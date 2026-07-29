Sedmimístné SUV od Xiaomi odhaluje interiér, nabídne variabilní uspořádání sedadel

- Nadstandardně velká SUV v současné době připravuje hned několik výrobců
- Xiaomi chce svou trochou do mlýna přispět modelem Skynomad
- V novém videu nás Xiaomi nechalo nahlédnout do interiéru
Velká SUV pro sedm pasažérů jsou aktuálně v kurzu, ostatně i tuzemská Škoda představila vlastní řešení v podobě modelu Peak. Xiaomi rozhodně nechce zůstat pozadu a pomalu připravuje svůj vůz s názvem Skynomad. Nyní se čínská značka pochlubila videem, které nás zavede do interiéru a dá nám nahlédnout na možnosti, které svým potenciálním majitelům skýtá. Video představuje klíčové vlastnosti, jako je rovná podlaha, čtvercové uspořádání kabiny a prodloužené posuvné kolejnice pro nastavení sedadel.
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Velké SUV pro až sedm pasažérů
Sedadla v první řadě vozidla lze otočit tak, aby směřovala k zadním řadám. Mezi přední dvě řady lze umístit skládací stolek v úrovni podlahy, čímž vznikne uspořádání připomínající zasedací místnost. Středová loketní opěrka se navíc dá posunout dozadu a spojit s kompatibilním stolkem nainstalovaným v prostoru pro držáky nápojů, čímž vznikne malé barové uspořádání. SUV je navrženo tak, aby se do něj při plném využití všech tří řad sedadel vlezlo alespoň sedm velkých kufrů, nicméně přesné rozměry zavazadlového prostoru zatím nebyly potvrzeny. Podle Xiaomi se varianta Skynomad N90 vyznačuje konfigurací prostoru „7+7“ v rámci svého velkého podvozku o délce 5,28 metru.
Čínský gigant zmiňuje, že díky těmto rozměrům může SUV pohodlně pojmout sedm dospělých osob a zároveň si zachovat značnou kapacitu zavazadlového prostoru. Xiaomi naplánovalo na konec července speciální akci, na které představí technologickou architekturu Xiaomi Kunlun zahrnující jak samotnou platformu Kunlun, tak systém pro mimořádně dlouhý dojezd a komplexní zabezpečení.
Skynomad SUV je konceptem elektrického SUV vyšší třídy, který navazuje na expanzi čínského Xiaomi do světa elektromobility. Vozidlo sází na minimalistický aerodynamický design, pokročilou 800V architekturu zajišťující velmi rychlé nabíjení a úzkou provázanost se softwarovým ekosystémem HyperOS, díky čemuž plynule propojuje chytré funkce auta s nositelnou elektronikou a domácností uživatele (tyhle funkce jsou ale zatím dostupné jen na domácím čínském trhu). Novinka tímto ukazuje plány Xiaomi konkurovat zavedeným prémiovým značkám jako Porsche či Tesla nejen vysokým výkonem a dojezdem, ale také špičkovými autonomními systémy a cenově dostupnou technologií.
Xiaomi Skynomad je druhou automobilovou řadou od Xiaomi, která je se prezentuje jako variabilní SUV s velkým vnitřním prostorem určené pro uživatele vyžadující všestrannost a prostornost. Jaká bude cena a jestli se vůbec dočkáme oficiální distribuce v Evropě je prozatím zahaleno tajemstvím.