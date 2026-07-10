Soundcore Liberty 5 Pro Max recenze: špičkový zvuk, displej a AI záznamník

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- Soundcore Liberty 5 Pro Max jsou sluchátka s praktickým displejem a řadou praktických AI funkcí
- Špunty s opěrným křidélkem drží skvěle v uchu a lze je využít i pro sport
- Novinka od Ankeru vyjde na 6 490 Kč, levnější verze bez AI funkcí stojí 4 990 Kč
Možná jste ani netušili, že značka Anker nestojí jen za powerbankami a nabíječkami, ale produkuje také nesmírně zajímavá sluchátka pod brandem Soundcore. V květnu jsme například testovali naprosto geniální sluchátka na spaní Soundcore Sleep A30, jejichž podrobnou recenzi najdete zde.
Design a zpracování9.0/10
Kvalita zvuku8.1/10
Výdrž baterie7.8/10
Funkce8.8/10
Pohodlí9.2/10
Klady
- praktický dotykový displej
- integrované AI funkce
- krytí IP55
- multipoint pro tři zařízení zároveň
- propracování mobilní aplikace
Zápory
- až moc výrazné basy
- relativně velké pouzdro
Před nedávnem dorazily na trh modely Soundcore Liberty 5 Pro a Soundcore Liberty 5 Pro Max. Dražší varianta Max je kromě většího displeje vybavena také užitečnými AI funkcemi. Jak si sluchátka za 6 490 korun stojí nejen v tomto ohledu se dočtete v následujících odstavcích.
Design a provedení
Jak již bylo zmíněno v úvodu, model s přídomkem Pro Max je vybaven relativně velkým AMOLED displejem s úhlopříčkou 1,78″. Ten vévodí víčku krabičky. Na horní straně pak vidíme párovací tlačítko, USB-C konektor pro nabíjení i otvor mikrofonu a reproduktoru. Jinak je krabička z hlediska designu velmi čistá.
Převládajícím materiálem je samozřejmě plast, nicméně provedení je poměrně solidní i vysouvací mechanizmus víčka by mohl vydržet delší používání. Otevírá se přitom velmi jednoduše. Sluchátka pořídíte ve zlatém a černém barevném provedení, já jsem testoval onu zlatou variantu, která vypadá decentně a přitom nepůsobí nudně.
Po otevření víčka na vás vykouknou obě sluchátka. Jsou zde pevně přichycena magnety a hned na první pohled je zřejmé, že se jedná o špunty s opěrným silikonovým křidélkem na horní straně ve tvaru oválu nebo fazole. Barva sluchátka odpovídá barvě krabičky a zdobí jej lesklé logo Soundcore. Všimnout si můžeme mikrofonů, kterých je celkem 8 + 2 snímače kostního vedení. Na vnitřní straně sluchátka najdeme také drobné označení levé a pravé strany.
Co se týče kompletního balení, kromě sluchátek a krabičky je obsahem také nabíjecí kabel a další 4 velikosti náhradních špuntů (celkem tedy 5) i další 2 velikosti silikonového křidélka (celkem tedy 3 velikosti). Sluchátka si tím pádem každý může přizpůsobit dle tvaru a velikosti vlastních uší. Hmotnost sluchátek dosahuje na 5,5 gramů bez krabičky a z hlediska krytí se bavíme o IP55.
Pro koho jsou sluchátka určena a jaká je jejich cílovka?
- Technologičtí nadšenci a „gadget’áci“: Lidé, kteří milují inovace a chtějí vyzkoušet nejnovější technologické trendy, jako je ovládání bez telefonu (díky displeji) a či integrace AI-
- Manažeři, studenti a profesionálové v pohybu: Cílová skupina, která maximálně využije vestavěné AI funkce pro záznam schůzek, přednášek a rychlé přepisy textu, aniž by museli složitě nastavovat diktafon v mobilu.
- Audiofilové hledající maximální výbavu za rozumnou cenu: Uživatelé, kteří vyžadují nekompromisní kvalitu zvuku (Hi-Res, LDAC), ale odmítají platit dvojnásobné částky u konkurenčních značek.
- Cestovatelé a mezinárodní pracovníci: Tohle je už tak trochu okrajovka, nicméně díky integrovanému AI překladači v reálném čase oslovují ty, kteří často komunikují v cizích jazycích nebo objevují nové země.
Rozdíly mezi modely: Pro Max nebo Pro?
Pokud byste rádi ušetřili a nepotřebujete praktické AI funkce ani velký AMOLED displej, můžete si pořídit levnější model Soundcore Liberty 5 Pro, který šel do prodeje s cenou o 1 500 Kč nižší než vlajkový model. Sluchátka přitom vypadají velmi podobně a hrají také skvěle. Níže na snímcích můžete vidět srovnání obou modelů.
