OnePlus 15R oficiálně: téměř vlajková loď pro spořivější zákazníky

- Na globální trh míří nový smartphone OnePlus 15R
- Jedná se o telefon vyšší střední třídy s výkonným čipsetem a velkou baterií
- V předprodeji lze získat vyšší paměťovou verzi za cenu nižší
Značka OnePlus si na dnešní den připravila prezentaci svého nového smartphonu OnePlus 15R. Jedná se víceméně o globální variantu čínského smartphonu OnePlus Ace 6T, ovšem s několika drobnými změnami v parametrech. Telefon designově připomíná vlajkový model OnePlus 15, avšak výbavou i cenou spíše spadá do vyšší střední třídy.
OnePlus 15R: jednoduchá elegance
OnePlus 15R byl navržen stejným designovým perem jako vlajkový model OnePlus 15. Telefon láká na jednoduchý design s plochým displejem, rovnými boky a decentním modulem fotoaparátu, který se krčí v levém horním rohu zad.
OnePlus 15R má v pase 8,3 mm a váží 214 nebo 215 gramů – záleží, zda si vyberete lehčí černou variantu, anebo odvážnější zelenou. V obou případech se můžete těšit na zvýšenou odolnost splňující krytí IP66, IP68, IP69 a IP69K a programovatelné tlačítko na levé straně.
Vlajkový model bez teleobjektivu?
Přední straně telefonu dominuje 6,83″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1-165 Hz, o ochranu se stará sklo Gorilla Glass 7i. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka. Ostrůvek na zádech bohužel obsahuje pouze dva fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112° a světelností f/2.2
Jestliže jsme v recenzi OnePlus Nord 5 kritizovali absenci teleobjektivu, v tomto případě se jedná doslova o ostudu – v této cenové kategorii si teleobjektiv může dovolit vynechat jenom Apple.
Téměř vlajkový čipset a obří baterie
OnePlus 15R pohání nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Jedná se o lehce ořezanou variantu vlajkového modelu Elite, která nabízí dostatečný výkon na všechny myslitelné činnosti, pouze v hraní nejnáročnějších her budete muset zkousnout slabší grafický čip. Výkon naštěstí nebrzdí paměti, výrobce použil rychlé moduly LPDDR5X a UFS 4.1, v nabídce budou dvě paměťové varianty – 12/256 a 12/512 GB.
Energii si OnePlus 15R bere z akumulátoru s kapacitou 7 400 mAh. Jedná o příjemně velkorysé číslo, ovšem druhým dechem musíme dodat, že čínský předobraz OnePlus Ace 6T má ve svých útrobách 8 300mAh baterii. Slabší je i nabíjecí výkon se stropem na 80 wattech. Operační systém je nejnovější Android 16 zabalený do nadstavby OxygenOS 16.
Cena a dostupnost
OnePlus 15R lze již dnes předobjednat na webu výrobce, do prodeje půjde 15. ledna. Varianta s kapacitou 12/256 GB v Evropě přijde na 749 eur (asi 18 300 korun s DPH), konfigurace 12/512 GB bude stát 849 eur (asi 20 700 korun s DPH). V předprodeji lze nicméně získat vyšší konfiguraci za cenu nižší, a navíc vám výrobce přibalí dva dárky – nabíječku a ochranný kryt.