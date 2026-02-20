Sony WF-1000XM6 recenze: když chcete to nejlepší a nebojíte se připlatit

- Sony po třech letech čekání odhalilo nová bezdrátová sluchátka WF-1000XM6
- Nový vlajkový model a prezentuje to nejlepší v nabídce japonského výrobce
- Nová generace prošla výraznou změnou v designu a přidala spoustu užitečných vychytávek
- Mají skvělý zvuk, povedené ANC, ale zároveň nepraktickou krabičku a odvážnou cenu
Sony patří mezi prověřené výrobce spotřební elektroniky a v audio segmentu se řadí mezi respektované značky. Sluchátka tohoto japonského výrobce se mohou pochlubit pokročilými technologiemi i nadstandardní výbavou a nejnovější model je již pátou generací v rámci této vlajkové řady.
Jak je možné, že pátou, když má číslovku 6? Inu, model WF-1000XM2 nikdy nevznikl a Sony ho přeskočilo. Jak si vedla nejnovější iterace v našem testu?
Balení z recyklovaného papíru
Sony si hodně zakládá na ekologii a již několik let balí své produkty do boxů vyrobených z recyklovaného papíru. Ten působí trochu jako proložka na vejce, což sice u prémiové elektroniky není úplně vítané, ale na druhou stranu, na krabičku to „nejezdí“ a zájem o ekologii je chvályhodný. Stejné balení očekávejte i u sluchátek WF-1000XM6.
Rozměrově je příjemně kompaktní a vlastně není o moc větší, než nabíjecí box sluchátek. I do malého balení se povedlo vtěsnat vše nezbytné, včetně krátkého USB-A / USB-C kabelu, doprovodné literatury a šestice náhradních špuntů. Dva špunty jsou nasazeny přímo na sluchátkách, takže celkově dostanete čtyři páry špuntů. Svou velikost si určitě najde každý.
Výrazný odklon od předchozí generace
Sony se s novou generací WF-1000XM6 od předchozího modelu XM5 v oblasti designu výrazně odklonilo. To platí jak pro sluchátka samotná, tak pro nabíjecí krabičku. Jen si ale bohužel nejsem úplně jistý, zda je to odklon k lepšímu, či naopak. U nabíjecího boxu je za mě nový design spíše krokem zpět, i když je nová krabička o něco málo kompaktnější (ale nepatrně těžší).
Výrazně ostřejší hrany znamenají, že nabíjecí box v kapse upnutých kalhot o něco více tlačí a zkrátka o něm budete vědět. Samozřejmě to není nic dramatického, ale proč Sony upustilo od více sympatického designu se zaoblenějšími hranami, to je mi záhadou. A úplně se mi nelíbilo ani dílenské zpracování a použité materiály.
Plast je velmi tvrdý, a ne že by byl přímo laciný, ale u sluchátek v této cenové relaci bych si zkrátka představoval o trochu lepší materiály. Design je pak nesmírně minimalistický a jediné, co jednolitost pouzdra trochu rozbíjí, je USB-C konektor na zádech a tlačítko pro párování. Ten ale možná ani nebudete používat, protože sluchátka jsou vybavena bezdrátovým nabíjením.
I design sluchátek se proměnil, jejich tělo je více oválné a původně lesklý povrch nahradil matný, což rozhodně kvituji. Sluchátka jsou díky tomu takřka 100% odolná vůči ulpívání otisků prstů a podobných nečistot. Na šasi každého sluchátka se nachází mikrofony, nabíjecí piny a také popisek, zde je sluchátko určeno do levého, nebo pravého ucha.
Nový tvar má zaručit lepší proudění vzduchu okolo sluchátek a zároveň vyšší komfort nošení, což sice úplně potvrdit nemůžu, protože minulou generaci k dispozici nemám, ale kolem a kolem působila sluchátka pohodlně. Sebemenší problém jsem neměl ani při delším nošení, a to i přes vyšší hmotnost čítající 6,5 gramu na sluchátko.
Kromě mnou testované krémové barvené varianty (Sony ji označuje jako platinově stříbrnou) je k dispozici ještě klasická černá edice.
Jak se Sony WF-1000XM6 nosí?
Vlastně až překvapivě pohodlně. Musíte samozřejmě vybrat vhodné špunty, a jakmile tak učiníte, dočkáte se solidního komfortu v kombinaci s velmi dobrým utěsněním. Ze začátku jsem měl, zvyklý spíše na klasičtější sluchátka se stopkou, problémy s nasazením, ale to mi velmi rychle přešlo do krve a později už šlo vše jako po másle.
Po správném nasazení, které lze zkontrolovat v aplikaci, držela sluchátka velmi dobře a vypadnutí z uší nehrozí ani při prudších pohybech. To znamená, že se můžete se sluchátky klidně pustit i do sportování, a takový běh nebo jízda na kole jim nebudou činit vůbec žádné problémy. A potu se bát také nemusíte, sluchátka disponují krytím IPX4.
