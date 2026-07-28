Na Prague Open 2026 se nesbíraly jen gemy. Dreame v Praze ukázalo bezdrátové roboty i fotonovou masku budoucnosti

- Na Štvanici proběhla exkluzivní česká premiéra omlazující fotonové LED masky Dreame Chrona se 280 diodami
- Živé ukázky na stánku ovládl vlajkový robot X60 Pro Ultra Complete s výkonem 42 000 Pa a praním mopů ve vodě o teplotě až 100°C
- Návštěvníci si v pauzách mezi zápasy na vlastní kůži vyzkoušeli kompletní portfolio tyčových vysavačů, mopů i fénů
Pražská Štvanice minulý týden žila špičkovým ženským tenisem. Turnaj WTA250 Livesport Prague Open 2026 přilákal do hledišť tisíce fanoušků, které držela v napětí každá dlouhá výměna od základní čáry. Pro mě, coby technologického redaktora se ale to nejzajímavější odehrávalo jen pár kroků od centrálního dvorce. Značka Dreame, která se stala oficiálním partnerem letošního ročníku, zde vybudovala nepřehlédnutelný pop-up stánek. A zatímco na kurtu se bojovalo o každý milimetr lajny, na stánku Dreame platilo jediné pravidlo: servis, na který žádný prach nemá odpověď.
Spojení vrcholového sportu a prémiové domácí elektroniky dává překvapivě dobrý smysl. Obě odvětví dnes stojí na preciznosti, rychlosti a maximální efektivitě. Dreame do Prahy nepřivezlo jen pasivní výstavku v prosklených vitrínách, ale živou, plně funkční zónu, která se mezi jednotlivými zápasovými gemy stala jedním z nejrušnějších míst celého areálu. Vztah k čistotě a komfortu tu byl hmatatelný na každém kroku – ostatně jak s úsměvem prohodil jeden z návštěvníků: „Na kurtech se sbírají body, v zázemí se sbírá špína.“
Ačkoliv primární lákadlem byla kompletní přehlídka vysavačů a robotických pomocníků, pořadatelé si schovali i jedno velké překvapení. Tím byla česká premiéra omlazující fotonové LED masky Dreame Chrona. Přístroj, který se na českém trhu zatím oficiálně neprodává, vzbudil mezi návštěvníky – a zejména návštěvnicemi – obrovský ohlas a z pop-up stánku vytvořil neoficiální beauty oázu celého turnaje, a to zejména během horkého víkendu, kdy byla k dispozici i profesionální hairstylistika, která zájemkyním upravila účes.
Největší předností štvanického pop-up stánku byla možnost si veškeré produkty vyzkoušet na vlastní kůži. Návštěvníci využívali přestávky mezi tenisovými utkáními k tomu, aby si osahali ergonomii tyčových vysavačů, sledovali chytré vyhýbání robotů na připravených překážkových dráhách nebo si vyzkoušeli lehkost cestovních fénů.
Dreame X60 Pro Ultra Complete
Absolutní hvězdou živých ukázek byl model X60 Pro Ultra Complete. Tento vlajkový robotický vysavač disponuje extrémním sacím výkonem 42 000 Pa díky pokročilému motoru Vormax. Hlavním tahákem na stánku byla ukázka systému Dual UltraExtend Arm – robot dokáže vysunout boční kartáček až o 12 cm a mopovací podložky až o 18 cm mimo své tělo, díky čemuž vymete rohy a prostor pod podlahovými lištami s přesností na milimetr.
Unikátní systém ProLeap mu umožňuje překonávat prahy a dvoustupňové překážky až do výšky 10 cm. Špičková AI navigace OmniSight 3.0 rozpozná více než 320 druhů objektů a dokovací stanice PowerDock nabízí kompletní bezúdržbovost s praním mopů ve vodě o teplotě 100 °C a následným sušením horkým vzduchem.
Dreame X60 Pro Ultra Matrix
Pro ty, kteří požadují absolutní autonomii bez nutnosti ručního doplňování vody, vystavovalo Dreame variantu X60 Pro Ultra Matrix. Tento model sdílí špičkové parametry řady X60, včetně obřího sacího výkonu a výsuvných ramen, ale je navržen pro přímé napojení na domácí vodovod a odpad přes kompaktní modul Matrix. V praxi to znamená, že robot automaticky vypouští špinavou vodu a napouští si čerstvou, čímž uživatelskou péči o úklid podlah redukuje prakticky na nulu.
Dreame Aqua 10 Roller
Velkou pozornost poutal také oblíbený loňský model Aqua 10 Roller, jehož podrobnou recenzi si můžete přečíst zde. Ten představuje odklon od klasických rotujících disků směrem k válečkovému mopování. Technologie AquaRoll zajišťuje kontinuální mytí podlahy – válec je během chodu neustále ostřikován čistou vodou a znečištěná voda je okamžitě stírána do interní nádržky.
S přítlakem 1,1 kg a sacím výkonem 30 000 Pa si poradil i s lepkavými skvrnami. Systém ProLeap u tohoto modelu zvládá překážky do kombinované výšky 6 cm, AI kamera s 3D světlem identifikuje přes 240 předmětů a funkce AutoSeal hermeticky uzavře mopovací část při přechodu na koberec, aby nedošlo k jeho navlhčení.
