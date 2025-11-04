OnePlus Nord 5 recenze: dobře namíchaný smartphone, který dokáže překvapit

- Smartphone OnePlus Nord 5 přináší zajímavý mix hardwaru a softwaru
- Ve střední třídě zaujme špičkovým displejem, solidním výkonem a perfektním fotoaparátem
- Největší radost nám ale udělal software, který je doslova radost používat
- Odpustíte mu plastové tělo, slabší odolnost a absenci eSIM?
- Telefon se dá občas pořídit v akci „512GB verze za cenu 256GB“
Společnost OnePlus od svého počátku vyráběla výhradně smartphony s nejvýkonnějšími procesory a vesměs špičkovou výbavou za hříšně nízké peníze – z tohoto důvodu si po právu vysloužily přezdívku zabijáci vlajkových lodí. Čínská značka se této strategie držela až do roku 2020, kdy vyhodnotila, že mobilní hardware už dospěl do takové fáze, aby i telefon střední třídy mohl nabídnout kvality, na jaké byly dosud uživatelé smartphonů OnePlus zvyklí.
A tak vzniknul první OnePlus Nord, který jsme v naší recenzi nazvali zabijákem smartphonů střední třídy, a tato novinka jako celek také působí velice dobře.
V OnePlus bohužel neodolali pokušení a začali na trh chrlit spousty dalších „Nordů“ (Lite, CE, Nxxx…) z různých cenových kategorií, čímž se z kdysi progresivní a dravé značky stal tuctový čínský výrobce. Pravděpodobně se tak stalo kvůli velkému úspěchu značky v Indii, kde jsou zákazníci citliví na cenu, tak proč jim nenabídnout širší portfolio? Změna strategie nakonec přiměna někdejšího spoluzakladatele OnePlus Carla Peie k odchodu z firmy a k založení startupu Nothing, to už je ale jiný příběh.
V širokém portfoliu OnePlus naštěstí stále zůstávají stěžejní smartphony jako jsou řadové vlajkové lodě a pak základní modely Nord bez jakýchkoliv přívlastků. U nich totiž stále platí, že se jedná o poctivé zástupce střední třídy s rozumnou výbavou za příjemné peníze. Je to případ i posledního modelu OnePlus Nord 5?
Obsah balení
OnePlus Nord 5 se prodává v elegantní světle modré krabičce, jejíž nízká výška napovídá, že na obsahu se šetřilo. V balení najdete pouze telefon, ikonický červený nabíjecí kabel, trochu zbytečné literatury a špendlík k dobývání šuplíku na SIM kartu. Na displej je navíc z výroby aplikováno ochranné sklo, za což si výrobce rozhodně zaslouží pochvalu.
Pokud si navíc telefon koupíte přímo na webu výrobce, přihodí vám OnePlus do košíku zdarma sluchátka OnePlus Nord Buds 3 Pro a poskytne 30% slevu na kryt a nabíječku, což jsou položky, které bychom raději viděli přímo v balení. Buďme tedy alespoň rádi za to ochranné sklo a kabel – Sony už nepřidává ani ten.
Design a konstrukce: plastový sebevrah
OnePlus Nord 5 jde z hlediska designu spíše konzervativní cestou. Zatímco u loňského modelu výrobce rozdělil záda telefonu na dvě různě barevné části, u letošní novinky tolik neexperimentoval. V tmavě šedé a modré variantě má telefon jednolitá matná záda, nejzajímavěji působí testovaná varianta Marble Sands, jejíž záda vypadají jako vyříznutá z mramorového bloku. Na přímém světle má zadní strana perleťový nádech a lehce se mění při každé změně úhlu okolního osvětlení.
S hodnotně působící kamennou texturou zad příliš nekoresponduje rámeček z matného šedého plastu. Oči se vám sice pokusí namluvit, že je z hliníku, avšak v prstech velmi rychle poznáte rozdíl. Upřímně vůbec netušíme, proč se výrobce rozhodl pro plast, když loňský Nord 4 měl rámeček kovový. O redukci hmotnosti nemůže být řeč, letošní model je totiž o 11 gramů těžší – váží 211 gramů.
Změna konstrukce se (naštěstí) nijak neprojevila na odolnosti, v ruce se telefon neprohýbá a skleněné plochy jsou s plastovým rámečkem precizně slícované. Můžeme mu tak věřit deklarovanou odolnost IP65, podle které by měl OnePlus Nord 5 odolat tryskající vodě. To je v dnešní době trochu málo – spousta konkurentů ve stejné cenové hladině bez obav zvládne ponoření pod hladinu.
