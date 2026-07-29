Honor okopíroval Apple a Huawei zase zpátky Honor: telefon Nova 16 SE je dvojnásobný klon

- Honor dříve spadal pod Huawei a byl jeho sesterskou společností
- V roce 2020 se ale jejich cesty rozešly a Honor šel pod nového majitele
- Ani po šesti letech to ale nevypadá, že by od sebe byly obě firmy zcela odděleny
Honor byl v minulosti sesterskou značkou Huawei, která se zaměřovala na mladé uživatele. V roce 2019 byly ale na Huawei uvaleny sankce ze strany USA, kvůli kterým byl tento čínský gigant odstřižen od amerických technologií (5G nebo Google služby) a tyto restrikce zasáhly i v té době rychle rostoucí Honor. Ve snaze ho zachránit se Huawei rozhodl Honor prodat, nicméně ani po letech to nevypadá, že by se od sebe obě tyto firmy zcela odloučily.
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Huawei a Honor stále pospolu?
Když došlo k prodeji Honoru, dravá čínská firma se okamžitě pustila do expanze – mohla začít opět využívat 5G i Google služby a začala do světa chrlit telefony. Ty byly sice až nápadně podobné telefonům Huawei, ale takto brzy od uskutečněného obchodu se to dalo očekávat. Společné plány, které vznikaly ještě za vlády Huawei, byly rozvrženy na delší dobu.
Honor 50, tedy první telefon značky po osamostatnění, vypadá prakticky identicky jako Huawei Nova 9 ze stejného roku. Náhoda? Určitě ne, ale jak jsem již zmínil, takto brzy po akvizici na tom nebylo nic divného. Podobnosti dokonce panovaly i na poli systému – Magic OS od Honoru vychází z původního EMUI a oba systémy mají například shodné animace pro výuku práce s gesty.
Situace je po šesti letech velmi podobná
Těch podobností je více, nicméně vzhledem k délce vývoje telefonů pohybující se okolo 12 až 18 měsíců by měly být cesty Honoru a Huawei dávno zcela odděleny. Jenže tomu tak úplně není, protože podobnosti mezi telefony obou značek jsou stále patrné a dokazuje to i únik odhalující design nového modelu Huawei Nova 16 SE.
Ten je prakticky identickou kopií modelu Honor Power 2 z ledna tohoto roku a je samozřejmě otázkou, zda se jedná o „náhodu“, nebo spolu obě firmy stále nějakým způsobem spolupracují. Vzhledem k tomu, že je telefon Power 2 bohapustou kopií iPhonu 17 Pro Max, chystaná Nova 16 SE tak bude vlastně dvojnásobným klonem. Alespoň si ale Huawei odpustil oranžový kabátek.
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Co od Huawei Nova 16 SE očekávat?
Kromě designu „obšlehnutého“ od Honoru, který se pro změnu inspiroval u Applu, nabídne Nova 16 SE víceméně obyčejné a nijak zajímavé specifikace. Pohánět by ji měl procesor Kirin 8020 z loňského roku, který podporuje 5G, a další výbava údajně zahrne 1,5K OLED displej či 50Mpx hlavní fotoaparát. Premiéra by se měla uskutečnit 5. srpna a je pravděpodobné, že tento nový telefon zůstane pouze na čínském trhu.