Pohodlí a umístění v uchu
Díky špuntovému designu a pomocným křidélkám, kterí sluchátka jistí v záhybu ušního boltce musím uznat, že Liberty 5 Pro Max drží v uších velmi dobře. Hodí se tím pádem i pro aktivní použití při sportu nebo jiném pohybu. Sám jsem sluchátka testoval i na kole nebo při běhu a jistota umístění v uchu je opravdu vysoká.
Pokud sluchátko dobře v uchu usadíte, vypadnutí v podstatě nehrozí. Ohledně komfortu nošení je samozřejmě nutné zmínit, že špunty ne každému sedí a někteří lidé hůře snáší tlak, který ve zvukovodu tato konstrukce sluchátek vytváří. Osobně mi to až tak nevadí a v rámci běžných časových intervalů v podobě desítek minut až jednotek hodin nemám se sluchátky problém.
Parametry a AI funkce
Co se týče základních parametrů, je nutno zmínit měniče s průměrem 9,2 mm i podporu kodeku LDAC. Sluchátka jsou vybavena ANC i transparentním režimem a disponují také sestavou osmi mikrofonů a dvou kostních senzorů. Bluetooth 6.1 umožní připojení až tří zařízení zároveň. Dále nechybí hlasové ovládání ani dotykové ovládání a nabízí se také možnost ovládání přes krabičku a její AMOLED 1,78″ dotykový displej. Chytré funkce a spolupráce s AI je řízena novým Anker Thus AI čipem. Nechybí ani personalizace zvuku pomocí ekvalizéru a možnost použití řady efektů. Hlavní devízou testovaného modelu jsou ale AI funkce v podobě chytrého zápisníku a překladače.
Chytrý zápisník s umělou inteligencí
Mezi hlavní taháky těchto sluchátek patří AI funkce, které mohou velmi usnadnit práci i běžný život. I proto jsem se na ně zaměřil detailně a rád bych jim věnoval pár odstavců. Nejprve se podívejme na AI Note-Taker, což je jakýsi zápisník s AI sumarizací a dalšími vymoženostmi. Funguje to jednoduše, na displeji krabičky aktivujete funkci a zapnete nahrávání, které probíhá prostřednictvím mikrofonu na krabičce. Ten zaznamenává okolní zvuky, z kterých vytváří přepis a zároveň detekuje jednotlivé mluvčí.
Možná vás ihned napadá otázka, zdali je zde možnost nahrávání i v rámci telefonních hovorů, jako je tomu například u konkurenčního zařízení trošku jiného typu Plaud Note Pro. To ale bohužel sluchátka neumí, ačkoliv Anker v odpovědi zákazníkovi na Redditu naznačil, že do budoucna by tato funkce mohla přibýt v rámci jedné z aktualizací. Zatím jsme každopádně limitování na reálné zvuky v okolí.
V průběhu záznamu můžete stiskem vlaječky označit segmenty, které jsou důležité a později budou ve shrnutí zvýrazněny. Po ukončení záznamu se soubor přesune do aplikace, kde s ním můžete dále pracovat. Můžete si jej znovu pustit jako zvukový soubor, můžete si přečíst jeho přepis nebo vytvořit jeho shrnutí. A jak dobře to tedy funguje? Z mých zkušeností má přepis stále mnohé mezery, téměř v každé větě je nějaká chyba a ačkoliv se jedná spíše o drobné překlepy a zkomoleniny, občas to může ovlivnit celkový význam. Testoval jsem záznam především v češtině a mám pocit, že s tím software zatím trochu bojuje.
Na druhou stranu je nutno zmínit, že záznam v angličtině probíhal mnohem lépe. Chyb bylo v přepisu minimum a taktéž shrnutí odpovídalo vyřčenému. Zároveň se dá očekávat, že se bude software postupně zlepšovat a dojde tím pádem i k vyladění dalších jazyků. Už nyní ale může tato funkce relativně dobře posloužit právě například pro shrnutí nebo uložení hlavních bodů schůzky s další osobou nebo plánování vlastních pracovních postupů.
V rámci bezplatného Starter tarifu můžete po dobu prvních 2 let využívat 120 minut měsíčně pro AI přepisy. Připlatit si můžete za tarif Pro, který za necelých 16 dolarů (340 Kč) nabídne desetinásobný počet měsíčních minut (1 200).
Překladač na cesty
Sluchátka umí suplovat také chytrý překladač a nabízí hned několik scénářů použití. Je zde k dispozici funkce Real-Time Translation, což funguje tak, že do aplikace nahrajete větu ve vašem jazyce a do sluchátek dostanete ihned překlad v cizím jazyce. Vše je doprovázeno přepisem na obrazovce telefonu, takže můžete buďto přeložené věty replikovat sami nebo jen ukázat obrazovku telefonu jinému člověku. Je zde ale také možnost využít tzv. Face-to-Face Translation, kdy se předpokládá, že jeden z účastníků debaty využívá sluchátka a druhý krabičku. U každého z účastníků nastavíte jazyk a přepis konverzace opět vidíte na displeji.
