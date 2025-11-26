TOPlist

Snapdragon 8 Gen 5 oficiálně: výkonný čipset pro levnější vlajkové smartphony

Jakub Karásek
Jakub Karásek 26. 11. 12:00
0
Snapragon 8 Gen 5 (3)
  • Qualcomm představil nový mobilní čipset pro cenově dostupné prémiové telefony
  • Vůbec poprvé byla použita procesorová jádra Oryon mimo vrcholnou řadu Elite
  • Čip nabízí téměř všechny benefity jako vrcholný Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale za nižší cenu

Výrobci smartphonů budou mít od dnešního dne o něco složitější rozhodování, Qualcomm totiž poměrně nečekaně rozšířil svou nabídku vlajkových čipsetů o další model – Snapdragon 8 Gen 5. Jedná se o lehce ořezaný vrcholný model Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž v prospěch novinky bude bezesporu hrát nižší cena.

Snapdragon 8 Gen 5: poprvé s jádry Oryon

Qualcomm tvrdí, že jeho nový čip přinese vlajkový výkon do širšího spektra prémiových smartphonů – vhodný bude jak pro hraní her, tak i na střih videa či používání umělé inteligence. Čip je vyráběn stejným 3nm procesem jako vrcholný Snapdragon 8 Elite Gen 5, a dokonce používá i stejná procesorová jádra Oryon. To je velké překvapení, dosud totiž u mobilních čipsetů platilo, že jádra Oryon využívají pouze špičkové čipy s přídomkem Elite.

Snapragon 8 Gen 5 (2)

Procesorovou jednotku tvoří 8 jader v konfiguraci 2+6 s takty 3,8 a 3,32 GHz. Qualcomm slibuje, že oproti Snapdragonu 8 Gen 3 novinka nabízí o 36 procent vyšší výkon a o 42 procent lepší energetickou účinnost.

Snapragon 8 Gen 5 (1)

Vylepšena byla i grafická část – k dispozici je stejný grafický čip Adreno 840 s technologií Frame Motion Engine jako u Elite 8 Gen 5, pouze však bez výkonné paměti Adreno (HPM). I tak má být ale grafický čip o 11 procent výkonnější a o 28 procent energeticky efektivnější než u minulé generace.

Snapragon 8 Gen 5 (1)

Posílení se pochopitelně týká i neurální jednotky, která si polepšila o působivých 46 procent. Podle Qualcommu budou moci agentní systémy běžící na tomto čipu poskytovat kontextově orientované interakce a personalizované návrhy.

Snapdragon 8 Gen 5 nabízí i výkonný modem X80 5G, který byl použit v loňském Snapdragonu 8 Elite, a k dispozici je také výkonný obrazový koprocesor Spectra ISP.

Poprvé se s novým čipem setkáme ve smartphonu OnePlus 15R, později jej využijí i další velké značky, např. Motorola nebo Vivo.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro
PlayStation 5 jen za 9 tisíc korun? Tady ho pořídíte nejlevněji v Česku
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
0
Poco F8 Ultra v černé a modré barevné variantě
Vyzkoušeli jsme Poco F8 Ultra: obří výkon a excelentní Bose zvuk za bezkonkurenční cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:15
12
Poco F8 Pro v modré barvě
Poco F8 Pro: prémiový telefon s vlajkovým čipsetem a nečekaně nízkou cenou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:15
2
Prodeje telefonů na českém trhu podle GfK
Samsung letí dolů, iPhony a Pixely strmě stoupají: máme data o prodejích telefonů v Česku
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:00
7

Kapitoly článku