Jak je telefon odolný vůči pádu jsem z pochopitelných důvodů nezkoušel, avšak neměl jsem k tomu daleko – neustále jsem bojoval s jeho tendencemi vyklouzávat z ruky. Patrně za to může kombinace nadstandardně kluzkých zad, plastového rámečku a vyšší hmotnosti, naštěstí tento neduh vyřešil zakoupený pryžový kryt. Zarovnání modulu fotoaparátu už ale v jeho silách nebylo – svisle posazený ovál, který připomíná telefony od Samsungu, vystupuje nad záda poměrně výrazně. Na stole se tak OnePlus Nord 5 s každým dotykem kolíbá.
Sebevražedným sklonům telefonu napomáhají i nepříliš ideálně umístěné ovládací prvky. Čtečka otisků prstů v displeji je posazena příliš nízko (funguje ale bleskurychle), naopak boční tlačítka jsou na můj vkus zase příliš vysoko. U svého soukromého Samsungu Galaxy S23 Ultra jsem schopen palcem obsloužit čtečku otisků prstů i zamykací tlačítko bez přehmatů, u testovaného telefonu jsem to však nedokázal. Naštěstí jde zamykat i dvojím poklepáním na přední stranu.
Tlačítko namísto posuvníku
Když už je řeč o ovládacích prvcích, musím zmínit i kontroverzní výměnu posuvného přepínače profilů za „programovatelné“ tlačítko Plus Key. Čínský výrobce se v tomto inspiroval u společnosti Apple, která podobou výměnu u iPhonů podstoupila předloni. Tlačítko má nejen podobné funkce jako jeho jablečný protějšek (změna profilů, aktivace svítilny, spuštění fotoaparátu apod.), podobně vypadá i jeho nastavení, které nijak nekoresponduje se zbytkem systému.
Uživatel si bohužel může vybrat pouze jednu funkci, která povětšinou počítá s krátkým a dlouhým stiskem – na dvojklik si například nenastavíte nic. Většina uživatelů patrně zůstane u přepínače profilů, který funguje velmi jednoduše – dlouhý stisk přepíná mezi profily (vyzvánění/vibrace/tichý), krátký na obrazovce ukazuje, jaký profil je aktuálně aktivní. Majitelé předchozích smartphonů OnePlus s posuvníkem zapláčou, že aktivovaný profil nepoznají po hmatu, majitelé smartphonů ostatních značek potěší, že mají ovládací prvek navíc.
Perfektní podívaná
OnePlus Nord 5 zepředu reprezentují příjemně tenké a symetrické rámečky svírající 6,83″ displej, který už na papíře slibuje báječnou podívanou – výrobce použil jemný Swift AMOLED panel s vysokým 1,5K rozlišením (1 272 × 2 800 pixelů, jemnost 450 ppi) a maximální obnovovací frekvencí 144 Hz.
Aby si akumulátor a grafický čip trochu oddechli, je rozlišení ve výchozím stavu snížené na 1 080 × 2 378 pixelů a obnovovací frekvence je nastavená na dynamickou, tudíž se mění podle potřeby. Obrazovka nicméně není typu LTPO, tudíž se frekvence mění pouze ve skocích mezi 60, 90, a 120. Maximální frekvence 144 Hz lze dosáhnout pouze v několika hrách, např. v Call of Duty: Mobile.
Co se týče obnovovací frekvence dotykové plochy, podle výrobce má činit až 3 000 Hz, nicméně při běžném používání mi přišla odezva mírně zpomalená – scrollování po webu se mi zdálo „gumovější“ než na jiných telefonech. Spokojen jsem ale byl s podáním barev – v nastavení je výběr z několika barevných režimů, přičemž předvybraný „živý“ profil posiluje barvy a zvyšuje kontrast do „líbiva“. Lze však zvolit i přirozenější podání, anebo rovnou sáhnout po profilu P3, který slibuje věrnou reprodukci v barevném spektru DCI-P3. Třešničkou na dortu je podpora HDR10+, kterou oceníte například při sledování filmů v aplikaci Netflix.
Barevné podání je rovněž možné „ohýbat“ podle denní doby. K dispozici je například mód Adaptivní tón, který automaticky upravuje barevné podání na základě okolního osvětlení, ve večerních hodinách zase oceníte možnost potlačit modrou složku a přepnout obrazovku do teplejších odstínů. Tyto věci lze navíc automatizovat, ať už samostatně, anebo souhrnně v rámci funkce Režim nočního klidu – v ní lze nastavit tmavý režim, potlačit tapetu anebo kompletně přepnout prostředí do černobílých barev. Já bych v nočních hodinách ocenil ještě o trochu nižší jas.