Stejně jako u funkce AI-Note Taker jsem narážel na chyby v přepisu, opět ale celková úspěšnost nebyla špatná. Překlady neprobíhají lokálně, ale musíte být vždy připojeni k internetu.
Pro našince je tu ale jedno drobné omezení. Přímo v menu pouzdra (na displeji) češtinu vybrat nelze, ale je nutné sáhnout po telefonu a dedikované mobilní aplikaci, kde už naší mateřštinu vybrat lze. Při použití aplikace ale bohužel překladač bude i váš hlas překládat do stejného jazyku, jaký má nastavený protistrana. Bylo by skvělé, kdyby Anker v dohledné době vydal update, který podporu češtiny přidal i přímo do softwaru na krabičce.
Zvuk a ANC
A jak novinka od Ankeru hraje? Z hlediska zvukového projevu jsem si jako první povšimnul poměrně výrazné preference basové složky, což se může pro některé žánry hodit a zároveň jde o častý způsob, jak zvuk udělat na první poslech dynamický a líbivý. Osobně jsem měl spíše tendenci basy mírně v ekvalizéru ořezat a užít si o něco vyrovnanější poslech. Zároveň ale nejde o nic extrémního. Středy i výšky jsou ve spektru zastoupeny relativně podobně a celkový dojem z poslechu není vůbec špatný. V projevu nechybí veškeré detaily a jednotlivé nástroje i hlasy lze dobře rozlišit.
Při deaktivaci ANC částečně mizí basová preference, ale jinak se poslech nijak zásadně neproměňuje. Eliminace okolního ruchu funguje velmi dobře, ačkoliv adaptivní režim raději vypínám. Nemám rád, když se v průběhu poslechu samovolně proměňuje zvuk často i v momentech, kdy se reálně hluk okolí nijak nemění. Raději nastavím pevnou intenzitu ANC a tu používám. Transparence funguje také velmi dobře a praktická je i funkce utlumení poslechu při detekci mluveného slova.
Vyzdvihnout musím funkci pro eliminaci rušení od větru, kterou jsem používal poměrně často při venkovním poslechu nebo telefonování. Hodí se i při sportech, jako je jízda na kole, kdy vítr může znemožnit poslech nějakého podcastu nebo méně intenzivní hudby. Tady stačilo aktivovat jedinou funkci a problém byl vyřešen.
Obecně lze říci, že kvalita poslechu i ANC se u sluchátek v této cenové kategorii začíná dost vyrovnávat. U podobných modelů okolo pěti nebo šesti tisíc už bývá úroveň relativně podobná a těžko hledat nějaké výrazné nedostatky. Na běžné použití už to prostě většinou bohatě stačí a to bych řekl i v tomto případě.
Ani telefonní hovory nejsou žádný problém. Absolvoval jsem jich celou řadu a protějšek si v žádném z případů nestěžoval. Vše je jasné a srozumitelné, za což může nejspíše již zmíněná bohatá síť mikrofonů. Za čistotu telefonních hovorů byla testovaná TWS sluchátka dokonce zapsána do Guinessovy knihy rekordů, což potvrzuje mé reálné zkušenosti. Volání s nimi je co se kvality zvuku týče skutečně za odměnu.
Výdrž baterie
Pokud vás zajímá výdrž na baterii, novinka od Ankeru nabídne i přes množství funkcí poměrně slušné hodnoty. S aktivovaným ANC se můžete těšit na 6,5 hodiny přehrávání na jedno nabití a celkem 28 hodin při dobíjení z krabičky. Pokud kromě ANC aktivujete i Dolby Audio a chytré hlasové ovládání, bavíme se o čtyřech hodinách na jedno nabití a při dobíjení z krabičky se dostanete na celkem 17 hodin.
Sluchátka disponují rychlým nabíjením a během pěti minut doplní energii na celkem 4 hodiny přehrávání. Kromě nabíjení přes USB-C nechybí ani bezdrátové nabíjení.
Klíčové vlastnosti Soundcore Liberty 5 Pro Max
- Inteligentní pouzdro s displejem: dotykový panel transformuje pouzdro na samostatný ovladač. Můžete zde přepínat režimy ANC, aktivovat prostorový zvuk, měnit hlasitost, kontrolovat stav baterie nebo dokonce pouzdro použít jako dálkovou spoušť fotoaparátu. Vše zvládnete, i když máte telefon schovaný hluboko v batohu.
