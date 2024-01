iOS 17.4 potvrzuje brzký příchod nové generace CarPlay. Tyto vozy se dočkají jako první

Apple aktivně pracuje na nové generaci infotainmentu CarPlay 2.0

Mezi prvními ho dostanou vozidla od Aston Martinu a Porsche

Hotovo by mělo být už v březnu letošního roku

Infotainment pro automobily od společnosti Apple jménem CarPlay již brzy oslaví deset let své existence. Za tu dobu si získal řadu příznivců, kteří na řešení od giganta z Cupertina nedají dopustit a preferují jej před infotainmentem od výrobce svého automobilu. Dekáda existence je ideální čas nejen pro bilancování, ale také pro velkou aktualizaci, která se začne distribuovat do vozidel už v letošním roce, alespoň to tedy Apple již dříve přislíbil. Alespoň to vyplývá z objevených assetů v rámci beta verze iOS 17.4, která odkazuje na CarPlay 2.0.

CarPlay druhé generace nabídne jako první Aston Martin a Porsche

Jak si povšiml Joe Rossignol ze serveru MacRumors, společnost Apple dodatečně aktualizovala své webové stránky a upravila jeden konkrétní řádek textu. Na webu Apple CarPlay se dříve nacházel text „Oznámení o dostupnosti pro vozidla bude k dispozici koncem roku 2023“. Ten byl nyní nahrazen větou „(CarPlay) Dorazí pro první vozidla v roce 2024“. Otázkou zůstává, která vozidla dostanou novou generaci CarPlay jako první.

Podle dostupných informací aktuálně mezi sebou „závodí“ Aston Martin a Porsche – v případě německé automobilky by CarPlay 2.0 měl být k dispozici u nově představeného elektromobilu Macan a také u dosud nepředstaveného faceliftu Taycanu, který by měl světlo světa spatřit v nejbližších dnech.

Další spekulace pravděpodobně příliš nepotěší majitele stávajících vozidel s podporou CarPlay. Známý leaker ShrimpApplePro totiž tvrdí, že aby automobily mohly podporovat druhou generaci CarPlay, musí mít k dispozici speciální čip od Applu, který má zpracovávat data ze senzorů a streamovat je do iPhonu pro lepší latenci a zpracování.

Jedná se nicméně o nepotvrzené informace a je tedy potřeba je brát s rezervou. Ve hře může být také varianta, že pro starší automobily bude CarPlay 2.0 k dispozici v „ořezané“ verzi, zatímco tu plnohodnotnou dostanou pouze nová auta obsahující speciální čip.

Podle informací přímo od Applu můžeme očekávat oficiální uvedení iOS 17.4 letos v březnu. Leaker s přezdívkou aaronp613 zveřejnil na sociální síti X (dříve známou jako Twitter) sadu piktogramů, které se pravděpodobně objeví v CarPlay 2.0. Vzhledem k tomu, že CarPlay druhé generace nahrazuje výchozí digitální rozhraní vozu, budou tyto aplikace potřebné pro všechny funkce vozidla, které jsou součástí interního systému každé automobilky. Novou verzi systému CarPlay Apple jistě využije i jinak – ostatně už za čtyři roky nejspíše gigant z Cupertina představí vlastní elektromobil, kterému se vlasní infotainment jistě bude hodit.