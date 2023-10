Recenze sluchátek Sony WF-1000XM5: opět na špici ve zvuku i ANC

Nejvyšší model špuntů od Sony přichází s menší krabičkou a přepracovanými pěnovými špunty

Opět nabídne prvotřídní zvuk i aktivní potlačení hluku. Má ale i další funkce navíc

Vyjde vás na 7 tisíc korun a vybrat si můžete ze dvou barevných provedení

Sluchátka od Sony se dlouhodobě řadí mezi ty schopnější, ať už se bavíme o zvukovém přednesu, nebo kvalitním ANC. Tentokrát se mi dostala do rukou novinka s dalším těžko zapamatovatelným modelových označení: WF-1000XM5. Japonský výrobce je sám prezentuje jako „sluchátka s nejlepší technologií pro potlačení okolního hluku“. Zajímavé je, že oproti předchůdci WF-1000XM4 mají „pětky“ nižší cenovku. Vyjdou vás na 6 999 korun a pořídíte je ve dvou barevných provedeních: černá a platinová stříbrná.

Balení, design a pohodlí

Sony obal sluchátek dotáhl k úplné dokonalosti. Ačkoliv na papírové balení bez větších potisků jsme si už v rámci ekologie zvykli, japonci šetří i prostor a vše velmi vtipně poskládali do malé krabičky, která je jen o něco větší než samotná sluchátka. Krabička je třípatrová.

V horní části jsou ukryta sluchátka, pod nimi najdeme patro s papírovými manuály a QR kódem pro přechod na „help“, v podpalubí se pak nachází tři výměnné silikonové špunty a velmi krátký nabíjecí kabel. Celkem je tedy k dispozici čtveřice špuntů, což je o jednu velikost více než u předchozího modelu. Zároveň je přepracovaná jejich koncovka a dochází k lepší izolaci okolního zvuku.

Krabička je o chlup menší

Nabíjecí krabička nevybočuje ze zažitých standardů. Vzhledem k tomu, že jsem testoval černou verzi sluchátek, krabička byla v černě matném provedení. Oproti předchůdci je o něco menší, takže v ruce působí opravdu drobně. Na horním víčku klasicky najdeme zlaté logo výrobce a přední stranu narušuje pouze malinká informační dioda. U zadního pantu najdeme USB-C pro nabíjení, to ale v podstatě nebudete potřebovat, protože se nezapomnělo na bezdrátové nabíjení. Vedle konektoru je ještě tlačítko pro párování.

Po otevření na vás vykouknou samotná sluchátka, která taktéž nejsou nijak výrazná. Hezkým prvkem je kombinace matné a lesklé plochy, bohužel například při sportu, když má člověk zpocené ruce, dochází rychle k upatlání jinak hezkých lesklých ploch. Jediný zajímavý prvek je drobná kruhová mřížka pro mikrofon ve stejné barvě jako je logo výrobce.

To pak v miniaturním provedení najdeme také na boční straně každého sluchátka. U špuntu pak samozřejmě vidíme označení pravého a levého sluchátka. Ačkoliv lesklý povrch je vždy pro manipulaci prsty horší, tělo má příjemný tvar a docela dobře se drží. Vyjmutí z krabičky tedy není nijak náročné. Nejprve jsem ale sluchátka vkládal do pouzdra obráceně, takže to chce trochu zvyku.

Pohodlí a nové špunty

Z hlediska pohodlí a umístění v uších musím pochválit nové špunty. Ty mi sedly velmi dobře a ačkoliv v uších netlačí, zajistí výborné utěsnění. Taktéž tvar sluchátek mi vyhovoval. Ačkoliv zde nejsou žádné opěrné nožičky, neměl jsem problém s vypadáváním z uší ani při prudších pohybech. Se sluchátky jsem absolvoval i delší jízdu na kole a v uších držela jako přibitá.

Ovládání

Kromě aplikace nabízí WF-1000XM5 také dotykové ovládání přímo na sluchátkách. Nabízí se jedno klepnutí, dvojí poklepání, trojí poklepání a podržení. Ke každému sluchátku si tedy můžete přiřadit celkem 4 povely. Nevím, kdo z vás si je bude pamatovat, ale přináší to značné možnosti nastavení, ať už se bavíme o ovládání přehrávání nebo přepínání mezi režimy poslechu. Pokud budete na levé nebo pravé sluchátko neustále poklepávat, bude se měnit také hlasitost přehrávání. Všechny tyto povely fungují poměrně spolehlivě, jde tedy jen o to, si na ně zvyknout a zažít si je.

