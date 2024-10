Recenze Google Pixel Buds Pro 2: bodují ANC i výdrží, odradí cenou

Sluchátka Pixel Buds jsou nyní menší, lehčí a déle vydrží na baterii

Dočkali jsme se kvalitnějšího ANC i výborného zvuku při poslechu hudby i telefonování

Pixel Buds Pro 2 jsou již v prodeji ve čtyřech barevných variantách za cenu 6 199 korun

Google měl na produkty bohatý závěr léta a kromě nových smartphonů Pixel 9 a hodinek Pixel Watch 3 nyní přináší i přepracovaná sluchátka Pixel Buds Pro 2, která nabízí omlazený design i nový Tensor A1 čip. Ten zajistí čisté telefonní hovory, efektivní ANC i lepší výdrž na baterii. To všechno jsme měli možnost osobně vyzkoušet.

Novinka je v nabídce hned ve čtyřech barevných provedeních: Porcelain, Hazel, Wintergreen a Peony. Já jsem měl možnost testovat decentní porcelánovou verzi, která mi osobně ze všech nabízených barev připadá nejvkusnější. Cena za novinku je nastavena na 6 199 korun.

Design a zpracování

Už na první pohled je zřejmé, že designový jazyk je společný pro většinu nových produktů a barevná provedení jednotlivých verzí sluchátek se liší pouze na těle samotných špuntů. Krabička je ve všech variantách v krémové barvě, která je v nabídce například i u hodinek Pixel Watch 3. Tělo krabičky je plastové, ale matné provedení vypadá moc hezky a příjemné je i na dotek, nezanechává žádné šmouhy ani otisky prstů.

Oblázek je rozdělen pouze šedou linií, která značí oddělení od otevíracího víčka na horní straně. Pod touto linkou najdeme také informační diodu a na spodní straně krabičky vidíme USB-C konektor pro nabíjení a malý otvor reproduktoru, kterým je nyní krabička vybavena. Zadní strana pak ještě ukrývá velmi nenápadné tlačítko pro párování. Nová generace je oproti té původní z roku 2022 o něco lehčí i menší. Sluchátko samotné váží 4,7 gramu a nabíjecí pouzdro i se sluchátky má 65 gramů.

Po otevření krabičky je vidět tmavý interiér, který ukrývá dvojici špuntů s tělem ve tvaru oblázku. Střední část sluchátka je tvarována pro co nejlepší uchycení v uchu, vnější zakončení je pak barevné a kromě dotykového ovládání má především estetickou funkci. Ze střední tmavé části těla sluchátek trčí drobná ploutvička, která slouží k lepšímu uchycení špuntu v uchu. Špunt je pak klasicky z černého silikonu, přičemž ke sluchátkům dostanete celkem 4 velikosti nástavců, aby si vybral opravdu každý. Při podrobném průzkumu sluchátka pak je možné vidět otvory s mřížkou mikrofonů nebo decentní logo výrobce na vnější barevné straně.

Parametry a funkce

Z hlediska zvuku Pixel Buds Pro 2 nabízí 11mm měniče nebo ANC technologii Silent SealTM 2.0, která funguje ve spolupráci s čipem Tensor A1. K dispozici je taktéž režim propouštění okolního zvuku. Nechybí ani funkce Najít zařízení, dotykové ovládání, detekce rozhovoru nebo spolupráce s digitálním asistentem. Sledování hlavy a prostorový zvuk je bohužel dostupný pouze pro majitele nejnovějších smartphonů Pixel.

Sluchátka mají stupeň krytí IP54 (odolnost vůči stříkající vodě), pouzdro pak IPX4. Bluetooth je zde ve verzi 5.4 a nechybí ani podpora standardu LE Audio, díky kterému sluchátka vydrží hudbu přehrávat o něco déle a s lepším zvukovým podáním. Ve výbavě je trojice mikrofonů pro lepší telefonní hovory nebo infračervený senzor vložení do ucha. Nechybí dokonce ani akcelerometr nebo gyroskop pro detekci pohybu. Nabíjení je zde umožněno pomocí USB-C ale i bezdrátově přes Qi. Sluchátka jsou kompatibilní s Androidem i iOS, doprovodná aplikace ale funguje pouze s Androidem.

