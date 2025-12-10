Apple nakopne prodeje skládaček. Ohebný iPhone si ukousne významnou část trhu

- iPhone „Fold“ bude hit. V příštím roce má získat 22% podíl mezi všemi skládačkami
- Díky Applu má celé odvětví ohebných telefonů v roce 2026 narůst o 30 procent
- Ve světě skládaček bude pomalu klesat podíl Androidu ve prospěch iOS a HarmonyOS
Po dlouhých letech čekání by měl Apple konečně příští rok představit iPhone s ohebným displejem. Firma z Cupertina do tohoto vlaku naskočí s ohromným zpožděním, i tak ale analytici očekávají, že skládací iPhone bude hit. Koneckonců Apple v minulosti již několikrát ukázal, že do nových odvětví nastupuje sice později, ale jeho produkty jsou mnohdy vyladěnější a uživatelsky příjemnější.
iPhone „Fold“ čeká raketový start
Podle analytické společnosti IDC čeká ohebný iPhone raketový start, který s globálním trhem smartphonů viditelně zatřese. IDC predikuje, že díky jablečné novince trh se skládačkami v příštím roce „vystřelí“ téměř o 30 procent, přitom v minulých letech byly skoky výrazně nižší – mezi lety 2023 a 2024 trh s ohebnými telefony vyrostl pouze o 3,9 procent, a letos ve srovnání s loňským rokem vyrostl o 10 procent.
Strmý nárůst zájmu o skládačky se údajně na globálním trhu projeví v poklesu prodejů standardních telefonů – zatímco v minulých letech počty prodaných smartphonů rostl, příští rok IDC očekává pokles o 1,4 %. Teprve v následujících letech se má situace „srovnat“ – zájem o skládačky i nadále poroste, ale již v menších skocích, prodeje standardních smartphonů mají růst slabým jednociferným tempem.
Podíl Applu na trhu ohebných smartphonů má být okamžitě patrný i v procentuálním zastoupení platforem. Zatímco dosud se o svoji pozici perou platformy Android a HarmonyOS (letošní poměr má být 89 vs 11 procent), v příštích letech má podíl Androidu klesat. K největší změně má podle IDC dojít příští rok – agentura Androidu predikuje podíl 61 procent, iOS 22 procent a HarmonyOS 17 procent.
I přes rostoucí zájem budou ohebné smartphony stále okrajovou záležitostí. V letošním roce se jich podle IDC prodá zhruba 20,6 milionů kusů, v roce 2029 to má být zhruba dvojnásobek. Smartphonů klasické konstrukce se přitom každý rok prodá zhruba 1,2 miliardy.