Parametry a funkce

A co tedy novinka umí? Díky novému měniči Dynamic Driver X s průměrem 8,4 mm se máme těšit na skvělé zvukové podání v širokém frekvenčním spektru. Zásadní má být také kombinace QN2e procesoru pro potlačení okolního hluku a V2 procesoru pro 24bitové zpracování zvuku. Nechybí ani bezztrátový kodek LDAC nebo funkce pro dopočítání ztraceného signálu v reálném čase DSEE Extreme. Najdeme zde ale i další kodeky AAC, SBC nebo LC3. Frekvenční rozsah sahá od 20 Hz do 20 kHz. Při LDAC to má být 20 Hz až 40 kHz.

Bluetooth je zde ve verzi 5.3 a zmínit musím také 360 Reality Audio prostorový zvuk se sledováním hlavy. Sluchátka umí multipoint připojení ke dvojici zařízení zároveň. Na každém ze sluchátku najdeme trojici mikrofonů pro ANC i telefonní hovory. Váš hlas pro hovory je navíc snímán pomocí kostního vedení.

Zmínit musím také rychlé párování přes Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair. Pro přijetí hovoru můžete použít gesto hlavy a sluchátka sama zastaví přehrávání, když detekují, že mluvíte. Krytí je zde jen IPX4. Co se týče hlasových asistentů, dle výrobce je v nabídce asistent Googlu i Alexa. V případě, že používáte iOS budete mít k dispozici pouze Alexu.

Zvuk, telefonování a ANC

A jak novinka hraje? V průběhu testování jsem vyzkoušel široké spektrum žánrů od akustických nahrávek s jemnými hlasovými linkami až po tvrdší kytarovou hudbu nebo elektronické syntezátory a musím uznat, že zvukové kvality jsou u modelu WF-1000XM5 nesporné. Dostatečně rozměrné měniče umožňují velmi solidní basový výkon, který ale nijak neznevýhodňuje středy a vrchy. Ačkoliv spodní frekvence jsou zde významnou součástí, celkový projev zní dynamicky vyrovnaně. Pro koho je basů příliš, může si pohrát s ekvalizérem v aplikaci.

Sluchátka nabízí detailní rozpoznání jednotlivých složek. Ani při vyšších hlasitostech se z plnějších nahrávek nestává žádný shluk, ale stále se bavíme o kompaktní sestavě nástrojů a hlasů, které lze jednotlivě velmi dobře sledovat. To ale funguje i při tišších plochách. Co se týče hlasitosti, pohyboval jsem se někde okolo 75 %. Do maximální úrovně většinou mívám větší rezervu, i tak jsem ale maximem omezován nebyl. Poslech s novinkou od Sony je opravdu radost. Do hudby se ještě lépe ponoříte i díky výbornému ANC a pěnovým špuntům, které také pomohou při filtraci okolních nežádoucích zvuků.

Potlačení okolního hluku a další funkce

Sony je v tomto ohledu dlouhodobě mezi top hráči a ani WF-1000XM5 v tomto směru nedělají žádnou ostudu. Potlačení funguje skvěle a i v rušném městském prostředí si užijete ničím nerušený hudební zážitek. Skvěle funguje i ambientní režim, kdy naopak slyšíte velkou část okolních zvuků i když právě posloucháte hudbu. ANC samozřejmě můžete také plně deaktivovat, zvukový projev je pak ale mnohem plošší a jakoby vymizela velká část basů. Preferoval jsem tedy použití s aktivovaným ANC.

V aplikaci najdete také funkci „speak–to–chat“, která utiší hudbu v momentě, kdy začnete mluvit. Můžete si nastavit tři úrovně citlivosti a také různou dobu trvání. Hudba totiž může začít hrát po 5 až 30 sekundách od vašeho promluvení nebo také už samovolně hrát nemusí. Jedná se o užitečnou funkci například pro kancelářský život, kdy občas potřebujete s někým komunikovat. Bohužel se mi poměrně často stávalo, že funkce detekovala mluvení i když jsem například smrkal. Problémem je pak také samomluva nebo nedejbože, když si rádi při poslechu zazpíváte.

Sony u svých sluchátek už delší dobu nabízí také funkci „Adaptive Sound Control“. Ta by měla ideálně fungovat tak, že na základě vašich pohybů nebo lokace upraví režim ANC pro dané místo, abyste vy nemuseli manuálně nastavení měnit. Bohužel jsem funkci po krátké době úplně deaktivoval, protože samovolně přepínala režimy i když jsem byl v naprostém klidu. Mohl jsem sedět u stolu nebo naopak jít kontinuální chůzí a stejně se čas od času stávalo, že se sluchátka přepínala nesmyslně. Nápad tedy dobrý, bohužel realizace z mého pohledu slabší.

Telefonní hovory

Japonští inženýři vybavili každé sluchátko trojicí mikrofonů, které fungují pro ANC ale i telefonní hovory. Pomáhají odstranit také rušení větrem. Díky těmto i několika dalším vylepšením Sony udává, že se podařilo snížit rušení telefonních hovorů o 20 % oproti předchozímu modelu WF-1000XM4.

