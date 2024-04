Každých 76 sekund vyrobí Xiaomi jeden elektromobil. Podívejte se na unikátní záběry přímo z továrny

Čínská značka na novém videu prezentuje výrobní linku v pekingské Xiaomi Super Factory

Roboti jsou v továrně oproti lidskému personálu ve značné přesile. Pracuje jich celkem 700 a výroba je tak mnohem efektivnější

Změna barvy v lakovně trvá jen 40 minut, což zvyšuje čas dodání objednávky o 25 %

Xiaomi SU7 je první elektromobil čínského výrobce telefonů, o kterém se v poslední době hovoří poměrně často. Už na konci loňského roku Xiaomi ukázalo první snímky svého produktu a na začátku letošního roku bylo možné vůz poprvé vidět na vlastní oči. Dále jste mohli zaznamenat zprávy o mnoha předobjednávkách a nyní výrobce prezentuje fascinující výrobní proces.

Ten probíhá v pekingské Xiaomi Super Factory, která dle generálního ředitele Lei Juna vyprodukuje 40 vozů za hodinu. Z výrobní linky tedy sjede nový vůz SU7 každých 76 sekund. Za vysoké tempo v Xiaomi vděčí především obrovskému množství robotů, kteří z většiny vozy vyrábí. Je jich celkem 700 a na starost mají celou řadu úkonů.

Jen při montáži šasi je využíváno celkem 381 robotů na 20 zaměstnanců. Dle výrobce je efektivita třikrát vyšší než při využívání lidských operátorů. Díky této strategii je mnohem flexibilnější také lakovna, kde je možné změnit barvu lakování během pouhých 40 minut. To má zrychlit doručení objednávky zákazníkovi o 25 %.

Také video z výroby vypadá velmi efektně, ačkoliv minimálně začátek silně připomíná průlet berlínskou továrnou na Tesly. Čínská automobilka má vysoké cíle. Už v prvním roce chce prodat sto tisíc vozů a v prvních třech letech by ráda docílila prodeje celých devíti set tisíc vozů. Hned za první den však sesbírala na devadesát tisíc předobjednávek, takže by se jí to mohlo podařit. Bohužel ale není vše zalité sluncem.

Časté nehody i propadlé zálohy

Na sítích se hromadí videa, kde vůz při startu ztrácí trakci a naráží do obrubníků nebo dalších překážek. Na tom ještě musí výrobce zapracovat. Mnohé další zákazníky zase naštvala dlouhá dodací lhůta varianty SU7 Max s dojezdem 800 kilometrů. Když se to ti, co již zaplatili zálohu dozvěděli a chtěli vrátit peníze zpět, společnost je odkázala na sedmidenní lhůtu pro zrušení rezervace, která již v tu dobu uplynula a své peníze tak neviděl. Alespoň takto skutečnost prezentují čínská média.

A jen pro zajímavost – za dobu čtení tohoto článku vyjely z výrobní linky v čínské továrně další dva elektromobily Xiaomi SU7.