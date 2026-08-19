Z ovocných telenovel se na TikToku stalo gore s vlajkami neonacistů a mediálním twistem

- Analýza sítě GNET popisuje AI videa, ve kterých animované ovoce a zelenina sklouzávají do gore scén a přebírají estetiku kartelů, džihádistické propagandy i krajní pravice
- Jako externí autoritu si dvakrát bere článek z webu, jehož všech 33 autorů jsou podle vlastního disclaimeru fiktivní AI persony
- Tvrzení, že se titulky utrhly a psaly o prokázaném poškození dětí, sedí v podstatě na jednu redakci
Global Network on Extremism and Technology zveřejnila 10. srpna text o tom, jak se z virálních AI videí s ovocem a zeleninou stal žánr plný rozřezaných končetin a extremistických narážek. Web popisuje reálný problém. Zároveň si jako externí komentář dvakrát bere článek z webu, který od první do poslední věty generovala umělá inteligence.
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Co ve zprávě stojí
Napsaly ji tři analytičky z italského centra ITSTIME a jde o formát, kterému GNET říká Insight: krátká úvaha nad vlastním OSINT monitoringem TikToku, bez recenzního řízení a bez experimentu. Popisují v ní, jak mrkev pilou zabíjí bramboru, jak se postavičky trhají na kusy, dokud nejsou vidět orgány, a jak pixarovská estetika pomáhá materiálu proklouznout moderací, přestože TikTok extrémní násilí zakazuje.
Část klipů si půjčuje vizuál kartelů, salafisticko-džihádistické propagandy, akceleracionistické krajní pravice i nihilistického extremismu. V jednom video se mrkvový chalífa obrací na svou armádu s příslibem, že mrkvový stát povstane znovu, což je otisk hesla příznivců Islámského státu. Kognici ale nikdo neměřil. V textu nenajdete kognitivní testování, vzorek dětí, věkové rozpětí ani kontrolní skupinu a slovesa zůstávají v podmiňovacím způsobu. Obsah podle autorek „může působit dojmem, že násilí je vtipné, normální nebo dokonce lákavé k napodobení”.
Zdroj, který nikdy neexistoval
Dvakrát, jednou v hlavní části a jednou v závěru, se zpráva odvolává na Zaru Mitchell z webu The Daily Perspective. Vtip je v tom, že Mitchell není člověk. V disclaimeru toho webu stojí, že všech 33 redakčních jmen jsou fiktivní AI postavy s vymyšlenými životopisy i fotkami a že každý článek na webu generuje umělá inteligence. Provozoval ho anonymní australský vývojář jako hobby, běžel 29 dní od února do března 2026 a australská média o něm tehdy psala právě proto, že žádný z jeho novinářů není skutečný.
Označení bylo na webu viditelné po celou dobu, tedy i v červenci, kdy analytičky pořizovaly screenshoty do zprávy. Jako první si toho všiml server Futurism.
Mediální panika byla menší, než se psalo
The Next Web tenhle týden napsal, že se varování prohnalo internetem a titulky z něj udělaly hotovou věc, neuvedl ale jediný příklad. STV, RTÉ, Dexerto i irský Newstalk a další psaly o tom, že obsah děti radikalizovat „může”. Euronews skutečně vydal článek s tvrzením, že AI slop kognitivní úpadek a agresivitu způsobuje, po zhruba půlhodině ho ale aktualizoval a v titulku dnes stojí podmiňovací způsob. Kauzální formulace zůstala ve webové adrese a v adresách německé, španělské a polské mutace.
Co zůstává? Nepříjemný obsah, který se vyrábí za pár korun a dostává se i k dětem, a chybějící dlouhodobý výzkum, který by odlišil momentální módu od trvalého následku. Zpráva, která na to upozorňuje, si měla ohlídat vlastní citace. Největší kognitivní úpadek tak, očividně, nenastal jen v generování zeleninového AI slopu, ale i v některých médiích.