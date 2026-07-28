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Nečekaná role pro Galaxy Z Fold 8: prozradil, co čekat od skládacího iPhonu Ultra

Jakub Fišer
Jakub Fišer 28. 7. 19:00
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iPhone Fold (Ultra) a Samsung Galaxy Z Fold 8
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 nápadně připomíná očekávaný skládací iPhone
  • Oba telefony mají nabídnout širokou konstrukci, podobně velké displeje i dvojici fotoaparátů
  • Apple může bodovat méně viditelným ohybem a optimalizací systému, výrazně si však připlatíte

Samsung před několika dny představil nový Galaxy Z Fold 8. Na rozdíl od dřívějších generací připomínajících užší „nudli“ nebo dálkový ovladač vsadil výrobce na podstatně širší konstrukci s poměrem stran venkovního displeje 16:10, respektive 4,8:3. Nejde přitom jen o zajímavý experiment korejského výrobce. Galaxy Z Fold 8 může být současně poměrně přesnou ukázkou toho, co letos v září představí Apple. Jeho první skládací telefon, neoficiálně označovaný jako iPhone Ultra, má totiž využívat téměř totožný form faktor.

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Kapitoly
iPhone Ultra ani Galaxy Z Fold nejsou první
Návrat Touch ID a pouze dva fotoaparáty
Podobné rozměry i kapacita baterie
Hlavní rozdíl bude v ceně

iPhone Ultra ani Galaxy Z Fold nejsou první

Galaxy Z Fold 8 dostal vnější 5,5″ displej a po otevření nabídne 7,6″ panel s téměř čtvercovým poměrem stran 4:3. To jsou na dnešní poměry neobvyklé hodnoty. V zavřeném stavu je telefon kratší a širší než klasický smartphone, zatímco po rozložení připomíná menší tablet vhodný pro čtení, prohlížení webu nebo sledování videí; například při sledování obsahu ve 4:3 nezobrazuje žádné rušivé pruhy.

Samsung přitom není žádný průkopník této koncepce skládacích telefonů. V dubnu představil Huawei své vlastní provedení tohoto trendu jménem Pura X Max. Dávno před tím s něčím podobným přišel i Surface Duo od Microsoftu, v roce 2022 se pak objevil telefon Oppo Find N a o rok později první skládací Pixel Fold, oba s širším poměrem stran než běžně známe.

iPhone Fold (Ultra) a Samsung Galaxy Z Fold 8
iPhone Fold (Ultra) a Samsung Galaxy Z Fold 8

Přesně stejným směrem se má vydat i Apple. Informace od insiderů se shodují na 5,5″ vnějším a přibližně 7,8″ vnitřním OLED displeji. Některé zdroje uvádějí o několik desetin palce menší hodnoty, na výsledné koncepci to ale nic nemění. iPhone Ultra má být široká knížková skládačka, nikoliv protáhlý telefon po vzoru starších foldů – tedy ne cosi jako dva iPhony spojené dohromady, jak se ještě relativně nedávno diskutovalo.



iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu



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Jedním z hlavních lákadel iPhonu má být prakticky neviditelný ohyb uprostřed obrazovky. Apple podle zákulisních informací dlouhodobě odmítal uvést skládací telefon, dokud nebude tato slabina vyřešena. Také Fold 8 používá novou konstrukci displeje Flex Titanium, díky které je přehyb méně nápadný. Při pohledu z úhlu nebo přejetí prstem jej sice stále zaznamenáte, ale po pár dnech používání už si zvyknete a přestanete jej vnímat.

Návrat Touch ID a pouze dva fotoaparáty

Kvůli úspoře prostoru se má Apple vzdát systému Face ID. Místo něj údajně nasadí čtečku otisků Touch ID zabudovanou do bočního tlačítka, podobně jako u iPadu Air nebo iPadu mini. Samsung používá u Foldů stejné řešení a v praxi funguje velmi dobře – snímač je dostupný v otevřeném i zavřeném stavu.

Podobnost najdeme také u fotoaparátů. Galaxy Z Fold 8 nabízí dva 50Mpx snímače, hlavní a širokoúhlý, ale postrádá teleobjektiv. U skládacího iPhonu se očekává dvojice 48Mpx „fusion“ fotoaparátů se stejným zaměřením. U zařízení s cenovkou výrazně přesahující hranici 50 tisíc korun může absence optického přiblížení zamrzet.