Pohodlí a dotykové ovládání

Celková ergonomie sluchátek není vůbec špatná. Větší krabička se pohodlně drží v dlani a sluchátka jdou velmi dobře uchopit a vyjmout z krabičky. Občas se mi stalo, že jsem je do pouzdra umístil obráceně a víčko pak nešlo zavřít. To je ale detail.

Při nasazování sluchátek je potřeba špunt po umístění pootočit, aby se i pomocná ploutvička opřela tam, kde má. Poté je uchycení poměrně jisté. Párkrát jsem tak ale neučinil a při předklonu mi jedno ze sluchátek z ucha vypadlo, je teda opravdu potřeba dodržovat správný postup. Díky tomu se docílí také lepší izolace od okolí.

Co se týče pohodlí nošení sluchátek, rozhodně zde napomohlo snížení hmotnosti na necelých 5 gramů, v kombinaci s novým ergonomickým tvarem pak Pixel Buds Pro 2 sedí velmi dobře a člověk o nich po chvíli v podstatě neví. Samozřejmě je ale každé ucho jiné a jistota usazení může být velmi individuální.

Dotykové ovládání

Jednoduché a funkční dotykové ovládání umožní bezproblémové použití sluchátek i v případě chybějící doprovodné aplikace například pokud namísto Androidu vlastníte smartphone s iOS. Většina ovládacích prvků je pevně daná. Přejetí dopředu a dozadu mění hlasitost, jednoduché klepnutí pozastaví přehrávání nebo přijme telefonní hovor, dvojité klepnutí přepne na další skladbu nebo odmítne hovor a trojité klepnutí přepne na předchozí skladbu.

Gesto podržení je možné nastavit pro každé sluchátko zvlášť, nabízí se však pouze přepínání mezi režimy ANC a vyvolání hlasového asistenta Gemini. Případně je samozřejmě možné dotykové ovládání kompletně deaktivovat.

Zvuk, ANC a telefonování

Pixel Buds Pro 2 jsou zvukově velmi schopná sluchátka. Nedisponují sice podporou bezztrátových kodeků, i tak ale nabídnou kvalitní poslech. Osobně jsem si na zvukový projev chvíli zvykal a bez zásahu do ekvalizéru mi Pixel Buds druhé generace přišly zbytečně ploché. Nejsem fanoušek hutných basů, ale preferuji spíše vyvážený přednes s větším důrazem na středy. Podle toho jsem upravil také ekvalizér, čímž se pro mě zážitek z poslechu ještě zlepšil.

Pokud ale preferujete spíše basy, ani tuto složku Buds Pro 2 rozhodně nepostrádají a opět je možné ji ještě více pomoct v doprovodné aplikaci. Celková hlasitost je naprosto dostatečná, většinou jsem byl na nějakých 70 %. Ani při vyšších hlasitostech jsem se ale nesetkal se znatelným zkreslením zvuku nebo jinými nedostatky. Sluchátka jsem testoval na mnoha různých žánrech a zdá se, že si poradí s akustickou hudbou plnou drobných detailů i taneční rytmickou hudbou nebo rockovými kytarovkami.

Ani ANC nová sluchátka od Googlu rozhodně nezahanbí. Buds Pro 2 velkou část hluku odstíní už jen díky své špuntové konstrukci. Se zbytkem si pak poradí software spolu s Tensor čipem. Míra odhlučnění je opravdu velmi slušná a pohyb se sluchátky v rušném městě nebo práce v hlučné kanceláři je najednou mnohem příjemnější. Z hlediska účinnosti se dle mého nové Pixel Buds blíží k těm nejlepším ANC špuntům na trhu. Nechybí zde ani transparentní režim, který zajistí propuštění zvuku do vašich uší v případě potřeby například pro orientaci v nepřehledném prostředí. I s ním jsem byl velmi spokojen, zvuk totiž není nijak výrazně zkreslován, takže je možné režim používat i delší dobu.

