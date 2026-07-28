Nečekaná role pro Galaxy Z Fold 8: prozradil, co čekat od skládacího iPhonu Ultra

- Samsung Galaxy Z Fold 8 nápadně připomíná očekávaný skládací iPhone
- Oba telefony mají nabídnout širokou konstrukci, podobně velké displeje i dvojici fotoaparátů
- Apple může bodovat méně viditelným ohybem a optimalizací systému, výrazně si však připlatíte
Samsung před několika dny představil nový Galaxy Z Fold 8. Na rozdíl od dřívějších generací připomínajících užší „nudli“ nebo dálkový ovladač vsadil výrobce na podstatně širší konstrukci s poměrem stran venkovního displeje 16:10, respektive 4,8:3. Nejde přitom jen o zajímavý experiment korejského výrobce. Galaxy Z Fold 8 může být současně poměrně přesnou ukázkou toho, co letos v září představí Apple. Jeho první skládací telefon, neoficiálně označovaný jako iPhone Ultra, má totiž využívat téměř totožný form faktor.
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iPhone Ultra ani Galaxy Z Fold nejsou první
Galaxy Z Fold 8 dostal vnější 5,5″ displej a po otevření nabídne 7,6″ panel s téměř čtvercovým poměrem stran 4:3. To jsou na dnešní poměry neobvyklé hodnoty. V zavřeném stavu je telefon kratší a širší než klasický smartphone, zatímco po rozložení připomíná menší tablet vhodný pro čtení, prohlížení webu nebo sledování videí; například při sledování obsahu ve 4:3 nezobrazuje žádné rušivé pruhy.
Samsung přitom není žádný průkopník této koncepce skládacích telefonů. V dubnu představil Huawei své vlastní provedení tohoto trendu jménem Pura X Max. Dávno před tím s něčím podobným přišel i Surface Duo od Microsoftu, v roce 2022 se pak objevil telefon Oppo Find N a o rok později první skládací Pixel Fold, oba s širším poměrem stran než běžně známe.
Přesně stejným směrem se má vydat i Apple. Informace od insiderů se shodují na 5,5″ vnějším a přibližně 7,8″ vnitřním OLED displeji. Některé zdroje uvádějí o několik desetin palce menší hodnoty, na výsledné koncepci to ale nic nemění. iPhone Ultra má být široká knížková skládačka, nikoliv protáhlý telefon po vzoru starších foldů – tedy ne cosi jako dva iPhony spojené dohromady, jak se ještě relativně nedávno diskutovalo.
Jedním z hlavních lákadel iPhonu má být prakticky neviditelný ohyb uprostřed obrazovky. Apple podle zákulisních informací dlouhodobě odmítal uvést skládací telefon, dokud nebude tato slabina vyřešena. Také Fold 8 používá novou konstrukci displeje Flex Titanium, díky které je přehyb méně nápadný. Při pohledu z úhlu nebo přejetí prstem jej sice stále zaznamenáte, ale po pár dnech používání už si zvyknete a přestanete jej vnímat.
Kvůli úspoře prostoru se má Apple vzdát systému Face ID. Místo něj údajně nasadí čtečku otisků Touch ID zabudovanou do bočního tlačítka, podobně jako u iPadu Air nebo iPadu mini. Samsung používá u Foldů stejné řešení a v praxi funguje velmi dobře – snímač je dostupný v otevřeném i zavřeném stavu.
Podobnost najdeme také u fotoaparátů. Galaxy Z Fold 8 nabízí dva 50Mpx snímače, hlavní a širokoúhlý, ale postrádá teleobjektiv. U skládacího iPhonu se očekává dvojice 48Mpx „fusion“ fotoaparátů se stejným zaměřením. U zařízení s cenovkou výrazně přesahující hranici 50 tisíc korun může absence optického přiblížení zamrzet.
Apple má dále použít vnější selfie kameru v otvoru a druhý fotoaparát ukrytý pod vnitřním displejem. Zdroje se však rozcházejí v jeho rozlišení – objevují se hodnoty 18 i 24 Mpx. Volba nejspíš padne na první zmíněnou variantu, což je výchozí rozlišení selfie kamer, které Apple používá. Pokud by Apple použil 24Mpx selfie snímač, znamenalo by to, že by jen rok po uvedení iPhonu 17 přišel se zcela novým čelním senzorem, což je nepravděpodobné. Samsung proti tomu nasadil dva viditelné 10Mpx fotoaparáty.
