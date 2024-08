Navštívili jsme továrnu Xiaomi v Pekingu: každých 76 sekund zde vyrobí jeden elektromobil SU7

Dostali jsme exkluzivní pozvánku do továrny Xiaomi poblíž Pekingu, kde se vyrábí elektrický sedan SU7

Výstavba celého komplexu o velikosti 40 hektarů zabrala pouhých 13 měsíců

Pracuje se zde v dvousměnném provozu, v budoucnu se počítá s dalším navýšením výrobní kapacity

Čínskému technologickému gigantovi Xiaomi se na konci loňského roku s premiérou jeho prvního elektromobilu Xiaomi SU7 povedlo překvapit celý automobilový průmysl. Sice se o tom spekulovalo poměrně dlouhou dobu předtím, ale málokdo doopravdy věřil, že se Xiaomi skutečně bude chtít stát společností vyrábějící automobily. Aktuálně automobilka měsíčně vyrobí a prodá okolo 10 až 11 tisíc vozů, postupně se ale snaží navyšovat výrobní proces a za letošní rok by ráda zákazníkům dodala přes 100 tisíc modelů. Maximální roční výrobní kapacita této továrny je 150 tisíc vozů.

Jen pár dní stará informace dává tušit, že Xiaomi do budoucna plánuje výstavbu další továrny. V blízkosti té současné firma za více než 116 milionů dolarů koupila pozemek o velikosti 53 hektarů. CEO značky Lei Jun v minulosti potvrdil, že do nové divize s elektromobily Xiaomi investovalo přes deset miliard jüanů, což je téměř 34 miliard Kč, nicméně během následujících let má výše investic dosáhnout až deseti miliard dolarů, tedy bezmála 235 miliard Kč.

Naše redakce dostala jako jediné české médium pozvánku do Pekingu a já jsem tak měl exkluzivní možnost nahlédnout do míst, kde první elektromobil Xiaomi vzniká. Téměř neuvěřitelně zní i to, jak rychle se Xiaomi celý závod povedlo vybudovat – od doby, kdy se do země zakously první bagry, po spuštění výrobních linek uběhlo pouhých 13 měsíců. Jedná se tak o jednu z nejrychleji postavených automobilových továren na světě.

Současný areál továrny zabírá plochu téměř 72 hektarů, z toho zastavěných je skoro 40 hektarů. Do této plochy ze nezapočítává jen několik velkých výrobních hal, ale také obří parkoviště na vyrobené vozy či testovací okruh o délce 1,2 km, kde jsem dostal možnost svézt se v roli spolujezdce v nejvyšší prodávané verzi Xiaomi SU7 Max.

Také si říkáte, proč Xiaomi u svého prvního elektrického sedanu použilo označení SU7? Má se jednat o spojení slov Speed a Ultra, číslovka sedm pak označuje tržní segment vozu.

Komplikované začátky

Jak nám CEO značky Lei Jun 19. července prozradil během téměř 75minut dlouhého proslovu, začátky byly pro firmu velmi složité. Několikrát dokonce přemýšleli o tom, že celý projekt odpískají, jelikož stále nebyli spokojeni s jízdními vlastnostmi, které vykazovaly první prototypy vozů (těch mimochodem dohromady vzniklo 576). Situace došla až tak daleko, že se celé vedení automobilové divize doslova „zavřelo“ do sídla společnosti v Pekingu, kde během několika týdnů postupně upravovali jednotlivé vlastnosti vozu a snažili se odstraňovat objevené problémy.

To se nakonec podařilo a už v roce 2022 značka veřejnosti ukázala první plně funkční prototyp. 16. srpna 2023 pak z továrny vyjel první vyrobený vůz. Zajímavě působí i informace o tom, že první plány ohledně možné výroby elektromobilu se v Xiaomi začaly řešit teprve začátkem roku 2021. Vývoj i výrobu si Xiaomi kompletně řeší samo a nikoliv ve spolupráci s nějakou zavedenou automobilkou. I když aktuálně většinu zdrojů příjmů Xiaomi tvoří smartphony a další elektronika (vysavače, koloběžky, rýžovary…) či příslušenství, do budoucna by se firma ráda více transformovala do pozice stabilního výrobce elektromobilů. Na smartphonech je totiž jen velmi nízká marže. Ostatně šéf značky v rozhovorech rád odvážně prohlašuje, že by se během dalších let rád dostal mezi top 5 největších automobilek světa. To ale nepůjde bez vstupu na evropský či americký trh.

Během prvních šesti měsíců divize s elektromobily zaměstnávala okolo tisícovky lidí, dnes už je to více než 7 tisíc. Když Xiaomi na konci prosince loňského roku svůj první elektromobil představilo, těšilo se na domácím čínském trhu nebývale vysokému zájmu. Ostatně jen za první čtyři minuty po skončení tiskové konference si vůz předobjednalo přes 10 tisíc zájemců, za 27 minut už toto číslo vyskočilo na 50 tisíc a během 24 hodin to bylo 88 tisíc předobjednávek.