Maximální jas je naopak dostatečný na to, aby byl displej perfektně čitelný i na ostrém slunci. Špičková hodnota 1 800 nitů sice není nijak rekordní, během testování jsem se ale nesetkal se situací, že bych si přál „vytáhnout“ jas ještě o něco výš. Displej podporuje technologii Always on, kterou si můžete navolit dle potřeby – na displeji mohou být zobrazené analogové nebo digitální hodiny, popř. obrázky, emoji apod.
Zvuk a vibrace
Interakci s displejem doprovází vibrační odezva, která má bleskurychlou odezvu a ve většině případů nijak neruší. Do vlajkových smartphonů umí OnePlus nasadit výrazně pokročilejší haptiku, vibrační motorek v OnePlus Nord 5 nenadchne, ale ani neurazí.
Podobně se dá hovořit i o reproduktorech. Výrobce telefon vybavil stereoreproduktory, z nichž hlavní je ten spodní – hraje o poznání hlasitěji a kvalitněji. Zvuk je v rámci třídy mírně nadprůměrný, má čisté výšky a slušné středy, basová složka je o něco utlumenější. Na občasné sledování hudebních videí na YouTube bohatě postačí.
OnePlus Nord 5 je vybaven spoustou melodií a zvuků pro notifikace, z nichž si vybere každý. Mě nicméně „zaujal“ výchozí zvuk na oznámení příchozí zprávy, který se jmenuje Whoop-doop – podobnou melodii znám z telefonů Samsung, kde indikuje na nějakou nepříjemnost, v mém případě nejčastěji vlhkost v nabíjecím portu (i když není vlhký, což mi znemožňuje nabíjení). Na tento zvuk jsem popravdě víc než alergický, takže jsem v OnePlus okamžitě sáhnul po jiném.
Výkonu víc než dost
Srdcem OnePlus Nord je loňský 4nm čipset Snapdragon 8s Gen 3, což je lehce odlehčená varianta předloňského top modelu Snapdragon 8 Gen 3. Jedná se o poměrně překvapivou volbu, jelikož použitý čip se letos na jaře dočkal svého nástupce – v OnePlus patrně získali várku starších čipů za neodolatelnou cenu.
Nutno podotknout, že to ničemu nevadí, vlastně se nám tato taktika líbí – proč připlácet za aktuální „šestkový či sedmičkový“ Snapdragon, když můžu použít o generaci starší „osmičkový“ s vyšším výkonem.
Klíčové parametry Snapdragonu 8s Gen 3
Procesor:
- 1× Cortex-X4 s taktem 3,0 GHz
- 4× Cortex-A720 s taktem 2,8 GHz
- 3× Cortex-A520 s taktem 2,0 GHz
Grafika Adreno 735
Podpora pamětí LPDDR5X a UFS 4.0
Snapdragon 8s Gen 3 je stále solidně výkonný kus křemíku, který vás při práci nijak brzdit nebude. Operační systém na telefonu běží perfektně svižně, animace jsou příkladně plynulé a telefon se nezadýchává ani když neustále přeskakujete z jedné aplikace do druhé. V benchmarku AnTuTu si OnePlus Nord 5 vysloužil něco málo přes 1,2 milionů bodů, což je hodnota, kterou získávaly dva, tři roky staré vlajkové smartphony. To není v této cenové kategorii vůbec špatný výsledek, ačkoliv někteří podobně drazí konkurenti dokážou být ještě o fous výkonnější.
|Benchmark
|Skóre
|GeekBench 6 Single-Core
|1 871
|GeekBench 6 Multi-Core
|4 689
|AnTuTu V11
|1 247 438
|AnTuTu V11 Stress Test
|nedokončen
Díky čipu Adreno 735 se OnePlus Nord 5 nebojí ani náročnějších her, některé lze dokonce hrát i se zvýšenou snímkovací frekvencí 120 nebo 144 Hz. Omezení pocítíte snad jen v opravdu náročných titulech jako je Genshin Impact nebo Fortnite, v nich už snímkovací frekvence padá k stále přijatelným 60 fps. Telefon navíc disponuje vlastním herním režimem, který dokáže nasměrovat veškerý výkon k dané hře, zablokovat notifikace nebo zrychlit reakce na dotyk, což oceníte zejména ve zběsilých akčních hrách.