Hlavní rozdíly mezi oběma telefony
|Parametr
|Samsung Galaxy Z Fold 8
|Skládací iPhone „Ultra“
|Vnější displej
|5,5″ AMOLED, 120 Hz
|přibližně 5,5″ OLED
|Vnitřní displej
|7,6″ AMOLED, 120 Hz
|přibližně 7,8″ OLED
|Tloušťka po otevření
|4,5 mm
|přibližně 4,5 až 4,8 mm
|Hmotnost
|201 gramů
|zatím neznámá
|Čipset
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|Apple A20 nebo A20 Pro
|Operační paměť
|12 nebo 16 GB
|údajně 12 GB
|Zadní fotoaparáty
|50 + 50 Mpx
|údajně 48 + 48 Mpx
|Teleobjektiv
|ne
|pravděpodobně ne
|Baterie
|4 800 mAh
|údajně 4 883 mAh
|Biometrické zabezpečení
|čtečka otisků v bočním tlačítku
|Touch ID v bočním tlačítku
|Operační systém
|Android 17 a One UI 9
|iOS 27
|Základní cena
|48 999 Kč
|odhadem přes 50 000 Kč
|Uvedení na trh
|srpen 2026
|očekáváno v září 2026
Podobné rozměry i kapacita baterie
Galaxy Z Fold 8 měří po rozevření pouze 4,5 milimetru a váží 201 gramů, takže je lehčí než řada běžných vlajkových telefonů. Složený má tloušťku 9,7 milimetru. Skládací iPhone má podle dosavadních informací dosahovat tloušťky kolem 4,5 až 4,8 milimetru po otevření a přibližně 9 až 9,5 milimetru po zavření.
Velmi podobná by mohla být také výdrž. Samsung do Foldu 8 vměstnal akumulátor s kapacitou 4 800 mAh a podporou 45W nabíjení. Podle nedávného úniku má Apple použít dvě bateriové buňky s kombinovanou minimální kapacitou 4 883 mAh. Tento údaj ale zatím není dostatečně potvrzený, a proto je nutné brát jej s rezervou. Dlužno také poznamenat, že Samsung vůbec poprvé použil novější typ křemíko-uhlíkových baterií, což Apple nejspíš zatím nemá v plánu.
Srdcem telefonu se má stát nový čip Apple A20 nebo A20 Pro vyráběný 2nm procesem. Doplnit jej má 12 GB operační paměti, vlastní modem Apple C2 a nový bezdrátový čip N2. Galaxy Z Fold 8 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 nebo 16 GB RAM a až 1TB úložiště. Ani jeden z telefonů nenabízí možnost rozšířit uživatelskou paměť, což je klíčové zejména vzhledem k vysokým cenám vyšších paměťových variant.
Hlavní rozdíl bude v ceně
Největší otázkou zůstává, jak Apple přizpůsobí skládací konstrukci systému iOS 27. Očekává se pokročilejší multitasking se dvěma aplikacemi vedle sebe, postranní panely v systémových aplikacích a snadné přesouvání obsahu. Klasické aplikace pro iPad však telefon pravděpodobně nespustí.
Samsung má v tomto ohledu náskok několika generací. Galaxy Z Fold 8 zvládá současné spuštění až tří aplikací, plovoucí okna, přetahování souborů a další funkce známé z počítačů. Apple bude muset ukázat, že dokáže letité zkušenosti konkurence dohnat hned při prvním pokusu.
Galaxy Z Fold 8 se v Česku prodává od 48 999 korun. O skládacím iPhonu se nejčastěji hovoří v souvislosti s cenou 2 000 až 2 500 dolarů, tedy bezmála 60–65 tisíc korun což by z něj udělalo nejdražší iPhone v historii. Představení se očekává v září společně s řadou iPhone 18 Pro, kvůli komplikované výrobě však může být zahájení prodeje odloženo o několik týdnů či měsíců.