Starbucks i showroom pro zákazníky

Továrna Xiaomi na výrobu elektromobilu SU7 se nachází přibližně hodinu jízdy z centra Pekingu v jeho okrajové části označované jako Yizhuang. V okolí najdeme i celou řadu dalších továren, ale i výzkumná a technologická centra. Už při příjezdu ke komplexu je díky oranžovému logu MI z poměrně velké vzdálenosti jasně rozpoznatelné, která továrna patří Xiaomi.

Autobus mě společně s dalšími novináři z různých zemí světa přiváží k hlavní bráně, před kterou se nachází menší parkoviště. Před sebou mám vstup do hlavní administrativní budovy, napravo přibližně ve vzdálenosti 300 metrů vidím kus testovacího okruhu, po kterém se prohání několik testovacích vozů Xiaomi SU7 Max s dalšími skupinkami novinářů, kteří dorazili před námi.

Právě do administrativní budovy míří naše první kroky. Všechno vypadá opravdu nově, čistě a moderně. Hned za recepcí vidím kavárnu Starbucks, kterou mohou využívat nejen zaměstnanci, ale i návštěvníci. Xiaomi zde totiž vybudovalo i speciální zákaznický showroom, kde si případní zájemci mohou prohlédnout všechny tři modelové varianty vozu SU7 ve všech nabízených barvách.

Dokonce je možné zakoupit si i nejrůznější příslušenství k vozu, jako je například tlačítkové ovládání k velkému dotykovému displeji, dva kruhové displeje zobrazující dodatečné informace či třeba držák na telefon nebo vůně do interiéru. Jak si můžete prohlédnout na videu níže, u tohoto typu příslušenství je zajímavé především to, že jakmile jej do vozu nainstalujete, lze jej ovládat a konfigurovat přes středový displej.

Mě samotného zde nejvíce zaujal zmenšený model vozu v měřítku 1:18, který je ručně dělaný, a nechybí zde ty nejmenší detaily. Když například otevřete dveře, uvidíte perfektně zpracovaný interiér, který do nejmenších detailů odpovídá reálnému vozu.

Úsměvné je, že pokud byste si tento model SU7 chtěli objednat z oficiální prodejní distribuce Xiaomi, budete na něj čekat téměř rok, což je déle, než jak dlouho se nyní čeká na samotný automobil (u něj se dodací doba momentálně pohybuje v rozmezí 6 až 7 měsíců, v závislosti na zvolené konfiguraci).

Návštěva výrobní haly HyperCasting

Po zhruba hodině strávené v showroomu pro nás přijíždí minibus s otevřenou konstrukcí, který nás má zavézt do jedné z výrobních hal s označením HyperCasting, kde probíhá tlakové lití a kompletace dílů. Ještě předtím jsme upozorněni, že z minibusu není možné fotit ani v okolí továrny, ani vnitřek haly. Naše telefony a fotoaparáty jsou přelepeny speciálními samolepkami, které pořizování jakéhokoliv záznamu znemožňují. Naštěstí ale víme, že od Xiaomi dostaneme oficiální fotografie, díky kterým vám budu atmosféru ve výrobní hale schopen dokreslit.

Jak jsem již zmínil v předchozích odstavcích, Xiaomi si vývoj i výrobu elektromobilu zajišťuje kompletně samo a v některých ohledech se značce povedlo uštědřit slušnou lekci jiným renomovaným výrobcům. Čínský gigant má poměrně velké vývojové kapacity v oblasti zabývající se zpracováním kovů a dalších slitin. Díky tomu dokázal pro výrobu elektromobilu Xiaomi SU7 vytvořit vlastní technologii tlakového lití s využitím unikátní slitiny označované jako Titans Metal.

Pro tyto potřeby si značka ve spolupráci s italskou firmou Haitian MM, která patří mezi největší výrobce lisů pro formování velkorozměrových odlitků za tepla, vyvinula vlastní stroj s označením Xiaomi Die-Cast T9100. Jen pro ilustraci – tento stroj zabírá plochu o velikosti dvou basketbalových hřišť, jeho hmotnost je 1050 tun a uzavírací síla 9100 tun.

Tato technologie, kterou Xiaomi používá, je v současné době nejvýkonnější na světě. Tesla už sice v loňském roce avizovala ještě výkonnější technologii tlakového lití s označením Giga Press 2.0, nicméně ta zatím ještě do provozu uvedena nebyla.

U tohoto typu lisu je do připravené formy vháněna tavenina rychlostí přibližně 12 metrů za sekundu. Každý takový lis pak zvládne vytvořit zhruba 35 odlitků za hodinu. Díky více než sedmi stovkám robotů jsou tyto stroje 100% automatizované, v této části továrny tak není zapotřebí žádných lidských pracovníků. Stejně tak kompletace jednotlivých výlisků do výsledné podoby karoserie je plně automatizovaná. Jen pro představu, vylisování dveří zabere pouhé 4 sekundy.

