Nezávislé srovnání ukázalo: iPhone 17 Pro Max má nejlepší výdrž baterie ze všech

- iPhone 17 Pro Max je prý absolutně nejlepší smartphone z hlediska výdrže baterie
- Potvrdil to nezávislý test redakce CNET, která srovnávala 35 telefonů různých výrobců
- Kromě iPhonu 17 Pro Max bodoval i základní iPhone 17 nebo odlehčený iPhone 16e
Nejlepší současný iPhone od Applu, model 17 Pro Max, triumfoval v rozsáhlém testu bateriové výdrže zahraniční redakce CNET, kde překonal 34 dalších telefonů, včetně těch s daleko většími bateriemi. Apple tak potvrzuje svou dominanci v efektivitě napájení díky optimalizaci hardwaru a softwaru.
Velký test výdrže
Redakce otestovala 35 smartphonů v reakci na průzkum, kde čtenáři označili výdrž baterie za klíčový faktor nákupu; těsně za cenou. Hlavním prvkem testu byly dva benchmarky: 3hodinový streaming videa přes Wi-Fi na maximální jasu a 45minutový stresový test s hraním her, sociálními sítěmi, videohovory a streamováním.
iPhone 17 Pro Max dominoval v obou kategoriích, přestože má akumulátor s kapacitou „jen“ 5 088 mAh. Co víc, mezi nejlepšími pěti se alespoň v jednom z benchmarků objevil také iPhone 17 Pro (3 998 mAh) a základní iPhone 17 (3 692 mAh). Přestože ve výběru testovaných telefonů byly i modely jako OnePlus 15R, který nabízí obří akumulátor s kapacitou 7 400 mAh postavený na křemíko-uhlíkové anodě.
iPhony ovládly přední příčky
V prvním testu 3hodinového streamování videa s maximálním jasem obstál iPhone 17 Pro Max výborně, na konci mu zůstalo v akumulátoru 91 % energie, druhý se umístil OnePlus 15 (90 %), třetí byl základní iPhone 17 a OnePlus 15R (oba 89 %). Do první pětky se vešel i model Poco F7 Ultra od Xiaomi, nejlevnější z celé pětice.
V druhém benchmarku, 45minutovém stress testu, obstál iPhone 17 Pro Max také na výbornou, zbylo mu celých 99 % baterie. I další příčky obsadily iPhony: druhý model iPhone 17 Pro a iPhone 17 (oba 98 % baterie), následuje skvadra telefonů na sdíleném třetím místě, například iPhone 16e, OnePlus 13R, OnePlus 15 nebo znovu Poco F7 Ultra, všem zůstalo po testu 97 % baterie.
Apple platí dlouhodobě za výrobce, který dává důraz na výdrž baterie svých produktů – ať už jde o iPhone nebo počítače Mac. Úspěch spočívá v úzké integraci hardwaru a softwaru, ne v obřích bateriích jako u androidové konkurence