- AI záznamník s přepisem: Pouzdro je vybavené dedikovaným mikrofonem a AI čipem. Jedním klepnutím na displeji pouzdra spustíte nahrávání okolního hlasu (např. přednášky nebo schůzky). AI následně dokáže nahrávku analyzovat, přepsat mluvené slovo do textové podoby a exportovat do propojené aplikace. Podporovaná je i čeština, jen by to ještě chtělo trochu více zoptimalizovat.
- AI překladač v reálném čase: Sluchátka využijete i jako osobního tlumočníka. Přes displej pouzdra lze aktivovat režim překladu, kdy sluchátka zachycují cizí řeč z okolí, AI ji v reálném čase přeloží a vybraný jazyk vám rovnou pouští v audio podobě do uší (případně zobrazuje text na displeji).
- Prvotřídní zvuk (ACAA architektura): Soundcore využívá systém dvou dynamických měničů v jednom sluchátku pro dokonale čisté výšky a masivní basy. Samozřejmostí je podpora prémiového bezztrátového kodeku LDAC.
- Bleskové nabíjení a adaptivní ANC: Pouhých 5 minut v pouzdře zajistí až 4 hodiny poslechu. Aktivní potlačení hluku (ANC) se navíc plynule přizpůsobuje úrovni hluku ve vašem okolí.
Aplikace Soundcore
Aplikace ke sluchátkům je poměrně komplexní, nabízí totiž celou řadů funkcí a nastavení. Po spuštění se samozřejmě zobrazí domovská obrazovka se spárovanými zařízeními. U daných sluchátek zároveň vidím aktuální status a úroveň nabití jednotlivých sluchátek. Podobně se zobrazuje také režim připojení u krabičky a úroveň baterie u ní. Zajímavostí je, že přímo z tohoto náhledu je možné vstoupit do funkce pro změnu tapetu krabičky nebo pro spuštění AI Note-Taker.
Po zvolení připojeného zařízení se otevře další menu, kde již nastavujete jednotlivé funkce, jako je režim ANC. Pokud je tato funkce aktivovaná, máte možnost ovlivnit také její intenzitu nebo aktivovat navíc ochranu proti hluku větru. Za mě velmi praktická funkce. Pod dalším menu HearID se ukrývají jednotlivé profily pro úpravu poslechu dle individuálních preferencí. Můžete vybírat z přednastavených efektů nebo vytvořit vlastní ekvalizaci v rámci osmi pásem. Dále zde najdete funkce AI Sound Enhancement pro úpravu méně kvalitních nahrávek nebo Dolby Audio.
V sekci Controls si jednoduše zobrazíte povely pro dotykové ovládání sluchátek, ať už se jedná o poklepání nebo tzv. swipe. Rozložení funkcí pro jednotlivé povely si můžete upravit dle vlastních preferencí. Tento způsob ovládání je možné zároveň také zcela deaktivovat. Poslední hlavní záložkou menu je sekce pro nastavení hlasového ovládání.
Dále pak v nastavení ještě najdeme zajímavosti, jako je deaktivace detekce nasazení sluchátek, správu vícebodového připojení, nebo funkci pro hledání ztracených zařízení. Aplikace je velmi zdařilá. Ačkoliv nabízí řadu jazykových mutací, čeština zatím chybí. I tak je ale software velmi plynulý a nabízí celou řadu informací a nastavení.
Závěrečné hodnocení
Jak to tedy celé shrnout? Ačkoliv se jedná o mou první zkušenost se sluchátky od značky Anker respektive Soundcore, musím uznat, že jsem příjemně překvapen. Ať už začnu od hodnocení designu, celkového zpracování, pohodlí nošení i různých možností ovládání, sluchátka určitě patří mezi ta zajímavější na trhu. Osobně bych se asi bez AI funkcí v podobě zápisníku nebo překladače zatím obešel, nicméně do budoucna se může jednat o velmi užitečný prvek a už nyní se může stát, že je plně zařadíte mezi vaše pracovní nástroje. Pro mě se jedná spíše o ukázku možného budoucího využití v různých typech zařízení, k dokonalosti ale stále něco chybí, zejména ve spojení s češtinou.
Na druhou stranu dostanete velmi efektivní ANC, výborné telefonní hovory i kvalitní zvukový projev. Řadu dalších moderních funkcí, které lze ovládat pomocí telefonní aplikace už nebudu znovu vyjmenovávat. Soundcore Liberty 5 Pro Max jsou zkrátka relativně povedená sluchátka s přijatelnou cenou, která byla stanovena na 6 490 Kč.
Už nyní ale vidím, že se aktuálně dají pořídit i o zhruba tisícovku levněji, což je velmi lákavá nabídka. Pokud vás AI funkce nelákají a nepotřebujete větší displej, nebál bych se ani levnějšího modelu Liberty 5 Pro, který vyjde na 4 990 korun a taktéž aktuálně není problém sehnat nabídky zhruba o pět set levnější. Takovou cenu si sluchátka určitě bez problému obhájí.