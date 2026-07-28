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Čtyři vlajkové lodě a čtyři skládačky: rok 2027 bude u Samsungu silně prémiový

Jakub Karásek
Jakub Karásek 28. 7. 12:00
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Samsung Galaxy Z TriFold oficiálně představen
  • Samsung údajně na příští rok chystá hned osm prémiových smartphonů
  • Na jaře se máme dočkat čtyř vlajkových lodí, v létě čtyř skládaček
  • Žhavými novinkami má být kompaktní vlajka Galaxy S27 Pro a druhá generace TriFoldu

Aktuální paměťová krize nutí výrobce smartphonů k redukci nabídky – levné telefony s minimální marží ustupují do pozadí a větší důraz je kladen na prémiová zařízení, v jejichž ceně se vysoká cena pamětí snáze schová. Na tuto strategii nastupuje i Samsung, který má značně rozkročené portfolio –jeho značku můžete najít na základních telefonech za pár tisíc korun, tak i na drahých ohebných telefonech s cenou vysokých desítek tisíc korun. Příští rok korejská firma hodlá zaměřit svůj zrak právě na dražší modely.

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Osm vlajkových lodí v jednom roce

Podle korejského deníku ETNews prý Samsung prozradil svým partnerům plány na budoucí rok, ve kterém chce světu ukázat hned osm prémiových smartphonů – na začátku roku čtyři vlajkové modely klasické konstrukce, v létě pak čtyři ohebné telefony. Na přelomu zimy a jara chce korejská firma představit následující telefony:

  • Galaxy S27
  • Galaxy S27+
  • Galaxy S27 Pro
  • Galaxy S27 Ultra

Přímé nástupce letošních modelů nově doplní Galaxy S27 Pro, který by měl mít podobnou výbavu jako vrcholná varianta Ultra, avšak v menším těle bez stylusu – spekuluje se o 6,47″ displeji. Tento telefon by měl stejně jako Galaxy S27 Ultra dostat nejvýkonnější čipset a silnou sestavu fotoaparátů obsahující jak hlavní 200Mpx kameru, tak periskopický teleobjektiv.

Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra a Galaxy S26
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra a Galaxy S26

Lepší sestavu fotoaparátů mají dostat i základní modely Galaxy S27 a S27 Plus, Samsung jim údajně dopřeje nové snímače od Sony, které mají nahradit dosavadní senzory vlastní výroby. Kromě toho by se celá řada Galaxy S27 mohla dočkat křemíkovo-uhlíkových akumulátorů s vyšší energetickou hustotou.

Dle všeho Samsung ani na příští rok neplánuje druhou generaci svého super tenkého smartphonu Galaxy Edge – Korejci pravděpodobně vyhodnotili, že se vyplatí ztenčovat stávající sestavu, než přicházet se samostatným tenkým telefonem plným kompromisů.

TriFold se vrátí v druhé generaci

Na letním Galaxy Unpacked pak chce Samsung představit světu hned čtyři skládačky:

  • Galaxy Z Flip 9
  • Galaxy Z Fold 9
  • Galaxy Z Fold 9 Ultra
  • Galaxy Z TriFold 2

Oproti nedávno představené letošní nabídce bychom se měli navíc dočkat druhé generace TriFoldu, tedy smartphonu s nadvakrát ohebným vnitřním displejem. První generace z loňského roku byla pouze velmi omezeně dostupné experimentální zařízení, chystaný nástupce už by měl zamířit do mainstreamu. Podle ETNews by měl tento telefon disponovat stejně velkým vnitřním displejem jako jeho předchůdce, předpokládáme však změny v konstrukci, která u první generace nebyla nijak zvlášť odolná.



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Pochopitelně veškeré výše uvedené informace je nutné brát zatím s rezervou, plány Samsung se mohou ještě kdykoliv změnit.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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