Trh se skládačkami čeká raketový růst, podíl na tom má mít i ohebný iPhone

- Ohebným smartphonům se sice daří, pořád by to ale mohlo být lepší
- Celý segment trhu podle všeho očekává příchod první skládačky z Cupertina
- Takzvaný Apple iPhone Fold by měl meziročně zajisti nárůst dodávek panelů o 46 procent
Ohebné telefony jsou sice rostoucím segmentem, nicméně stále poměrně okrajovým, minimálně ve srovnání s klasickými smartphony. Na jednu stranu v tomto odvětví stále probíhá aktivní vývoj a prakticky každá generace je výrazně lepší, než ta předchozí, na tu druhou nejeden zájemce očekává, s čím se vytasí gigant z Cupertina. Apple si dává s vlastní skládačkou poměrně na čas, přičemž většina odborné i laické veřejnosti předpokládá, že vstup Applu celý segment výrazně promění.
Skládačka od Applu výrazně oživí trh
„Apple je klíčovým hnacím motorem, protože začíná nakupovat panely pro svůj první skládací iPhone,“ řekl Guillaume Chansin ze společnosti Counterpoint Research. Výzkumná firma očekává, že skládací iPhone od Apple oživí trh a podnítí masivní růst dodávek panelů v příštím roce. iPhone Fold, jak jej prozatím nazýváme, má údajně vnější displej a otevírací mechanismus ve stylu knihy. Informace naznačují, že vstup Applu na trh povede k tomu, že podobné skládačky upevní svou pozici jako dominantní formát v roce 2026.
Mezitím budou panely s více ohyby, jako jsou ty použité v Samsung Galaxy Z TriFold, představovat pouze nízký jednociferný podíl na trhu. Samsung Display bude mít z této změny největší prospěch, protože se očekává, že jeho podíl na trhu s panely překročí 50 %. Samsung údajně také dodává panely pro první skládací telefon z Cupertina a očekává se, že přechod k designům typu knihy také zvýší průměrné prodejní ceny skládacích panelů.
Preference spotřebitelů se podle všeho posouvají směrem k větším displejům, které nabízejí zonraovací plochu podobnou tabletům. Counterpoint poznamenává, že Samsung Galaxy Z Fold překonal model Flip v počáteční fázi prodeje v druhé polovině roku 2025, což bylo pro tento typ skládačky vůbec poprvé. Counterpoint očekává, že celkové dodávky skládacích smartphonů porostou v roce 2025 o 14 % a v roce 2026 o 38 %. Skládací iPhone od Apple by měl přijít na trh příští rok, přibližně v polovině září.