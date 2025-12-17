Návrat Touch ID a neviditelná selfie kamera. Co všechno víme o ohebném iPhonu?

- Apple příští rok představí svůj první ohebný smartphone
- Ohebný iPhone bude mít podobnou konstrukci jako Samsung Galaxy Z Fold, avšak v menším balení
- Těšit se můžeme na neviditelnou selfie kamerku, čtečku otisků prstů a dva hlavní fotoaparáty
Apple příští rok na podzim odhalí svůj první iPhone s ohebným displejem – učiní tak sedm let poté, co svoji první skládačku představil Samsung. Gigant z Cupertina je známý tím, že se do nových odvětví nepouští bezhlavě, a raději si nový trh nejprve „oťuká“, poučí se z chyb pionýrů a přidá některé vlastní nápady. Čím se bude iPhone „Fold“ lišit od zaběhlé konkurence?
Ohebný iPhone: menší displeje než Galaxy Z Fold
První ohebný iPhone nebude překvapivě véčko, ale smartphone knížkové konstrukce. Oproti běžné konkurenci se bude jednat o kompaktnější zařízení – podle informátora Digital Chat Station má mít vnější displej úhlopříčku 5,25″, vnitřní 7,58″.
Součástí obou displejů mají být selfie kamerky – ta vnitřní má být (podobně jako u dřívějších Galaxy Z Foldů) schována pod displejem, ta vnější bude umístěna do kruhového výřezu. Ano, čtete správně – žádný notch, žádný oválný ostrůvek, ale klasický kruhový výřez, který již spoustu let známe z telefonů s Androidem.
Čtečka otisků prstů namísto Face ID
Tato volba má poměrně prostý důvod – ohebný iPhone totiž nebude disponovat True Depth kamerkou s technologií Face ID, namísto ní Apple použije standardní selfie kamerku. Tato volba je vcelku logická – jednak by celý systém True Depth kamerky zabíral mnoho prostoru (možná by se do těla ani nevešel), a navíc je zapotřebí telefon odemykat v zavřeném i rozevřeném stavu. Apple tak sáhne k osvědčenému řešení, a tedy k integraci čtečky otisků prstů do bočního zamykacího tlačítka.
Ohebný iPhone má dále disponovat dvěma hlavními fotoaparáty, přičemž minimálně jeden z nich se má pyšnit rozlišením 48 megapixelů. S vysokou pravděpodobností se bude jednat o kombinaci hlavní a širokoúhlé kamerky jakou má základní iPhone 17.
Ohebný iPhone by měl spatřit světlo světa příští rok na podzim společně s iPhonem 18 Pro a 18 Pro Max. Podle analytiků se tento telefon stane okamžitě hitem a výrazně naruší současné podíly ostatních výrobců v tomto odvětví.
