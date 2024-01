Elektromobil od Applu už za 4 roky! Nebude tak „chytrý“, jak byste očekávali

Samořídící auto Apple má dorazit už za 4 roky

Původní plány pro rok 2026 se naplnit nestihnou

Apple také musel kompletně překopat plány na systém autonomního řízení

Vloni Apple proboural komfortní zónu se zcela novým projektem, a sice headsetem pro smíšenou realitu Vision Pro. Ukázal, že umí dotáhnout do konce i cokoliv jiného než iPhone, iPad nebo Mac. A nyní je na řadě další velká věc. Je čas, aby se zase začalo hovořit o připravovaném samořídícím automobilu Apple.

Project Titan ožívá, znovu

Projekt vlastního elektrického auta Apple poletuje v médiích od roku 2015. Tajným označením Project Titan od roku 2021 vede vysoko postavený manažer společnosti Apple Kevin Lynch. Ten už za sebou jeden veleúspěšný jablečný projekt má – od začátku stál u vývoje chytrých hodinek Apple Watch.

Dle původních informací měl být autonomní vůz americké značky plánován na rok 2026, což je již nečekaně brzy. Mark Gurman z agentury Bloomberg však nyní informuje o tom, že na projektu nastaly změny a rok uvedení měl být posunut na 2028. Nevylučuje přitom i další zpoždění.

Podle Gurmana představenstvo společnosti Apple voni tlačilo na generálního ředitele Cooka, aby předložil plán pro dodávku projektu Titan, nebo aby projekt zcela zrušil. Report Bloombergu uvádí, že projekt nikdy předtím nevytvořil životaschopný prototyp.

Apple Auto nebude zase tolik autonomní

Apple proto musel v rámci Projectu Titan sáhnout ještě k jednomu mírnému omezení. Jeho elektromobil má nabídnout samořídící mechanismus na úrovni 2+. To znamená, že vůz bude umět řídit sám, bude však vyžadovat aby řidič seděl za volantem, dával pozor na cestu a byl kdykoliv schopný převzít kontrolu nad vozidlem. Jde o srovnatelnou úroveň, jakou nabízí Tesla Autopilot.

To je však trochu v rozporu s původními plány společnosti Apple na samořídící vůz. Dle dřívějších plánů nemělo Apple auto vůbec disponovat volantem a mělo zvládnout kompletně řídit bez přítomnosti řidiče. To by odpovídalo autonomitě na úrovni 4, tu ale zatím v Evropě nikdo nenabízí.