Průkopníkem využívajícím velkorozměrových tlakových odlitků, které dokáží nahradit celou řadu menších částí, byla americká automobilka Tesla. V praxi je pro vytvoření většího odlitku paradoxně potřeba mnohem méně místa. Velkorozměrové tlakové odlitky karoserie jsou zároveň pevnější, ale také lehčí. V praxi se díky tomu zvyšuje bezpečnost cestujících i dojezd vozu. Dalším benefitem je snížení výrobních nákladů karoserie, protože celou zadní polovinu (včetně podběhů) tvoří jediný výlisek. Xiaomi upřesnilo, že se tímto způsobem oproti klasické výrobě ušetří přes 800 svárů.

Tesla a Xiaomi už ale nejsou jedinými výrobci automobilů, kteří technologii tlakového lití začali používat, přidaly se k nim například i čínské automobilky Nio či XPeng, americký Ford nebo korejský Hyundai.

Přepravu jednotlivých částí karoserie v kompletační hale mají na starosti téměř dvě stovky plně automatizovaných přepravních robotů vybavených kamerami a Lidarem, kteří neustále „kmitají“ po vyznačených koridorech. Každý výlisek samozřejmě prochází důkladnou kontrolou přesnosti. Roboti za pomocí laseru ověřují, zda se na povrchu i uvnitř nenacházejí nějaké vady, jako například bublinky.

Výsledky vyhodnocuje umělá inteligence a v případě potřeby může manuální kontrolu udělat i člověk. Přes 90 procent výlisků nevykazuje žádné chyby, zbylých 10 % je zrecyklováno a pak znovu odlito. Zástupci Xiaomi nám prozradili, že tento proces lze u každého dílu opakovat až 670×, což ještě více zefektivňuje celý výrobní proces.

Ve výrobní hale s označením HyperCasting, usazení na sedadlech minibusu, strávíme přibližně 35 minut. Hned vedle se nachází další hala, ve které dochází k lakování karoserie podle barvy, kterou si vybral zákazník (na výběr je jich aktuálně devět). Z haly HyperCasting vede do lakovny speciální tunel zhruba ve výšce pěti metrů nad silnicí. V něm zkompletované karoserie vozů putují právě do vedlejší lakovny. Další samostatnou halu Xiaomi vyčlenilo bateriím, nicméně do těchto částí komplexu už jsme možnost nahlédnout neměli.

Baterie od BYD a CATLu, v budoucnu vlastní

Základní Xiaomi SU7 využívá LFP baterie od BYD s využitelnou kapacitou 73,6 kWh. SU7 Pro má LFP baterie od CATLu s kapacitou 94,3 kWh. Nejvýkonnější a nejvybavenější Xiaomi SU7 Max využívá články Qilin od CATLu s maximální využitelnou kapacitou 101 kWh. V budoucnu by se to ale mělo změnit.

Xiaomi aktuálně pracuje na vývoji vlastní trakční baterie typu CTB, která se může pochlubit vysokou mírou integrace 77,8 %. Díky tomu by v budoucnu automobilka měla být schopna vyrábět baterie s kapacitou až 150 kWh a teoretickým dojezdem až 1200 km podle čínské normy CLTC (která je oproti u nás používané metodice WLTP o něco „mírnější“). Tyto články se rovněž pyšní výrazným snížením drátěných vodičů. Ochranu zajišťuje třívrstvý plášť, u kterého je ve spodní straně přidaných ještě dalších pět vrstev.

Jednotlivé články jsou navíc z obou stran chlazeny vodou. Od sebe jsou odděleny speciálním aerogelem, který je schopný odolat teplotám do 1000 °C. Zaujalo mě rovněž umístění přetlakových ventilů, které se nacházejí na spodní straně článku (směřujícím k silnici), což opět zvyšuje celkovou bezpečnost.

Dočkáme se v Evropě?

Rád bych vám na tuto otázku dal nějakou oficiální odpověď, ale v tomto případě bohužel žádné nové informace přímo od Xiaomi nemáme k dispozici. Když automobilka na konci loňského roku elektrický sedan SU7 představila, jasně zaznělo, že se bude prodávat pouze v Číně. Koncem února jsme měli možnost si vůz vůbec poprvé prohlédnout naživo během veletrhu MWC v Barceloně. Během března letošního roku Xiaomi na další tiskové konferenci představilo tři modelové varianty SU7 a následně jej uvedlo do prodeje.

Základní model se v Číně prodává v přepočtu za zhruba 700 tisíc Kč, vybavenější varianta Pro s vyšším dojezdem vyjde přibližně o sto tisíc dráž. Nejvybavenější a nejvýkonnější SU7 Max se prodává za zhruba jeden milion Kč. Pokud se vůz dostane do Evropy, ceny zde budou výrazně vyšší než na domácím trhu (klidně i více než o 40 %).

V březnu letošního roku se objevily informace, že by se automobilka během dvou let ráda podívala i do Evropy. Před pár dny tuto informaci během olympiády v Paříži nepřímo potvrdil i šéf značky Lei Jun, který na dotaz jednoho z fanoušků odpověděl, že pokud se Xiaomi chce dostat mezi top 5 největších automobilek, bude vstup na evropský trh nevyhnutelný.