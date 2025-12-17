TOPlist

Návrat Touch ID a neviditelná selfie kamera. Co všechno víme o ohebném iPhonu?

Jakub Karásek
Jakub Karásek 17. 12. 10:30
0
Koncept ohebného telefonu iPhone Fold (ilustrační obrázek)
  • Apple příští rok představí svůj první ohebný smartphone
  • Ohebný iPhone bude mít podobnou konstrukci jako Samsung Galaxy Z Fold, avšak v menším balení
  • Těšit se můžeme na neviditelnou selfie kamerku, čtečku otisků prstů a dva hlavní fotoaparáty

Apple příští rok na podzim odhalí svůj první iPhone s ohebným displejem – učiní tak sedm let poté, co svoji první skládačku představil Samsung. Gigant z Cupertina je známý tím, že se do nových odvětví nepouští bezhlavě, a raději si nový trh nejprve „oťuká“, poučí se z chyb pionýrů a přidá některé vlastní nápady. Čím se bude iPhone „Fold“ lišit od zaběhlé konkurence?

Ohebný iPhone: menší displeje než Galaxy Z Fold

První ohebný iPhone nebude překvapivě véčko, ale smartphone knížkové konstrukce. Oproti běžné konkurenci se bude jednat o kompaktnější zařízení – podle informátora Digital Chat Station má mít vnější displej úhlopříčku 5,25″, vnitřní 7,58″.

Koncept možné podoby ohebného iPhonu (ilustrační obrázek)
Koncept možné podoby ohebného iPhonu (ilustrační obrázek)

Součástí obou displejů mají být selfie kamerky – ta vnitřní má být (podobně jako u dřívějších Galaxy Z Foldů) schována pod displejem, ta vnější bude umístěna do kruhového výřezu. Ano, čtete správně – žádný notch, žádný oválný ostrůvek, ale klasický kruhový výřez, který již spoustu let známe z telefonů s Androidem.

Čtečka otisků prstů namísto Face ID

Tato volba má poměrně prostý důvod – ohebný iPhone totiž nebude disponovat True Depth kamerkou s technologií Face ID, namísto ní Apple použije standardní selfie kamerku. Tato volba je vcelku logická – jednak by celý systém True Depth kamerky zabíral mnoho prostoru (možná by se do těla ani nevešel), a navíc je zapotřebí telefon odemykat v zavřeném i rozevřeném stavu. Apple tak sáhne k osvědčenému řešení, a tedy k integraci čtečky otisků prstů do bočního zamykacího tlačítka.

Ohebný iPhone má dále disponovat dvěma hlavními fotoaparáty, přičemž minimálně jeden z nich se má pyšnit rozlišením 48 megapixelů. S vysokou pravděpodobností se bude jednat o kombinaci hlavní a širokoúhlé kamerky jakou má základní iPhone 17.

Ohebný iPhone by měl spatřit světlo světa příští rok na podzim společně s iPhonem 18 Pro a 18 Pro Max. Podle analytiků se tento telefon stane okamžitě hitem a výrazně naruší současné podíly ostatních výrobců v tomto odvětví.