Tak přesné srovnání bohužel nemám, můžu ale potvrdit, že telefonování s touto novinkou opravdu není žádný problém a zvuk je na srovnatelné úrovni s klasickým telefonním hovorem.

U telefonních hovorů mne ale zaujala funkce pro přijetí a odmítnutí hovorů pomocí gest hlavy. V podstatě by mělo stačit při příchozím hovoru kývnout hlavou na znamení souhlasu a zakývat do stran na znamení odmítnutí. Ačkoliv to funguje, většinou jsem uspěl až na několikátý pokus. Člověk u toho tedy vypadá trochu zvláštně s kývající hlavou nahoru a dolů nebo ze strany na stranu. Jinak je to ale velmi užitečná funkce, která by ale do budoucna mohla být citlivější. Na druhou stranu chápu, že by hrozilo nechtěné přijímání a pokládání hovorů.

Výdrž na baterii

Sluchátka samotná zvládnout na svou baterii až 8 hodin provozu, nabíjecí krabička pak nabízí energii na dalších 16 hodin. Celkem se tedy dostanete na 24 hodin. Bez ANC se bavíme dokonce o 12 hodinách na jedno nabití a krabička opět doplní dvojnásobek této doby. K dispozici je rychlé nabíjení, díky kterému za tři minuty doplníte energii na další hodinu poslechu. Nabíjení probíhá pomocí USB-C konektoru na zádech krabičky, ale model WF-1000XM5 je vybaven i bezdrátovou technologií.

Samozřejmě vždy záleží, jak sluchátka používáte, z mých zkušeností ale musím zmínit, že výdrž je vzhledem k subtilním rozměrům dobíjecí krabičky i sluchátek úctyhodná a zmíněných 8 hodin je rozhodně reálných. Pro běžné použití taková výdrž naprosto dostačuje.

Aplikace Sony

Sony | Headphones Connect je aplikace, která zajišťuje nastavení a pokročilé ovládání všech sluchátek této značky. Ačkoliv ji znám již delší dobu, stále k ní mám drobné výhrady. Bohužel je celá v angličtině a nenabízí možnost přepnout do jiného jazyka.

Zároveň jsem občas narážel na problém, kdy sluchátka byla připojena k telefonu přes Bluetooth a hudba se přehrávala, ale aplikace mi psala, že žádné zařízení nevidí. Vyřešilo to jen odpojení od telefonu a opětovné připojení. Jinak ale v aplikaci najdete množství nastavení, bohužel ale na první pohled není úplně přehledná. Nabízí se možnost nastavení ekvalizéru.

K dispozici jsou přednastavené profily nebo vaše vlastní filtry. Dá se pracovat také s rozvržením dotykového ovládání nebo s ANC. Skvělé je také zobrazení připojených zařízení v rámci multipoint a jednoduché přepínání mezi nimi.

Závěrečné hodnocení

Vlajková loď od Sony v kategorii špuntových sluchátek opět představuje nejvyšší třídu, s cenou 7 tisíc korun, to ale nebude mít úplně jednoduché. Model WF-1000XM5 se vydařil z hlediska designu. Jsou to velmi pohodlná sluchátka a vylepšené špunty z pěny nabízí nebývalý komfort. Kladně hodnotím možnost ovládání pomocí dotyků i gest hlavy nebo pokročilý kodek LDAC pro bezztrátový přenos.

Zvukově se jedná o špičku a také ANC je opět jedno z nejlepších na trhu. Potěší detailní ekvalizér nebo některé další funkce. Na druhou stranu v této cenové kategorii těžko odpouštět drobná zaváhání u některých funkcí nebo v aplikaci. Nejedná se ale o zásadní nedostatky.

Zároveň je nutné zmínit, že Google Pixel Buds Pro koupíte za 4 290 korun, Samsung Galaxy Buds2 Pro za 4 989 korun a dokonce i Apple AirPods Pro 2. generace s USB-C nabíjením vás vyjdou levněji (6 790 korun). Sony WF-1000XM5 jsou výborná sluchátka, odráží se to ale také v jejich ceně. Pokud máte hlouběji do kapsy, určitě se dá najít schopná konkurence s nižší cenovkou. Na druhou stranu, pokud cenu tolik neřešíte, novinka od Sony vás nezklame.

Sony WF-1000XM5 8.1 Design a zpracování 7.5/10

















Kvalita zvuku 9.0/10

















Výdrž baterie 8.2/10

















Funkce 7.3/10

















Pohodlí 8.7/10

















Klady Výborný zvuk

Prvotřídní ANC

Bezztrátový kodek LDAC Zápory Vyšší cena

Některé nedoladěné funkce

Krytí jen IPX4 Koupit Sony WF-1000XM5