Na druhou stranu to ale není úplně ideální odolnost, protože se jedná pouze o základní krytí a na trhu jsou mnohem levnější sluchátka s vyšším krytím. Sony nabídlo stejné krytí i u minulé generace a rozhodně by nebylo na škodu, aby se firma, která se stala průkopníkem odolnosti u telefonů, trochu pochlapila a nabídla vyšší krytí i u sluchátek.
Ovládání
Ovládání probíhá tradičně dvěma způsoby. K přepínání režimů můžete využít aplikaci, ale samozřejmě i dotykové plošky přímo na sluchátkách. Ke každému sluchátku lze přiřadit čtyři funkce a k dispozici jsou klasická gesta – jedno klepnutí, dvě klepnutí, tři klepnutí a také podržení, přičemž přímo na sluchátkách lze měnit také hlasitost.
U hovorů je pak možné využít k ovládání i gesta hlavou, což je určitě zajímavá volba. Kývnutím dole hovor přijmete, kývnutím do strany zase odmítnete, a jakmile si na tato gesta zvyknete naučíte se, jak moc intenzivně je aplikovat, fungují vcelku spolehlivě. Napoprvé se vám to možná nepovede, ale stačí trochu cviku a gesta přejdou do krve.
Specifikace a doprovodné funkce
Sluchátka jsou postavena okolo měničů s průměrem 8,4 mm, nabízí celkově 8 mikrofonů pro co nejčistší hovory a velkou novinkou je osazení novým procesorem QN3e. Ten je až 3× rychlejší než předchozí procesor QN2e v modelu XM5 a z dalších novinek stojí za zmínku také vylepšený DAC převodník a lepší zesilovač.
Samozřejmostí je pak bezztrátový kodek LDAC, další kodeky AAC, SBC, LC3 a frekvenční rozsah čítající 20 až 20 000 Hz. Za zmínku pak stojí technologie 360 Reality Audio, která sleduje pohyby hlavy a na základě toho upravuje prostorový zvuk. O připojení se stará Bluetooth a sluchátka je možné mít připojená na dvou zařízeních najednou.
Co se týče párování, tak ve výbavě se nachází technologie Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair a sluchátka samozřejmě umí detekovat to, zda jsou nasazena, či nikoliv. Pokud vám sluchátko vypadne, nebo ho vyjmete, přehrávání se zastaví a bude automaticky pokračovat poté, co ho vrátíte zpátky. Velmi mě potěšilo, jak rychlé jsou reakce jak při vyjmutí, tak opětovném nasazení.
Kvalita zvuku a potlačení okolního hluku
Sony u svých sluchátek nabízí dlouhodobě velmi dobrou kvalitu zvuku a vlajkové modely v rámci řady XM pak patří na samotnou špici. To samozřejmě platí i pro model XM6, který vsází na kvalitní hardware s rozměrnými měniči, které si dobře poradí i s hutnou basovou složkou a celkově má hudba tu správnou dynamiku i říz.
Podobně kvalitní, jako basová složka, jsou také středy a výšky a dobrou zprávou je pak i to, že je reprodukce detailní i při vyšší hlasitosti. Slévání jednotlivých součástí do jednoho velkého shluku se nekoná, stále budete moct rozpoznat detaily a pocit z velmi kvalitní hudby ještě umocní technologie aktivního potlačení okolního ruchu, která patří, jako již tradičně, mezi špičku.
V kombinaci s více než slušně utěsněnými zvukovody se budete moct do hudby opravdu ponořit a ANC je skvěle funkční i v těch nejrušnějších prostředí. Potlačení okolního ruchu je samozřejmě možné vypnout, nebo nastavit na ambientní režim, kdy se k vám dostane více zvuků z okolí a můžete tak komunikovat i s nasazenými sluchátky.
Velmi jsem ocenil funkci „speak–to–chat“, která umí detekovat váš hlas, na základě čehož automaticky sníží hlasitost přehrávání a upraví ANC tak, abyste mohli komunikovat s okolím. Můžete tak používat ANC naplno, a když budete potřebovat něco vyřešit, stačí promluvit a „speak–to–chat“ se postará o vše nezbytné.
K dispozici jsou tři úrovně nastavení citlivosti a také různé doby trvání vyšší propustnosti sluchátek. Rozpoznání hlasu je na velmi dobré úrovni, sluchátka reagují velmi pohotově a většinou na první dobrou. Mějte ale na paměti, že tato funkce detekuje i to, když například zakašlete, a pokud si při poslechu rádi zpíváte, tak na ni rovnou zapomeňte.
Telefonní hovory
Sony se u nových sluchátek WF-1000XM6 hodně zaměřilo na hovory, které oproti minulé generaci XM5 ještě vylepšilo. Namísto šesti mikrofonů je jich tentokrát hned osm, sluchátka jsou vybavena speciálními algoritmy s umělou inteligencí a neschází ani snímače kostního vedení pro hlas. Díky všem těmto vymoženostem se nemusíte bát hovorů v ani opravdu rušném prostředí.
