TOPlist

SUV, které nezastaví ani ledová Arktida? Xiaomi ukázalo testy chystaného modelu YU9

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 2. 9:00
0
Xiaomi YU9
  • Xiaomi se pochlubilo, v jak extrémních podmínkách testuje své vozy
  • Chystané SUV s názvem YU9 si firma vyzkoušela i ve velkých mrazech
  • Na domácím čínském trhu by se tento model měl objevit ještě během tohoto roku

Velmi chladné počasí je nejen pro člověka, ale i pro moderní technologie velkou zátěžovou zkouškou. Výjimkou nejsou ani automobily, na které jsou v zimě mnohem vyšší nároky, přičemž pro elektromobily a hybridy to platí dvojnásob – častým argumentem proti elektromobilitě je právě nižší dojezd v chladných měsících, neboť zapnuté topení, vyhřívání sedadel a předehřev baterie zkrátka dalekým cestám nepřeje. To ovšem neznamená, že by výrobci svá vozidla v extrémních podmínkách netestovala.

Testování YU9 v nehostinných podmínkách

Xiaomi veřejně zahájilo fázi testování svého prvního elektromobilu s prodlouženým dojezdem, který je aktuálně označován jako YU9. Prototypy v současné době procházejí extrémními testy odolnosti na 700kilometrové trase z Mohe do Heihe za teplot -25 °C. Chystaný model od Xiaomi nabídne kromě čistě elektrické verze i hybridní konfiguraci s prodlouženým dojezdem. Technické specifikace se zmiňují o baterii s kapacitou 80 kWh, která umožňuje dojezd na čistě elektrický pohon přesahující 400 km bez započítání výkonu spalovacího motoru.

To představuje částečný odklon od čistě elektrické architektury modelu Xiaomi SU7. Vzhledem k tomu, že elektromobil spadá do segmentu D, měří podvozek přes 5,2 metru na délku a YU9 má také přibližně 1,8 metru na výšku. Ačkoli je vůz stále ještě pokryt kamuflážním polepem, jsou zde patrné některé siluety chystaného SUV, které mají maximalizovat vnitřní prostor, což je v kontrastu s důrazem na aerodynamiku sedanu SU7.

Zajímavost: v polovině ledna jsme na dálnici D11 potkali Xiaomi SU7 s českou registrační značkou
Zajímavost: v polovině ledna jsme na dálnici D11 potkali Xiaomi SU7 s českou registrační značkou

YU9 představuje jeden ze čtyř modelů, který má za úkol rozšířit portfolio Xiaomi. V přípravě je také facelift modelu Xiaomi SU7, varianta „Executive“ SU7 a dvě odlišné konfigurace SUV YU9 lišící se vnitřním uspořádáním pro 5, respektive pro 7 osob.



Fotografie z továrny Xiaomi v Pekingu, kde se vyrábí Xiaomi SU7



Nepřehlédněte

Navštívili jsme továrnu Xiaomi v Pekingu: každých 76 sekund zde vyrobí jeden elektromobil SU7

Snímky, které sdílel přímo viceprezident Xiaomi Zhang Jianhui ukazují jemné detaily, konkrétně modrou světelnou sekvenci spouštěnou při vstupu do vozidla, což naznačuje přítomnost vzdáleného odemykání pomocí technologie UWB. Uvedení SUV Xiaomi YU9 na čínský trh je plánováno na letošní rok, na detaily si nicméně musíme ještě počkat.



Xiaomi SU7 Ultra



Nepřehlédněte

Xiaomi se chystá dobýt Evropu! Do dvou let sem přiveze své elektromobily
Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Herní konzole Xbox (ilustrační obrázek)
Microsoft vs. Jeffrey Epstein: přísná pravidla proti sexuálním delikventům v praxi
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
IKEA GREJSIMOJS
Pes, nebo žirafa? Chytré lampy od IKEA vsází na hravý design, cenou potěší
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
0
Člověk držící Nintendo Switch v čeveno-modré barvě
Switch je nejprodávanější konzolí Nintenda, na celkové prvenství chybí jen 5 milionů kusů
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
1
Xiaomi 15T na oficiálním snímku
Xiaomi zlevnilo svůj trhák. Xiaomi 15T stojí jen 9 990 Kč, přitom má špičkový foťák i top výbavu
PR článek
PR článek PR článek včera 18:54

Kapitoly článku