Mezi nevýhody může někdo řadit například chybějící regulaci intenzity ANC, jakou mají například Galaxy Buds 3 Pro. Taktéž musím zmínit, že přehrávaný zvuk se velmi změní při deaktivaci ANC nebo transparentního režimu. Celkově je najednou velmi plochý a chybí mu dynamika i barevnost. Pokud vám tedy zrovna nechybí baterie, spíše bych tento režim nevyužíval. Naopak oceňuji funkci pro detekci hlasu, která sluchátka na moment vypne v momentě, kdy začnete mluvit s někým ve vašem okolí. To je velmi praktické.

Sluchátka jsem vyzkoušel i v rámci několika delších telefonních hovorů a ani v tomto případě nepřišly žádné potíže. Zvuk byl čistý a srozumitelný.

Doprovodná aplikace

Abyste využili plný potenciál novinky od Googlu, je nutné nainstalovat aplikaci Pixel Buds, ta je však dostupná pouze pro Android. Majitelé iPhonů tedy mají v tomto případě smůlu. Pokud ale pracujete s Androidem, rozhodně má smysl aplikaci nainstalovat. Hned na úvodní stránce najdete jednoduchý přehled úrovně baterie v jednotlivých sluchátkách i dobíjecí krabičce. Na první pohled je také vidět přepínač ANC, který ale může uspokojivě suplovat již zmíněné dotykové ovládání.

Důležitý je ale také přístup k ostatním užitečným funkcím, které novinka nabízí. Jako první v řadě je k dispozici funkce pro hledání ztracených sluchátek. Můžete tedy prozvonit každé sluchátko zvlášť, případně hledat i pomocí poslední polohy zařízení. Dále se nabízí přehled povelů dotykového ovládání a jejich nastavení, aktivace detekce rozhovoru, ekvalizér nebo přepínač mono a stereo zvuku.

Méně častá je u sluchátek funkce pro kontrolu hladiny hlasitosti, která vám napoví něco o zdraví vašeho sluchu. Dále pak nechybí běžná aktualizace firmwaru nebo aktivace přepínání mezi zařízeními. Aplikace je velmi přehledná a jednoduchá, nabídne však možnost aktivace mnoha různých funkcí. Vše je kompletně přeloženo do českého jazyka.

Výdrž baterie

Google u nových sluchátek sází právě na prodlouženou výdrž baterie, která činí 12 hodin (bez ANC) u sluchátek a 48 hodin při dobíjení z krabičky. Důležitějším údajem je však výdrž s aktivovaným ANC, která se pohybuje až někde na hranici 8 hodin a s dobíjením z krabičky celých 30 hodin. Údaje výrobce nejsou žádnou marketingovou frází, ale oněch 8 hodin je s Pixel Buds Pro 2 opravdu reálných. Co se týče dobíjení, je nutno zmínit, že kromě standardního USB-C konektoru nechybí ani možnost bezdrátového dobíjení přes Qi.

Závěrečné hodnocení

Nezbývá než shrnout veškeré vyřčené plusy a minusy. Pixel Buds Pro 2 jsou rozhodně zajímavá sluchátka. Designově jsou povedená, menší, lehčí, v uších drží poměrně dobře. Mají funkční dotykové ovládání, přesvědčivé ANC, slušný zvuk i bezdrátové nabíjení a výbornou výdrž. Nechybí jim ani další moderní funkce, jako je spolupráce s asistentem, multipoint připojení, vyhledávání ztracených sluchátek nebo detekce rozhovoru. Je alce cena 6 199 korun adekvátní?

S totožnou cenovkou šly nedávno do prodeje Galaxy Buds 3 Pro, které taktéž potěší především uživatele Androidu a z mého pohledu jsou možná ještě o chlup zajímavější volbou. Fanoušek iOS si pak nejspíše vybere mezi AirPods Pro 2 za 6 790 korun a AirPods 4 s ANC a cenou 4 990 korun. Pixel Buds Pro 2 dávají největší smysl v kombinaci s Pixel smartphonem, otázkou ale zůstává, jestli si je pořídí také někdo další. Byla by škoda, kdyby tomu tak nebylo, protože Google udělal kus práce a nová sluchátka do nabídky produktů tohoto technologického giganta dobře sednou.

Klady slušná výdrž baterie

IP54 krytí (pouze sluchátka)

praktické dotykové ovládání

dobře fungující ANC

bezdrátové dobíjení Zápory chybí podpora bezztrátových kodeků

vyšší cena

aplikace pouze pro Android

