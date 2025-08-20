Xiaomi se chystá dobýt Evropu! Do dvou let sem přiveze své elektromobily

- Xiaomi plánuje vstup svých elektromobilů na evropský trh
- K tomuto velkému kroku se má odhodlat do dvou let
- Prorazit v tvrdé konkurenci nebude pro čínskou značku jednoduché
Segment elektromobilů je tady s námi už nějaký ten pátek a i když se někteří konzervativní řidiči proti němu rádi vymezují, pro řadu automobilek se jedná o budoucnost individuální automobilové dopravy. Nejen proto prakticky každá automobilka masivně investuje do vývoje, přičemž cílem spousty z nich je co nejdříve alespoň dohnat lídra trhu, kterým je americká Tesla. Potenciální šanci na úspěch ale cítí i jiné, méně tradiční společnosti v segmentu automotive, jako je kupříkladu čínské Xiaomi.
Už za pár let budeme potkávat Xiaomi i na silnicích
Právě Xiaomi do elektromobilů výrazně šláplo svým prvním modelem SU7, na který navazuje SUV s označením YU7 a vybavenější SU7 Ultra. Na domácím čínském trhu Xiaomi slaví poměrně velké prodejní úspěchy, nicméně prosadit se v Číně není pro domácí značku až tak složité. Není proto divu, že si chce Xiaomi otestovat své schopnosti na konzervativním trhu, kde je konkurence o poznání větší – na Evropě. Právě na starém kontinentu bychom se mohli v elektromobilech od Xiaomi již brzy projet.
O tom, že by se měly elektromobily značky Xiaomi oficiálně dovážet do Evropy, se spekuluje už delší dobu, avšak nyní tyto debaty získávají o trochu jasnější obrysy. S novou informací nyní přišel známý leaker Digital Chat Station, podle kterého Xiaomi chystá oficiálně představit své elektromobily už za dva roky, konkrétně v roce 2027. I když se to může zdát jako dlouhá doba, přeci jen je potřeba mít na paměti, že v segmentu automotive se pracuje s trochu jinými termíny, než jak tomu je třeba v případě chytrých telefonů.
Vstup na evropský trh bude pro Xiaomi velkou výzvou. Evropské automobily jsou sice ve svém přístupu k elektromobilitě poměrně vlažné, nicméně se rozhodně nedá říci, že by s ním do budoucna nepočítali. Velkým hitem současnosti je například elektrický Renault 5 E-Tech, jenž získal ocenění auto roku 2025 a velká očekávání jsou také od konceptu Volkswagen ID.EVERY1, jenž by měl Evropany přesvědčit o elektrické budoucnosti především příznivou cenou.