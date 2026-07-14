Huawei Pura 90s Pro (Max) míří do světa. Plochý design, gradientní barvy a podpora sítí 5G

- Značka Huawei uvádí na globální trh dvojici vlajkových smartphonů Pura 90s Pro a 90s Pro Max
- Oba telefony lákají na gradientní barevné kombinace a působivou fotovábavu
- K velkému překvapení tentokráte nechybí ani podpora sítí 5G
Značka Huawei v dubnu letošního roku představila vlajkové smartphony Pura 90 Pro a 90 Pro Max určené pro čínské publikum. Nyní ale přichází s jejich globálními variantami, které jsou pro přehlednost označené jako Pura 90s Pro a 90s Pro Max. Po hardwarové stránce se globální verze od těch čínských příliš neliší, pouze obyvatelé Evropské unie budou muset „překousnout“ o něco menší akumulátor.
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Ploché boky a gradientní barvičky
Obě představené novinky na první pohled připomínají loňské předchůdce – stejně jako loni je hlavním poznávacím znamením obou telefonů trojúhelníkový modul fotoaparátu se třemi čočkami.
Hlavními designovými novinkami jsou u letošních modelů ploché boky, plochý displej a nové barevné kombinace, které se u obou modelů vzájemně odlišují. Čínský výrobce letos sáhl po gradientních kombinacích, takže velká část nabídky je dvoubarevná, a to nejen na zadní straně, ale i na rámečku. Oba telefony se pyšní odolností IP68/IP69, tudíž odolají potopení i tlakové vodě.
Huawei Pura 90s Pro: podpora sítí 5G nechybí
Menší ze dvou představených novinek váží 213,5 gramu a v pase měří 8,2 mm. Telefon dostal do výbavy 6,6″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 1 256 × 2 760 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz (pro dotyk 300 Hz). O ochranu se stará nová generace odolného skla Kunlun Glass, které má být nejen odolnější vůči poškrábání a pádům, ale rovněž o 70 procent snižuje odrazivost. V displeji se nachází čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 13Mpx selfie kamerku.
Do trojúhelníkového modulu na zádech výrobce umístil následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a dynamickou clonou f/1.4-f/4.0
- 12,5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv se 4× optickým přiblížením, optickou stabilizací, funkcí makro a světelností f/2.1
Srdcem telefonu je čipset Kirin 9030S s osmijádrovým procesorem. Je spárovaný s 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB. Velkou změnou oproti všem předchozím telefonům Huawei je plnohodnotná konektivita – kromě Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC nechybí ani podpora sítí 5G (včetně eSIM). Jakým kouzlem se podařilo Huawei podporu sítí 5G přidat, netušíme, ale rozhodně se za ni nezlobíme.
Mírným zklamáním pro evropské zákazníky bude kapacita baterie – čínský model disponuje 6 000mAh akumulátorem, zatímco ten evropský pouze 5 500 mAh. Podporováno je jak drátové (až 66 wattů), tak bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení.
Operačním systémem je EMUI 16 založený na AOSP verzi Androidu 16.
Huawei Pura 90s Pro Max: lepší fotoaparáty a rychlejší nabíjení
Huawei Pura 90s Pro Max je o něco větší kus telefonu – váží 230,5 gramů a v pase má 8,1 mm. Čelní stranu telefonu vyplňuje obří 6,9″ displej pyšnící se vysokým rozlišením 1 308 × 2 880 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz (pro dotek 300 Hz).
Selfie kamerka je stejná jako u základního modelu, odlišná je nicméně sestava fotoaparátů na zádech:
- 50Mpx hlavní s technologií LOFIC, optickou stabilizací a dynamickou clonou f/1.4-f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 200Mpx teleobjektiv se 4× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.6
Teleobjektiv tohoto modelu je unikátní v tom, že se jedná o první 200Mpx čip s maticí RYYB na světě. Tento fotoaparát nabízí velmi účinnou stabilizaci CIPA 7.0 a zvládne pořizovat i makro snímky.
I tento telefon běží pod taktovkou čipsetu Kirin 9030s, v nabídce budou dvě paměťové varianty 12/256 a 12/512 GB. Přestože se je Huawei Pura 90s Pro Max větší telefon než základní model, akumulátor má totožnou kapacitu 5 500 mAh. Umí se ale rychleji dobíjet – kabelem až výkonem 100 wattů, bezdrátově 80 wattů.
Ceny a dostupnost
Huawei Pura 90s Pro půjde do prodeje ve čtyřech barevných kombinacích: růžová-zelená, bílá-růžová, oranžová-žlutá a šedá. Telefon by měl být v Evropě dostupný za zhruba 900 eur (asi 22 tisíc korun s DPH) za variantu 12/256 GB, model s dvojnásobným úložištěm přijde na 1 050 eur (asi 25 500 korun s DPH).
Huawei Pura 90s Pro Max dorazí v těchto barevných kombinacích: modro-oranžová, fialovo-oranžová, bílá a černá. Za variantu 12/256 GB si výrobce řekne o 1 150 eur (asi 28 tisíc korun s DPH), za konfiguraci 12/512 GB pak zaplatíte 1 300 eur (asi 31 600 korun s DPH).
Oba telefony mají být dostupné nejprve v Malajsii a v Singapuru, do Evropy by se měly dostat někdy v příštích měsících.