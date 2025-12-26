Galaxy Z TriFold v testu odolnosti: futuristická skládačka naráží na limity reality

- Galaxy Z TriFold podstoupil torturu youtubera JerryRigEverything
- Jedná se o první skládačku od Samsungu, která jeho demoliční derby nepřežila
- Největší slabinou je supertenké tělo, plastová záda a měkký vnitřní displej
Samsung na začátku tohoto měsíce představil nadvakrát ohebný skládací smartphone, který se dokáže v mžiku oka transformovat z běžně vypadajícího telefonu na 10″ tablet. V rozevřeném stavu má zařízení tloušťku pouhých 3,9 mm, což společně s měkkým ohebným displejem a dvojicí kloubů zákonitě vyvolává otázky týkající se fyzické odolnosti. Naštěstí je zde Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything, aby na tyto otázky odpověděl.
Galaxy Z TriFold: kombinace tenkého těla a 10″ displeje vzbuzuje obavy
Trojitá skládačka od Samsungu je přímou odpovědí na Huawei Mate XT Ultimate, oproti němu se však ohebný displej skládá dovnitř, díky čemuž je lépe chráněn vnějším vlivům. To je rozhodně chvályhodné, neboť se stále jedná o nejcitlivější komponentu, do které udělá vryp obyčejný nehet. Vnější displej je na tom mnohem lépe – chrání jej Gorilla Glass Ceramic 2, takže odolá kontaktům s materiály o tvrdosti 5 (a nižší) podle Mohsovy stupnice tvrdosti.
Rám telefonu je vyroben z tenkého hliníku, panty jsou zčásti titanové a zadní strana z polymeru vyztuženého keramicko-skelnými vlákny. Tento polymer je sice odolnější vůči prasknutí (např. při pádu), zato se ale velmi snadno poškrábe. I přes působivý mix materiálů telefon splňuje krytí IP68, tudíž odolá vniknutí vody a (větších) pevných částic.
S těmi menšími je to ale horší – jemný písek, prach a hlína se dokážou dostat do soukolí obou kloubů, které pak mohou vyluzovat nepříjemné zvuky. A jelikož se vnitřní displej skládá natěsno bez vzduchových mezer, může neplechu udělat i přivřené zrnko prachu či písku. Pozor také na přímý kontakt obou displejů s přímým ohněm – kvůli tenčí vrstvě ochrany dochází velmi brzy k nenávratnému zničení pixelů.
Největší obavy ale vzbuzuje odolnost vůči ohnutí, a to zcela pochopitelně. Předchozí Foldy sice torturu Zacka Nelsona přežily, avšak toto supertenké zařízení s 10″ displejem a plastovými zády nemělo šanci – při troše snahy lze ohnout každé z tenkých křídel, a pokud se pokusíte telefon složit obráceně (než Samsung zamýšlel), dojde k nenávratnému zničení vnitřního displeje. Nutno však podotknout, že k tomu je již zapotřebí vyvinout značnou sílu.
Vyměnit baterii bude oříšek
Po testu odolnosti tvůrce videa provedl krátkou rozborku, která ukázala několik zajímavých věcí. Předně je až s podivem, jak jednoduše lze odlepit plastová záda a dostat se do útrob postranních křídel. Domácí kutilové tak mají výrazně zjednodušený přístup k případným opravám. Jak se ovšem ukázalo, některé opravy mohou být docela nebezpečné, například výměna baterie.
Každé z křídel obsahuje vlastní akumulátor, který by měl jít odstranit pomocí přeinstalovaných lepicích pásek. Akumulátory jsou ale natolik tenké, že se při vyjímaní velmi ochotně ohnou – hrozí tak jejich vznícení.
Rozborka také ukázala, že se do těla trojité skládačky nevešel žádný chladicí systém – nenajdeme zde ani chladicí pastu, ani výparníkovou komoru, ani žádný chladicí okruh. Dá se tedy předpokládat, že při velké zátěži se bude část telefonu s čipsetem silně zahřívat. Což je škoda, výkonný čipset a velký displej totiž vybízí ke zběsilému multitaskingu, popř. k hraní her.
Galaxy Z TriFold zjevně naráží na současné technologické limity, ovšem to nic nemění na tom, že se jedná o působivé zařízení s velkým potenciálem do budoucnosti.