Sluchátka umí velmi účinně vyrušit mnohdy velmi nepříjemné proudění větru, dokážou spolehlivě potlačit hluky v okolí a zvýraznit hlas uživatele, takže osoba na druhém konci uslyší vždy přesně a zřetelně vše, co máte na duši. Kvalitativně se dá hovor přes sluchátka bez jakýchkoliv pochybností srovnat s klasickým telefonním hovorem.
Mobilní aplikace
Nastavení a ovládání sluchátek probíhá přes aplikaci Sony Sound Connect, která je…možná až moc komplexní. Bohužel je celá v angličtině, takže pokud tomuto jazyku nevládnete, budete se lehce ztrácet. V rámci aplikace pak najdete základní nastavení hlavních prvků, jako je ANC, ovládání nebo „speak–to–chat“, ale i komplexní ekvalizér.
K dispozici je několika přednastavených režimů, ale s nastavením si samozřejmě můžete vyhrát dle vlastních preferencí. V aplikaci dále najdete přehledný seznam přístrojů, ke kterým jsou sluchátka připojena a můžete si zde aktivovat také funkci „Adaptive Sound Control“, která vnímá, co děláte a kde se pohybujete, na základě čehož upravuje nastavení zvukových režimů.
Jedná se o plně automatický režim, který se umí i naučit lokace, které často navštěvujete (nebo je můžete zadat manuálně) a upravuje pak nastavení dle konkrétních míst (třeba posilovna, kavárna a podobně). Rozhodně je to velmi zajímavý počin, který ale ne vždy funguje ideálně a při jeho používání jsem měl dojem, že nemám nic pod kontrolou.
Výdrž baterie a nabíjení
Výdrž na baterii je shodná, jako u předchozí generace a sluchátka nabízí čtyřiadvacetihodinový provoz. Samotná sluchátka vydrží s aktivním ANC až 8 hodin a pouzdro je zvládne nabít 2×, takže jim dodá dalších 16 hodin provozu. To znamená 24 hodin nepřetržitého přehrávání. Potěší i rychlé nabíjení, kdy se po 3 minutách v pouzdru nabijí sluchátka na 60 minut poslechu.
Výdrž patří rozhodně k lepšímu nadprůměru a je podobná, jako u konkurenčních AirPods Pro 3 od Applu nebo Galaxy Buds 3 Pro od Samsungu. Pro drtivou většinu uživatelů bude tato výdrž zcela postačující, a když navíc vypnete ANC, dostanete se na ještě lepší čísla. To byste ale přišli o jednu z nejlepších funkcí těchto sluchátek.
Závěrečné hodnocení
Sony míří s novými bezdrátovými sluchátky WF-1000XM6 v rámci tohoto segmentu na samotný vrchol, ale zde je konkurence silná a nelítostná. Tato novinka se může pochlubit opravdu výborným zvukovým projevem, výbornou výbavou, nekompromisní kvalitou hovorů a pokročilou technologií ANC, která patří mezi nejlepší a nejúčinnější v branži.
Mezi největší přednosti patří bezpochyby nový procesor QN3e, který posouvá už tak špičkové aktivní potlačení hluku (ANC) a kvalitu hovorů zase o úroveň výše. Zvukový projev zůstává věrný tradici řady XM – je dynamický, detailní a díky podpoře kodeku LDAC uspokojí i náročné posluchače. Velkou pochvalu zaslouží také vylepšená ergonomie samotných sluchátek a matná povrchová úprava, která konečně účinně bojuje proti otiskům prstů.
Sony si nicméně za tyto věci nechá pořádně zaplatit, a to dokonce ještě víc než Apple (AirPods Pro 3 stojí 6 490 Kč), Samsung (Galaxy Buds 3 Pro koupíte za 3 990 Kč) i Google (Buds Pro 2 stojí 5 490 Kč). Cenově (i zvukově) nejblíže je jim model Technics EAH-AZ100, který ale se svou cenovkou taktéž překračuje sedmitisícovou hranici. Posledním velkým konkurentem jsou Bose QuietComfort Ultra, která se prodávají za necelých 7 000 Kč.
Právě zbytečně nadsazená cena 7 490 Kč je jedním z hlavních negativ těchto jinak výborných sluchátek. Nekoresponduje totiž s tak trochu lacině působícími materiály, ani krytím IPX4, které by mělo být rozhodně vyšší. Pokud ale tuto částku akceptujete, budete ze sluchátek nadšeni.
Sony WF-1000XM6
Design a zpracování7.3/10
Kvalita zvuku9.4/10
Pohodlnost nošení9.1/10
Výdrž baterie8.9/10
Funkce8.5/10
Klady
- výborné zvukové podání
- špičkové ANC
- vysoká kvalita hovorů
- množství nadstandardních funkcí
- skvělá výdrž
Zápory
- sebevědomá cena
- tvar pouzdra
- pouze krytí IPX4
- pouzdro působí trochu laciněji