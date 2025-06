Vyzkoušeli jsme elektrické SUV Xiaomi YU7: vypadá jako Ferrari, ale jde si svou vlastní cestou

Čínská společnost Xiaomi představila luxusní elektrické SUV s označením YU7

Máme pro vás exkluzivní první dojmy přímo z Číny, které pro nás zprostředkoval Vojta Dalekorej

YU7 má skvělou výbavu, reálný dojezd se pohybuje okolo 670 km

Do Evropy by se první elektromobily od Xiaomi měly dostat přibližně za dva roky

Xiaomi už dávno není firmou, která by ve svém portfoliu měla jen chytré telefony, vysavače a další technologické gadgety. V nabídce už pár let má také první elektromobily, které jsou minimálně na území pevninské Číny velkým hitem. Zatímco u sedanu Xiaomi SU7 si nešlo nevšimnou podobnosti vzhledu s Porsche Taycan, v případě SUV YU7 je zde patrná inspirace modelem Ferrari Purosangue. Zadní strana může pro změnu někomu připomínat rukopis automobily Aston Martin. Dejte nám vědět do komentářů, jaký model YU7 připomíná vám?

Vojta Dalekorej měl v Číně jako jediný Čech exkluzivní možnost nové Xiaomi YU7 v nejvyšší variantě Max krátce otestovat. V článku tak najdete jeho první dojmy a komentáře. Tento vůz spadá do segmentu luxusních SUV, které jsou v současné době mezi uživateli velice oblíbená. Co všechno YU7 ale nabízí a jaké jsou dojmy z řízení?

Nesmírně pohodlná jízda

Xiaomi YU7 je postaveno na 800V architektuře, jenž slibuje rychlé nabíjení a efektivní provoz. Konkrétně se bavíme o dojezdu 835 kilometrů na jedno nabití, což je v daném segmentu nadprůměrná hodnota, nicméně tento údaj vychází z čínské normy CLTC. Reálně se dojezd pohybuje okolo 670 kilometrů. „Jezdili jsme hlavně město a dálnice, ve čtyřech lidech, rychlost okolo 100 km/h a spotřeba se pohybovala okolo 20 kWh na 100 km,“ upřesňuje Vojta Dalekorej.

Další předností je vyladěný podvozek přímo z dílny Xiaomi s dvoukomorovým vzduchovým odpružením a adaptivním tlumením pro stabilitu, pohodlí a jistotu během řízení. „Vzduchový podvozek byl nesmírně pohodlný, sportovní režim jsme si ale kvůli nevhodně zvoleným pneu vyzkoušet nemohli, jednoduše by to pro nás nebylo bezpečné,“ komentuje Vojta.

Xiaomi totiž u námi testované nejvyšší varianty Max zvolilo úsporné pneumatiky, které nejsou pro agresivnější sportovní jízdu vůbec vhodné. „Díky okamžitému a velmi vysokému výkonu bylo na použitých pneu auto v zatáčkách prakticky neovladatelné a bylo nutné je projíždět pomalu. Použití kvalitnějších pneu by tento problém vyřešilo, nicméně toto u testovacích kusů někdo šeredně podcenil,“ dodává Vojta.

YU7 má skvěle vyřešené odhlučnění. Akustickou ochranu mají i všechna skla, díky čemuž výborně výborně izolují ruchy z okolí. Naprosto fantastická je i panoramatická střecha s možností elektronického zatmavování. Ta umí blokovat 99,9 % UV a infračerveného záření, což opět přispívá k výrazně vyššímu komfortu v kabině.

„Slabinou je prostor kolem kol, odkud je hluk při jízdě o výraznější, než byste očekávali,“ popisuje své dojmy Vojta. Je ale možné, že to bylo způsobeno již zmíněnými nevhodnými pneumatikami.

Prémiový interiér plný dobrých nápadů

Nechybí ani prémiové materiály, přední masážní sedadla, elektronicky nastavitelná (i sklopitelná) zadní sedadla či odhlučněný interiér vozidla. Řidič i spolujezdec mají dokonce možnost svá sedadla sklopit do polohy v leže, čímž je promění v nesmírně pohodlná masážní křesla. Interiér působí příjemně, ale ne tak minimalisticky jako například u Tesly. Naopak v rámci infotainmentu je inspirace Teslou poměrně výrazná.

„Ve voze najdete spousty praktických vychytávek. Pod 16″ hlavním displejem najdete několik mechanických tlačítek. I v interiéru se nabízí spousta úložného prostoru a najdete zde i místa, kam lze umístit originální Xiaomi příslušenství. Tyto prvky navíc vždy mají vlastní napájení, takže pokud si dokoupíte třeba držák nebo extra palubní kameru, není vůbec nutné někde tahat extra napájecí kabel,“ doplňuje své dojmy Vojta Dalekorej.

V kabině vozu je dále devět magnetických bodů, na které lze umístit programovatelná tlačítka napájená bateriemi (vypadají podobně jako AirTagy od Applu). Těmi můžeme ovládat nejen nejrůznější funkce ve vozidle, ale třeba i chytrou domácnost. Je to vlastně obdoba tzv. S3xy buttons, které znají majitelé Tesel.

