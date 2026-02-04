SUV, které nezastaví ani ledová Arktida? Xiaomi ukázalo testy chystaného modelu YU9

- Xiaomi se pochlubilo, v jak extrémních podmínkách testuje své vozy
- Chystané SUV s názvem YU9 si firma vyzkoušela i ve velkých mrazech
- Na domácím čínském trhu by se tento model měl objevit ještě během tohoto roku
Velmi chladné počasí je nejen pro člověka, ale i pro moderní technologie velkou zátěžovou zkouškou. Výjimkou nejsou ani automobily, na které jsou v zimě mnohem vyšší nároky, přičemž pro elektromobily a hybridy to platí dvojnásob – častým argumentem proti elektromobilitě je právě nižší dojezd v chladných měsících, neboť zapnuté topení, vyhřívání sedadel a předehřev baterie zkrátka dalekým cestám nepřeje. To ovšem neznamená, že by výrobci svá vozidla v extrémních podmínkách netestovala.
Testování YU9 v nehostinných podmínkách
Xiaomi veřejně zahájilo fázi testování svého prvního elektromobilu s prodlouženým dojezdem, který je aktuálně označován jako YU9. Prototypy v současné době procházejí extrémními testy odolnosti na 700kilometrové trase z Mohe do Heihe za teplot -25 °C. Chystaný model od Xiaomi nabídne kromě čistě elektrické verze i hybridní konfiguraci s prodlouženým dojezdem. Technické specifikace se zmiňují o baterii s kapacitou 80 kWh, která umožňuje dojezd na čistě elektrický pohon přesahující 400 km bez započítání výkonu spalovacího motoru.
To představuje částečný odklon od čistě elektrické architektury modelu Xiaomi SU7. Vzhledem k tomu, že elektromobil spadá do segmentu D, měří podvozek přes 5,2 metru na délku a YU9 má také přibližně 1,8 metru na výšku. Ačkoli je vůz stále ještě pokryt kamuflážním polepem, jsou zde patrné některé siluety chystaného SUV, které mají maximalizovat vnitřní prostor, což je v kontrastu s důrazem na aerodynamiku sedanu SU7.
YU9 představuje jeden ze čtyř modelů, který má za úkol rozšířit portfolio Xiaomi. V přípravě je také facelift modelu Xiaomi SU7, varianta „Executive“ SU7 a dvě odlišné konfigurace SUV YU9 lišící se vnitřním uspořádáním pro 5, respektive pro 7 osob.
Snímky, které sdílel přímo viceprezident Xiaomi Zhang Jianhui ukazují jemné detaily, konkrétně modrou světelnou sekvenci spouštěnou při vstupu do vozidla, což naznačuje přítomnost vzdáleného odemykání pomocí technologie UWB. Uvedení SUV Xiaomi YU9 na čínský trh je plánováno na letošní rok, na detaily si nicméně musíme ještě počkat.