|Benchmark 3D Mark
|Skóre
|Wild Life Extreme
|2 960
|Wild Life Extreme Stress
|2 842 (93,7 %)
|Wild Life Stress
|10 886 (89,7 %)
|Steel Nomad Light
|1 038
|Steel Nomad Stress
|1 010 (94,8%)
|Solar Bay
|4 907 (18,66 fps)
|Solar Bay Stress
|4 995 (89,8 %)
|Solar Bay Extreme
|401 (2,81 fps)
|Solar Bay Extreme Stress
|487 (97,7 %)
U delšího hraní vás ale může nepříjemně překvapit zvýšená teplota v horní části zařízení, a to i přesto, že se OnePlus chlubí speciálním několikavrstvým chladicím systémem obsahujícím výparníkovou komoru. Možná za to může plastové tělo, které nerozptyluje teplo tak účinně jako hliník. Z tohoto důvodu nebyl telefon schopný dokončit zátěžový test v benchmarku AnTuTu – systém prohlásil, že teplota akumulátoru přesáhla 45 °C a test se přerušil. Chlazení evidentně není u tohoto telefonu silnou stránkou.
Drobnou výtku si výrobce zaslouží i za pomalejší úložiště typu UFS 3.1, přestože čipset podporuje rychlejší paměti UFS 4.0. Kapacitu úložiště je navíc nutné moudře vybrat už při nákupu, neboť paměťové karty telefon nepodporuje – my jsme na test dostali 256GB variantu, po spuštění zůstal pro uživatelská data prostor 215 GB. Z této hodnoty si ještě může telefon ukrojit pro účely virtuálního navýšení operační paměti – u testovaného modelu bylo maximem 8+8 GB, model s 512GB úložištěm umí nabídnout 12+12 GB.
Fotoaparáty: špičkový hlavní, mizerný širokoúhlý
V oválném modulu OnePlus Nord 5 na zádech se nachází LED blesk a dva fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (1/1,56″ snímač Sony LYT-700) s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 8Mpx širokoúhlý (1/4″ snímač) s úhlem záběru 116° a světelností f/2.2
Celý ovál je krytý jedním sklíčkem, což upřímně nevítám s nadšením – raději bych viděl tři samostatná sklíčka. Z vlastní zkušenosti vím, že jedno velké sklo se poškrábe nebo praskne snáze než tři malá (R.I.P. Galaxy S20 Ultra). Naštěstí ovál, který fotoaparáty obepíná, nad krycí sklíčko lehce vystupuje.
OnePlus Nord 5 mě velmi potěšil svojí fotoaplikací – pokud nejste zapálený fotograf, oceníte jednoduchost nastavení a několik šikovných funkcí, které focení usnadní a zpříjemní. Aplikace například umožní vybrat si výchozí ohniskovou vzdálenost u hlavního fotoaparátu – základní hodnota je 24 mm, můžete si ale vybrat i 28 mm (1,1× přiblížení) nebo 35 mm (1,5× přiblížení). V aplikaci si rovněž můžete navolit, která nastavení si má fotoaparát pamatovat do příštího spuštění, a které hodnoty má ponechat ve výchozím nastavení.
Fotografie lze ukládat do formátů JPG nebo HEIF, pokud zvolíte druhou variantu, lze nastavit, aby při sdílení docházelo kvůli zaručené kompatibilitě k převodu do JPG. Aplikace disponuje i „Pro“ módem, který uživateli umožňuje nastavit si podrobně ISO, rychlost závěrky, ostření apod. U fotoaparátu si rovněž můžete vybrat poměr stran fotografie, nikoliv však rozlišení. Telefon standardně pořizuje 12Mpx snímky, pokud chcete využít celých 50 megapixelů hlavního snímače, musíte použít speciální Hi-res mód. K dispozici je i možnost fotit přímo do RAW.
A jak OnePlus Nord 5 vlastně fotí? Hlavnímu snímači prakticky není co vytknout. Za denního světla i v interiéru pořizuje po celé ploše ostré a kontrastní snímky s živými barvami a dobrou dynamikou. Ještě příjemněji mě překvapily výsledky za slabého osvětlení – noční fotografie jsou hezky prosvětlené (někdy možná až moc), barvy víceméně odpovídají realitě a šum se daří držet na uzdě. Na kvalitu snímků ve zhoršeném osvětlení má nepochybně dobrý vliv i optická stabilizace, díky které nedochází k rozmazání obrazu.
(Nejen) ve nočních hodinách jsem si rovněž oblíbil režim Dlouhá expozice. Není potřeba složitě hledat ideální čas závěrky – v tomto módu jednoduše začnete fotit a živě na displeji sledujete, jak se postupně prodlužují cesty světel jedoucích automobilů nebo vyhlazuje proud tekoucí vody. Jakmile jste s průběžným výsledkem spokojeni, stačí podruhé stisknout spoušť. V tomto režimu lze rovněž fotografovat digitální informační tabule (typicky časy odjezdů), u nichž se kvůli obnovovací frekvenci diod ve standardním módu vykreslují pouze jednotlivé řádky. Prodloužením závěrky lze postupně vyfotit informace na displeji celé.