Apple má dále použít vnější selfie kameru v otvoru a druhý fotoaparát ukrytý pod vnitřním displejem. Zdroje se však rozcházejí v jeho rozlišení – objevují se hodnoty 18 i 24 Mpx. Volba nejspíš padne na první zmíněnou variantu, což je výchozí rozlišení selfie kamer, které Apple používá. Pokud by Apple použil 24Mpx selfie snímač, znamenalo by to, že by jen rok po uvedení iPhonu 17 přišel se zcela novým čelním senzorem, což je nepravděpodobné. Samsung proti tomu nasadil dva viditelné 10Mpx fotoaparáty.

Hlavní rozdíly mezi oběma telefony

Parametr Samsung Galaxy Z Fold 8 Skládací iPhone „Ultra“
Vnější displej 5,5″ AMOLED, 120 Hz přibližně 5,5″ OLED
Vnitřní displej 7,6″ AMOLED, 120 Hz přibližně 7,8″ OLED
Tloušťka po otevření 4,5 mm přibližně 4,5 až 4,8 mm
Hmotnost 201 gramů zatím neznámá
Čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Apple A20 nebo A20 Pro
Operační paměť 12 nebo 16 GB údajně 12 GB
Zadní fotoaparáty 50 + 50 Mpx údajně 48 + 48 Mpx
Teleobjektiv ne pravděpodobně ne
Baterie 4 800 mAh údajně 4 883 mAh
Biometrické zabezpečení čtečka otisků v bočním tlačítku Touch ID v bočním tlačítku
Operační systém Android 17 a One UI 9 iOS 27
Základní cena 48 999 Kč odhadem přes 50 000 Kč
Uvedení na trh srpen 2026 očekáváno v září 2026

Podobné rozměry i kapacita baterie

Galaxy Z Fold 8 měří po rozevření pouze 4,5 milimetru a váží 201 gramů, takže je lehčí než řada běžných vlajkových telefonů. Složený má tloušťku 9,7 milimetru. Skládací iPhone má podle dosavadních informací dosahovat tloušťky kolem 4,5 až 4,8 milimetru po otevření a přibližně 9 až 9,5 milimetru po zavření.

Velmi podobná by mohla být také výdrž. Samsung do Foldu 8 vměstnal akumulátor s kapacitou 4 800 mAh a podporou 45W nabíjení. Podle nedávného úniku má Apple použít dvě bateriové buňky s kombinovanou minimální kapacitou 4 883 mAh. Tento údaj ale zatím není dostatečně potvrzený, a proto je nutné brát jej s rezervou. Dlužno také poznamenat, že Samsung vůbec poprvé použil novější typ křemíko-uhlíkových baterií, což Apple nejspíš zatím nemá v plánu.

Srdcem telefonu se má stát nový čip Apple A20 nebo A20 Pro vyráběný 2nm procesem. Doplnit jej má 12 GB operační paměti, vlastní modem Apple C2 a nový bezdrátový čip N2. Galaxy Z Fold 8 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 nebo 16 GB RAM a až 1TB úložiště. Ani jeden z telefonů nenabízí možnost rozšířit uživatelskou paměť, což je klíčové zejména vzhledem k vysokým cenám vyšších paměťových variant.

Hlavní rozdíl bude v ceně

Největší otázkou zůstává, jak Apple přizpůsobí skládací konstrukci systému iOS 27. Očekává se pokročilejší multitasking se dvěma aplikacemi vedle sebe, postranní panely v systémových aplikacích a snadné přesouvání obsahu. Klasické aplikace pro iPad však telefon pravděpodobně nespustí.

Tři aplikace vedle sebe? U Foldu 8 žádný problém
Tři aplikace vedle sebe? U Foldu 8 žádný problém

Samsung má v tomto ohledu náskok několika generací. Galaxy Z Fold 8 zvládá současné spuštění až tří aplikací, plovoucí okna, přetahování souborů a další funkce známé z počítačů. Apple bude muset ukázat, že dokáže letité zkušenosti konkurence dohnat hned při prvním pokusu.

Galaxy Z Fold 8 se v Česku prodává od 48 999 korun. O skládacím iPhonu se nejčastěji hovoří v souvislosti s cenou 2 000 až 2 500 dolarů, tedy bezmála 60–65 tisíc korun což by z něj udělalo nejdražší iPhone v historii. Představení se očekává v září společně s řadou iPhone 18 Pro, kvůli komplikované výrobě však může být zahájení prodeje odloženo o několik týdnů či měsíců.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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