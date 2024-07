Nejdříve mobily, teď supersporty! Xiaomi SU7 Ultra má přes 1500 koní a maximálku 350 km/h

Xiaomi v Číně představilo prototyp supersportu SU7 Ultra, který se pyšní výkonem 1548 koní

Stovku dá za méně než 2 sekundy, 300 km/h dosáhne za 15 sekund

Maximální rychlost je 350 km/h, karoserie je kompletně vyrobena z uhlíkových vláken

O tom, že to Xiaomi s elektromobily myslí vážně svědčí i včerejší tisková konference v Pekingu, kam naše redakce také dostala pozvánku. Úvodních 75 minut zabral projev čtyřiapadesátiletému CEO značky Lei Juna, který hovořil o tom, jak v Xiaomi teprve v roce 2021 vznikl nápad vyrábět elektromobily a jak by se rádi do roku 2030 dostali mezi top 5 největších výrobců automobilů. Jeho projev byl plný zajímavých informací, které vám nabídneme v samostatném článku doplněném o reportáž z továrny, kde se Xiaomi SU7 vyrábí.

Výkonnější než Bugatti Chiron

Kromě dvojice ohebným telefonů Xiaomi Mix Flip a Mix Fold 4 bylo obrovským překvapením večera představení extrémně výkonného supersportu Xiaomi SU7 Ultra, který vychází z první generace jejich elektromobilu. Stále se jedná o prototyp, nicméně jeho parametry jsou skutečně impozantní a v současné době se jedná o vůbec nejrychlejší čtyřdvéřové auto na světě (napříč elektromobily i vozy s se spalovacím motorem).

Varianta Ultra má oproti nejvýkonnější komerčně dostupné variantě elektromobilu Xiaomi SU7 Max více než dvojnásobný výkon (1548 koní), který zajišťuje trojice elektromotorů s lehce matoucími názvy ze světa „spalováků“ V8s a V6s. Vůz má dokonce větší výkon, než Bugatti Chiron (1500 koní).

Z nuly na sto Xiaomi SU7 Ultra zrychlí za pouhých 1,97 sekundy, na rychlost 200 km/h se dostane za 5,96 sekundy a na 300 km/h za 15,07 sekundy. Maximální rychlost je přitom 350 km/hod. Karoserie vozu je kompletně vyrobena z uhlíkových vláken, díky kterým se hmotnost vozu povedlo snížit na 1900 kg. Zajímalo by mě ale, jakou kapacitu baterie v SU7 Ultra najdeme, o tento údaj se ale výrobce nepodělil.

Nejvýkonnější komerčně dostupná varianta SU7 Max disponuje 101kWh baterií typu CATL Qilin. V případě verze Ultra víme jen to, že je zde použit novější typ baterií Qilin II, který je možné z nuly na plnou kapacitu dobít za pouhých 12 minut při připojení k 897V nabíječce.

Xiaomi rovněž chce, aby jejich model byl nejrychlejším čtyřdvéřovým vozem, který se kdy vyrobil, minimálně co se týče časů na okruhu. Z tohoto důvodu má v plánu v říjnu jeho schopnosti prověřit na německém Nürburgringu, kde bude chtít zajet nejlepší čas kola. Aktuálně drží mezi čtyřdvéřovými vozy rekord nové Porsche Taycan s časem 7 minut a 7 sekund.

Jelikož se stále jedná o prototyp, není vůbec jasné, zda se někdy dočkáme běžné výroby. Nicméně vzhledem k plánům s testováním na německém okruhu se mi to nezná jako nereálné.