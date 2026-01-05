Honor Power 2 je levná kopie iPhonu 17 Pro Max s gigantickou baterií

- Nový smartphone od Honoru láká na design iPhonu 17 Pro Max a obří baterii
- Akumulátor s kapacitou 10 080 mAh zajistí několikadenní výdrž
- Zamrzí podprůměrná fotovýbava a chybějící bezdrátové nabíjení
- V Číně se Honor Power 2 bude prodávat za necelých 10 tisíc korun
Přestože má značka Honor na svém kontě spousty zajímavých a originálních přístrojů, právě představený smartphone Honor Power 2 mezi ně rozhodně nepatří. Čínská firma ve své domovině představila až příliš nápadnou kopii nejnovějšího iPhonu 17 Pro Max, která ale patří do úplně jiné výkonnostní i cenové kategorie. V některých oblastech ale novinka od Honoru americký originál předčí.
Honor Power 2: na zádech chybí jenom nakousnuté jablíčko
Honor se v propagačních materiálech netají, že jeho nový smartphone je kopií iPhonu 17 Pro Max, dokonce to drze přiznává vystavováním oranžové varianty. Nejde ale pouze o barvu, ale také o vzhled ostrůvku s fotoaparáty a rozmístění prvků v něm, chybí snad jen programovatelné tlačítko na levém boku.
Na rozdíl od iPhonu ale není Honor Power 2 vlajkovým smartphonem, nýbrž telefonem střední třídy, což prozrazuje jak čipset, tak zvolená fotovýbava. Jsou ale oblasti, ve kterých má čínský výrobce výrazně navrch, zejména v kapacitě baterie. Ta v případě Honoru činí 10 080 mAh, a to i přes to, že telefon má v pase necelých 8 mm a váží 216 gramů, tedy méně než zmíněný iPhone. Potěší i vysoká odolnost splňující krytí IP68, IP69 a IP69K.
Honor také láká na velmi kvalitní 6,79″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 8 tisíc nitů. Díky supertenkým rámečkům patří obrazovce 94,62 % čelní plochy. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a 16Mpx selfie kamerka.
Pouze dva fotoaparáty a čipset střední třídy
V modulu na zádech se nachází tři čočky poskládané do trojúhelníku, ovšem pouze dvě z nich jsou skutečné fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.88
- 5Mpx širokoúhlý
Třetí „oko“ na zádech je patrně falešné, teleobjektiv u tohoto telefonu chybí.
Honor Power 2 je vůbec prvním smartphonem, v jehož útrobách tiká čipset MediaTek Dimensity 9500. Oproti předchozí generaci se tento čip pyšní o 7 procent vyšším procesorovým a o 25 procent vyšším grafickým výkonem, v benchmarku AnTuTu telefon nasbíral 2,4 milionu bodů. Telefon bude nabízen s 12 GB RAM a 256 nebo 512GB úložištěm.
Hlavní hvězdou novinky je bezesporu velký akumulátor s kapacitou 10 080 mAh, který má zajistit až 26 hodin kontinuálního přehrávání videa, 17 hodin permanentní navigace nebo 14 hodin nepřetržitého hraní. Akumulátor může rovněž sloužit jako powerbanka k dobíjení dalších zařízení, a to výkonem až 27 wattů. Telefon samotný lze dobíjet výkonem až 80 wattů, ovšem pouze kabelem, bezdrátové nabíjení chybí. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou MagicOS 10.
Cena a dostupnost
Honor Power 2 půjde do prodeje v oranžové, černé a bílé barvě. Na pultech obchodů se v Číně objeví už v pátek 9. ledna, a to za následující ceny:
- 12/256 GB za 2 699 CNY (asi 9 700 korun s DPH)
- 12/512 GB za 2 999 CNY (asi 10 700 korun s DPH)
O dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.