Velkou zajímavostí je panoramatický panel Xiaomi HyperVision, který se táhne po celé spodní části v prostoru pod sklem. Ten je tvořen trojicí samostatných mini LED panelů, ze kterých se obraz odráží právě do podlouhlé černé linky. Na něm se zobrazují nejrůznější informace o jízdě, teplotě a další údaje. Dokonce si zde můžete nastavit i maskota, třeba vydru či kapybaru. Ti na vás během jízdy nejen mrkají, ale pokud budete lidově řečeno příliš „řezat zatáčky“, maskoti se na panelu budou vtipně naklánět, respektive doslova „vlát“ a dále reagovat na váš styl jízdy.

Xiaomi YU7 není inteligentní jen uvnitř, ale také na silnici – asistent řízení byl trénován na 10 milionech záznamů pro plynulejší, bezpečnější a chytřejší řízení a parkování.

Xiaomi YU7 je k dispozici ve třech výbavách – Standard, Pro a Max. Rozměry jsou 4999 × 1996 × 1608 milimetrů (vyšší výbavy mají rozměry 4999 × 1996 × 1600 milimetrů), rozvor 3000 milimetrů, součinitel odporu vzduchu 0,245 a světlá výška bez zatížení 185 milimetrů (vyšší výbavy 172 milimetrů s přizpůsobením -25/+50 milimetrů). Hmotnost vozu je přibližně 2 405 kg.

Přední úložný prostor má velmi slušnou kapacitu 141 litrů, zadní kufr se pyšní 678 litry. „Do předního, hydraulicky otevíraného kufru, se dostanete stisknutím tlačítka, která je ukryté na straně řidiče v prostoru kamery nad blatníkem,“ upřesňuje Vojta Dalekorej. O bezpečí v případě nehody se poté stará 7 airbagů.

Základní verze disponuje motorem s pohonem zadních kol. Vyšší výbavy Pro a Max mají k dispozici duální motor s pohonem všech čtyřech kol. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne Xiaomi YU7 za 5,88 sekundy (Pro za 4,27 sekund a Max za 3,23 sekund), maximální rychlost je 240 kilometrů za hodinu (Max až 253 kilometrů za hodinu), maximální výkon je 320 koní/235 kW (Pro nabídne 496 koní/365 kW a Max disponuje 690 koňmi/508 kW), nejkratší naměřená brzdná dráha je 33,9 metrů a maximální točivý moment je 528 Nm (Pro 690 Nm a Max 866 Nm).

Dojezd, za který se nemusí stydět

V útrobách vozu najdeme lithium-železo fosfátovou baterii s kapacitou 96,3 kWh a dobou nabíjení z 10 na 80 procent za 21 minut na rychlonabíječce. Nejvybavenější verze Max se spoléhá na nikl-mangan-kobaltovou baterii s kapacitou 101,7 kWh a její doba nabíjení z 10 na 80 procent je na rychlonabíječce úctyhodných 12 minut. Maximální nabíjecí výkon je 250 kW u základní verze a 480 kW u Pro/Max varianty.

Vůbec nejvyšší dojez slibuje výbava Standard, konkrétně již zmíněných 835 kilometrů podle čínské normy CLTC. Pro verze má 770 kilometrů a nejvyšší Max 760 kilometrů. Už za patnáct minut nabíjení můžete podle Xiaomi vyrazit až na dalších 620 kilometrů cesty – s jednou zastávkou na nabíjení tak můžete urazit i více než 1 000 kilometrů.

Infotainment je postaven na již zmíněném 1,1 metrovém miniLED HUD systému Xiaomi HyperVision (panoramatický displej). V autě máte dále k dispozici 12 interních reproduktorů, 2 reproduktory v hlavové opěrce a jeden externí reproduktor. Testovaná verze Max má rovných 25 interních reproduktorů v systému 7.4.1 s podporou Dolby Atmos. Platforma je postavená na Nvidia Drive AGX Thor s výpočetním výkonem 700 TOPS a nechybí ani LiDAR, radar 4D mmWave či autopilot dostupný jak ve vysokých rychlostech, tak na řízení ve městech.

Doplňková výbava zahrnuje automatické dovírání dveří, elektrický přední kufr a přihrádka v palubní desce, elektronicky zatmavitelná zadní okna, dvojitá zvukotěsná okna, odhlučněný interiér, sedadla potažená kůží nappa, sedadla s vyhříváním, masážní funkcí, chlazením či pamětí nastavení, třízónovou klimatizací, ledničkou, 80W nabíjením až pro dva smartphony, magnetické držáky, 6 USB portů nebo dvě 12V zásuvky.

Cena pro čínský trh byla u základní verze stanovena na 253 tisíc jüanů (v přepočtu cca 745 tisíc korun), prostřední verze Pro stojí 279 900 jüanů (zhruba 825 tisíc korun) a nejvyšší varianta Max bude stát okolo 329 900 jüanů (přibližně 972 tisíc korun). Jak jsme avizovali v úvodu, na evropský trh by se první elektromobily od Xiaomi mohly dostat přibližně během dvou let.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.