Dreame D20 Pro Plus
Pro zájemce o dostupnější, ale vysoce spolehlivé řešení byl připraven model D20 Pro Plus. Tento robot zaujme výborným poměrem ceny a výkonu: disponuje sacím výkonem 13 000 Pa, kartáčem HyperStream zabraňujícím namotávání vlasů a přesnou laserovou navigací Pathfinder. Baterie o kapacitě 5 200 mAh garantuje provoz až 285 minut na jedno nabití. Součástí sestavy je elegantní stanice s automatickým odsáváním prachu do 5litrového sáčku, který stačí vynést jednou za několik měsíců.
Dreame V30 Essential
V kategorii klasiků zaujal akumulátorový tyčový vysavač V30 Essential. S motorem dosahujícím 150 000 otáček za minutu dokáže vyvinout sací podtlak 30 000 Pa (příkon 880 W). Jeho klíčovou předností je flexibilita – skládací trubice s kloubem ohebným v úhlu 90° umožňuje pohodlný úklid pod nízkým nábytkem bez ohýbání západ. Hlavice OmniX 2.0 využívá speciální modré LED osvětlení, které vykresluje stíny i těch nejjemnějších prachových částic. Pětistupňová filtrace s prvkem HEPA H14 izoluje 99,99 % mikročástic od velikosti 0,1 µm a baterie zajistí až 90 minut provozu.
Dreame Z30 AquaCycle Pro
Vlajková loď mezi tyčovými vysavači Z30 AquaCycle Pro ukázala, jak vypadá nekompromisní kombinace suchého a mokrého úklidu v jednom průchodu. Sací výkon dosahuje 310 AW (34 000 Pa) při 150 000 ot./min. Systém AquaCycle 2.0 staví na vytírání výhradně čistou vodou, zatímco technologie TangleCut s integrovanými čepelemi automaticky přestřihává namotané vlasy. Nechybí osvětlení hubice CelesTect, HEPA filtrace třídy H14 a ohebná trubice pro dosah pod nábytek. Baterie nabízí výdrž až 90 minut vysávání nebo 40 minut intenzivního mopování.
Dreame H15 Pro Heat
Unikátem mezi mokro-suchými čističi podlah je H15 Pro Heat. Jde o první vysavač značky, který pracuje s horkou vodou o teplotě 85 °C (technologie ThermoRinse), jež spolehlivě rozpouští zaschlé i mastné nečistoty s 3× vyšší účinností. Saci výkon 22 000 Pa doplňuje inteligentní robotické rameno GapFree AI DescendReach, které se při pohybu u zdi vysune a čistí bez jakéhokoliv vynechaného okraje. Konstrukce Lie-Flat Reach dovoluje přístroj zcela položit do 180° roviny (profil hlavice pouhých 8,9 cm), takže projede i pod nábytkem o výšce 13 cm. Po úklidu se kartáč v doku sám vypere ve 100°C vodě a vysuší horkým vzduchem při 90 °C.
Dreame Mira Mop 10
Pro rychlé a nenáročné vytírání tvrdých podlah předvedlo Dreame akumulátorový mop Mira Mop 10. S hmotností pouhých 1,7 kg, 360° otočnou hlavou a možností sklopení do 180° představuje extrémně obratného pomocníka. Využívá oddělené nádržky na čistou (0,34 l) a špinavou vodu (0,25 l) a nabízí 3 režimy úklidu (Sání, Light Mop a Deep Wash). Baterie s kapacitou 2 600 mAh vydrží v úsporném režimu až 160 minut, přičemž dobití probíhá pohodlně přes USB-C kabel.
Dreame Chrona: exkluzivní hvězda turnajového pop-upu
Absolutním zlatým hřebem expozice byla fotonová omlazující maska na obličej Dreame Chrona Skincare LED Mask. Přestože se tento produkt na českém trhu ještě oficiálně neprodává, na Štvanici byl k vidění i vyzkoušení vůbec poprvé.
Dreame Chrona představuje špičku v oblasti domácí fototerapie. Maska je vyrobena z měkkého, lékařského tekutého silikonu s ergonomickým 3D tvarováním, které se dokonale přizpůsobí konturám obličeje. Uvnitř 3D komory se nachází 280 vysoce výkonných lékařských LED diod, které zajišťují zcela rovnoměrné pokrytí pokožky světelnou energií. Přístroj nabízí 4+1 synergických světelných režimů, které využívají různé vlnové délky (včetně modrého světla 465 nm či červeného a infračerveného spektra) cílících na:
- Zpevnění pleti a stimulaci kolagenu (anti-aging efekt)
- Rozjasnění a sjednocení tónu pleti
- Zklidnění podráždění a redukci zčervenání
- Cílenou péči proti akné a nedokonalostem
Jedna aplikace trvá přesně 10 minut, což z masky dělá ideální rychlou proceduru. Díky průhlednému zorníku pro oči a bezdrátovému provedení mohou uživatelky během ošetření pohodlně číst nebo sledovat zápas. Maska je napájena dvěma bateriemi (každá s výdrží až 60 minut), dobíjí se přes USB-C a díky skládací konstrukci je ideální i na cesty.
Tip: další informace o produktech Dreame naleznete na oficiálních českých stránkách na adrese dreame.cz
Prezentace značky Dreame na tenisovém WTA250 Livesport Prague Open 2026 návštěvníkům ukázala, jak moc se svět domácí elektroniky proměnil. Už nejde o nudné spotřebiče schované v komoře, ale o designové, vysoce inteligentní stroje plné AI senzorů, výsuvných ramen a horkovodních systémů. A ať už šlo o robotické giganty řady X60, nebo o kosmetický futurismus v podobě LED masky Chrona, pop-up stánek Dreame byl důkazem toho, že technická inovace dokáže zaujmout stejně spolehlivě jako pětisetová bitva na centrálním kurtu.