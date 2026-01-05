TOPlist

Honor Power 2 je levná kopie iPhonu 17 Pro Max s gigantickou baterií

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 1. 17:26
Honor Power 2 v oranžové barvě
  • Nový smartphone od Honoru láká na design iPhonu 17 Pro Max a obří baterii
  • Akumulátor s kapacitou 10 080 mAh zajistí několikadenní výdrž
  • Zamrzí podprůměrná fotovýbava a chybějící bezdrátové nabíjení
  • V Číně se Honor Power 2 bude prodávat za necelých 10 tisíc korun

Přestože má značka Honor na svém kontě spousty zajímavých a originálních přístrojů, právě představený smartphone Honor Power 2 mezi ně rozhodně nepatří. Čínská firma ve své domovině představila až příliš nápadnou kopii nejnovějšího iPhonu 17 Pro Max, která ale patří do úplně jiné výkonnostní i cenové kategorie. V některých oblastech ale novinka od Honoru americký originál předčí.

Honor Power 2: na zádech chybí jenom nakousnuté jablíčko

Honor se v propagačních materiálech netají, že jeho nový smartphone je kopií iPhonu 17 Pro Max, dokonce to drze přiznává vystavováním oranžové varianty. Nejde ale pouze o barvu, ale také o vzhled ostrůvku s fotoaparáty a rozmístění prvků v něm, chybí snad jen programovatelné tlačítko na levém boku.

Na rozdíl od iPhonu ale není Honor Power 2 vlajkovým smartphonem, nýbrž telefonem střední třídy, což prozrazuje jak čipset, tak zvolená fotovýbava. Jsou ale oblasti, ve kterých má čínský výrobce výrazně navrch, zejména v kapacitě baterie. Ta v případě Honoru činí 10 080 mAh, a to i přes to, že telefon má v pase necelých 8 mm a váží 216 gramů, tedy méně než zmíněný iPhone. Potěší i vysoká odolnost splňující krytí IP68, IP69 a IP69K.

Honor Power 2 (1)

Honor také láká na velmi kvalitní 6,79″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 8 tisíc nitů. Díky supertenkým rámečkům patří obrazovce 94,62 % čelní plochy. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a 16Mpx selfie kamerka.

Pouze dva fotoaparáty a čipset střední třídy

V modulu na zádech se nachází tři čočky poskládané do trojúhelníku, ovšem pouze dvě z nich jsou skutečné fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.88
  • 5Mpx širokoúhlý

Třetí „oko“ na zádech je patrně falešné, teleobjektiv u tohoto telefonu chybí.

Honor Power 2 zboku

Honor Power 2 je vůbec prvním smartphonem, v jehož útrobách tiká čipset MediaTek Dimensity 9500. Oproti předchozí generaci se tento čip pyšní o 7 procent vyšším procesorovým a o 25 procent vyšším grafickým výkonem, v benchmarku AnTuTu telefon nasbíral 2,4 milionu bodů. Telefon bude nabízen s 12 GB RAM a 256 nebo 512GB úložištěm.

MediaTek Dimensity 9500

Hlavní hvězdou novinky je bezesporu velký akumulátor s kapacitou 10 080 mAh, který má zajistit až 26 hodin kontinuálního přehrávání videa, 17 hodin permanentní navigace nebo 14 hodin nepřetržitého hraní. Akumulátor může rovněž sloužit jako powerbanka k dobíjení dalších zařízení, a to výkonem až 27 wattů. Telefon samotný lze dobíjet výkonem až 80 wattů, ovšem pouze kabelem, bezdrátové nabíjení chybí. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou MagicOS 10.

S Honorem Power 2 můžete nabít... třeba iPhone 17 Pro Max
S Honorem Power 2 můžete nabít… třeba iPhone 17 Pro Max

Cena a dostupnost

Honor Power 2 půjde do prodeje v oranžové, černé a bílé barvě. Na pultech obchodů se v Číně objeví už v pátek 9. ledna, a to za následující ceny:

  • 12/256 GB za 2 699 CNY (asi 9 700 korun s DPH)
  • 12/512 GB za 2 999 CNY (asi 10 700 korun s DPH)

O dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

