každého, koho ruší doprava za oknem, hlučná klimatizace nebo chrápání partnera. Nízké tělo se schová v uchu, ANC tlumí stálé zvuky a pouzdro umí rozpoznat chrápání a spustit vhodný maskovací zvuk. Nechybí ani budík, který zazní jen ve sluchátkách.
Sony v pyžamu nečekejte, hudbu však přehrají lépe, než by jejich zaměření napovídalo. Zvuk má charakteristiku ve tvaru písmene V: výrazné basy, čisté středy a utlumené výšky, což funguje hlavně při nižší hlasitosti. Na podcasty se po stažení basů hodí velmi dobře. V aplikaci však chybí ekvalizér.
Během dvouměsíčního testování sluchátka netlačila ani při spaní na boku. Při téměř třináctihodinovém letu je bylo potřeba vyndat z uší jen jednou kvůli dobití. Při běhu naopak každý došlap vyvolal nepříjemné digitální dunění. Za cenu okolo šesti tisíc korun jde o drahý, ale velmi povedený specializovaný model, který dobře poslouží i přes den. Největší smysl však dává lidem, které hluk pravidelně budí nebo často cestují.
Tvar ucha má právo veta
Žebříček končí tam, kde začíná vaše ucho. Anatomická studie se 169 dospělými ukázala v místech běžně používaných pro měření téměř trojnásobný rozdíl v ploše průřezu zvukovodu. U špuntů navíc pár milimetrů zasunutí mění odezvu především ve vyšších frekvencích, netěsnost oslabí hlavně basy a opakované nasazení může změnit také účinnost ANC. Proto mohou stejná sluchátka jednomu nabídnout pevné basy, zatímco druhý o ně kvůli netěsnosti téměř přijde.
Nejdřív tedy vyřaďte modely, u nichž váš telefon nepodporuje důležité funkce. Potom vyzkoušejte všechny nástavce, klidně jinou velikost v každém uchu, a nechte sluchátka nasazená alespoň dvacet minut. Teprve pak řešte hlavní využití, zvuk a kodeky.
Jestli vás vítěz po dvaceti minutách tlačí nebo se při chůzi vysouvá, vraťte ho. Levnější sluchátka, která dobře těsní a můžete je nosit celé hodiny, budou ve vašich uších lepší než internetový šampion, kterého chcete po půl hodině zahodit.