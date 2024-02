Facelift Porsche Taycan (2024): stovka za 2,4 sekundy a dojezd až 678 km

Automobilka Porsche dnes představila první facelift elektromobilu Taycan

Podle WLTP má dojezd až 678 km, což je oproti předchozí generaci citelné navýšení

Extrémní je i dobíjecí výkon – až 320 kW

V článku najdete rozsáhlou galerii všech variant nového Taycanu

Německá automobilka Porsche před několika minutami oficiálně odhalila vůbec první facelift Taycanu, který by klidně snesl označení 2.0. Právě tento model byl vůbec prvním elektromobilem této značky a mezi recenzenty i uživateli se dočkal velmi kladného přijetí, nicméně po téměř pěti letech od představení (duben 2019) nastal čas ukázat světu jeho vylepšenou verzi. A nutno dodat, že novinek je opravdu hodně.

Znatelné navýšení dojezdu

Jednou z největších slabin první generace Taycana byl dojezd, nicméně to letošní facelift mění. V případě, že si připlatíte za tzv. Performance Plus pack, budete mít k dispozici kapacitu 105 kWh a dojezd až 687 km podle WLTP. To je téměř 35% navýšení dojezdu oproti první generaci. Základní verze bude mít využitelných 95 kWh.

Několik vybraných novinářů v USA už mělo možnost strávit v testovacím prototypu nového Taycanu několik hodin. Autorovi YouTube kanálu Out of Spec se na jedno nabití povedlo urazit vzdálenost 748 km. Nicméně tady je důležité zmínit, že šlo o velmi klidnou jízdu. Průměrná rychlost této jízdy byla 79 km/h. Průměrná spotřeba pak 12,9 kWh/100 km.

Kromě klasického Taycanu budou samozřejmě k dispozici i varianty Sport Turismo a Cross Turismo. Nejvýkonnější varianta Porsche Taycan Turbo S nabídne zrychlení z nuly na sto za pouhé 2,4 sekundy a speciální Push-to-pass režim, ve kterém po dobu deseti sekund dočasně navýší výkon o 70 kW. Základní Taycan z nuly na sto dosáhne za 4,8 sekundy.

základní Taycan se pyšní výkonem 430 koní (320 kW), Taycan 4S nabídne 590 koní (440 kW), Taycan Turbo 872 koní (660 kW) a Taycan Turbo S dokonce 940 koní (700 kW). Za navýšení výkonu může nejen vyspělejší hnací ústrojí s novým motorem na zadní nápravě, ale i celá řada softwarových optimalizací. Výkonnější jsou i samotné baterie, přepracován byl tepelný management a upravilo se i řízení rekuperace a pohonu všech čtyřech kol. Porsche zde rovněž použilo tepelné čerpadlo nové generace. Příjemný je také fakt, že všechny nové modely Taycan jsou standardně vybaveny adaptivním vzduchovým podvozkem.

Z tiskových fotografií je patrné, že Porsche vylepšilo design. Mírně upravená byla nejen přední strana se světlomety, ale i křivky na bocích a záď. Ve výrazné světelné lince na zádech samozřejmě nechybí nápis Porsche, který je nově podsvícený, avšak pouze v rámci příplatkové výbavy.

Vysoký nabíjecí výkon 320 kW

Extrémně rychlé je i nabíjení, a to díky 800V architektuře a maximálnímu dobíjecímu výkonu 320 kW. Z 10 na 80 % se tak baterie zvládne dobít za pouhých 18 minut. Nové Porsche Taycan v předprodukční verzi mimochodem dokázalo před několika týdny na Severní smyčce Nürburgringu zajet nejrychlejší kolo za 7:07,55, čímž překonalo dosavadního držitele traťového rekordu Teslu Model S Plaid. Ta měla čas 7:25,231. Taycan tak na téměř dvacetikilometrovém okruhu dokázal Teslu překonat o 18 sekund.

První s novou generací CarPlay?

Když Apple v červnu 2022 na vývojářské konferenci WWDC poprvé představil novou generaci Apple CarPlay, způsobil tím slušný poprask. Nejenže po grafické stránce inovovaný CarPlay vypadal skvěle, ale vůbec poprvé jej bylo možné používat i na displeji před volantem. Skrze nový CarPlay lze také ovládat některé funkce vozu, například klimatizaci či rádio, takže není nutné se přepínat do základního infotainmentu. Ten mimochodem v případě nového Taycanu a Macanu běží na platformě Android Automotive od Googlu.

Trvalo to téměř dva roky, nicméně letos se na trhu konečně objeví první vozy s podporou nového CarPlay. A právě nové Porsche Taycan bude zřejmě vůbec prvním prodávaným autem s touto technologií.

Někdo by mohl namítat, že první byl přece elektrický Macan, který Porsche představilo předminulý týden. Jenomže Macan se k prvním zájemcům dostane až v druhé polovině letošního roku, zatímco nový Taycan by se měl podle našich informací v Evropě začít prodávat už v průběhu dubna.

Cena a dostupnost

V konfigurátoru na webu Porsche.cz zatím faceliftové modely nenajdete, ale jakmile se tam objeví, do článku doplníme informace o českých cenách, lokální dostupnosti i dalších parametrech, které automobilka prozatím v tiskovém centru nezveřejnila.