Snapdragon 8 Gen 5 oficiálně: výkonný čipset pro levnější vlajkové smartphony

- Qualcomm představil nový mobilní čipset pro cenově dostupné prémiové telefony
- Vůbec poprvé byla použita procesorová jádra Oryon mimo vrcholnou řadu Elite
- Čip nabízí téměř všechny benefity jako vrcholný Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale za nižší cenu
Výrobci smartphonů budou mít od dnešního dne o něco složitější rozhodování, Qualcomm totiž poměrně nečekaně rozšířil svou nabídku vlajkových čipsetů o další model – Snapdragon 8 Gen 5. Jedná se o lehce ořezaný vrcholný model Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž v prospěch novinky bude bezesporu hrát nižší cena.
Snapdragon 8 Gen 5: poprvé s jádry Oryon
Qualcomm tvrdí, že jeho nový čip přinese vlajkový výkon do širšího spektra prémiových smartphonů – vhodný bude jak pro hraní her, tak i na střih videa či používání umělé inteligence. Čip je vyráběn stejným 3nm procesem jako vrcholný Snapdragon 8 Elite Gen 5, a dokonce používá i stejná procesorová jádra Oryon. To je velké překvapení, dosud totiž u mobilních čipsetů platilo, že jádra Oryon využívají pouze špičkové čipy s přídomkem Elite.
Procesorovou jednotku tvoří 8 jader v konfiguraci 2+6 s takty 3,8 a 3,32 GHz. Qualcomm slibuje, že oproti Snapdragonu 8 Gen 3 novinka nabízí o 36 procent vyšší výkon a o 42 procent lepší energetickou účinnost.
Vylepšena byla i grafická část – k dispozici je stejný grafický čip Adreno 840 s technologií Frame Motion Engine jako u Elite 8 Gen 5, pouze však bez výkonné paměti Adreno (HPM). I tak má být ale grafický čip o 11 procent výkonnější a o 28 procent energeticky efektivnější než u minulé generace.
Posílení se pochopitelně týká i neurální jednotky, která si polepšila o působivých 46 procent. Podle Qualcommu budou moci agentní systémy běžící na tomto čipu poskytovat kontextově orientované interakce a personalizované návrhy.
Snapdragon 8 Gen 5 nabízí i výkonný modem X80 5G, který byl použit v loňském Snapdragonu 8 Elite, a k dispozici je také výkonný obrazový koprocesor Spectra ISP.
Poprvé se s novým čipem setkáme ve smartphonu OnePlus 15R, později jej využijí i další velké značky, např. Motorola nebo Vivo.