Hlavní fotoaparát částečně zastupuje chybějící teleobjektiv – aplikace přímo nabízí přepínač na 2× přiblížení (46 mm), „zoomovat“ lze ale až do úrovně 20× přiblížení. Samozřejmě se jedná o digitální výřez, kde platí pravidlo, že čím více si scénu přibližujete, tím více fotografie trpí. Dvojnásobné přiblížení je ještě relativně použitelné, ovšem pokud vám situace dovolí udělat pár kroků vpřed, raději využije tuto metodu. Vyzkoušel jsem si oběma způsoby vyfotit informační tabuli a výsledek byl poměrně jednoznačný – u 2× přiblíženého snímku byla písmenka hůře rozpoznatelná. Škoda, že OnePlus Nord 5 postrádá dedikovaný teleobjektiv, který u mnohé konkurence nechybí.
Hlavní snímač ukazuje svoji sílu i u portrétních snímků, které jsou ostré a detailní, telefon navíc poměrně úspěšně odhaduje hloubku scény a přirozeně ořezává obličej od zbytku. V portrétním módu lze hloubku ostrosti upravit, stejně tak lze aplikovat různé filtry či zkrášlující efekty.
Jestliže hlavní snímač podává v této třídě nadprůměrné, u širokoúhlého už to taková sláva není. Snímky mají omezený dynamický rozsah a postrádají detaily a ostrost, zejména v rozích. Pokles kvality je nejvíce patrný, pokud krátce po sobě pořídíte fotografii hlavním snímačem a poté širokoúhlým – kromě výše zmíněných neduhů je patrné i odlišné barevné podání. Širokoúhlá kamerka navíc postrádá funkci automatického ostření, tudíž ji nelze využít ani k pořizování makro snímků. Škoda.
Radost nám naopak dělala selfie kamerka založená na 50Mpx snímači Samsung ISOCELL JN5 a optice se světelností f/2.0. Autoportréty z ní vycházejí čisté, ostré a detailní, pyšní se širokým dynamickým rozsahem a přesnými barvami. Navíc jejich kvalita není podmíněna ideálními světelnými podmínkami, telefon umí vykouzlit hezká selfies i v interiéru nebo ve večerních hodinách.
Hlavní fotoaparát OnePlus Nord 5 dokáže zaznamenávat video až v 4K rozlišení při 60 fps. V rámci cenové kategorie je kvalita záznamů nadprůměrná – zejména za denního světla mají velmi slušnou ostrost i kontrast, perfektně funguje i optická stabilizace. Za zhoršeného osvětlení dochází k občasné ztrátě detailů a k mírnému zhoršení dynamického rozsahu, stále se jedná ale o nadstandardní výsledek.
4K video při 60 fps umí zaznamenávat i selfie kamerka, což je opět v této cenové kategorie spíše raritou. Výsledky jsou navíc velmi dobré, dokonce lepší než u kdejakého vlajkového smartphonu – v ruce vloggera OnePlus Nord 5 rozhodně neudělá žádnou ostudu. Nejslabším článkem je tak opět širokoúhlá kamera, u které je záznam omezen pouze na Full HD s 30 fps a ani výsledek není nijak ohromující – obraz je měkký a má omezený dynamický rozsah.
Výdrž a nabíjení: celý den s přehledem
OnePlus Nord 5 je jeden z mnoha čínských telefonů pyšnících se rekordně velkým akumulátorem, na který si v Evropě musíme nechat zajít chuť. Ne, že by 5200 mAh byla nízká kapacita, indická verze s 6800mAh by se nám ale rozhodně líbila více. Bohužel letecká přeprava baterií je v EU kvůli bezpečnosti přísně regulována, takže si musíme vystačit s tím, co máme.
Naštěstí i s menší baterií umí OnePlus Nord 5 zahrát poměrně dlouhé divadlo. Dvoudenní výdrž není nereálná, dosáhnete jí ale spíše během nenáročného víkendu s minimem hovorů, sociálních sítí a her. Při střední intenzitě používání (zhruba 2-3 hodiny zapnutého displeje) telefon vydrží den a půl, a ani při divokém pracovním nasazení se nemusíte bát, že nedožije večera. Vybít OnePlus Nord 5 během jediného dne dokážou pravděpodobně pouze náruživí hráči.
Kdyby vás náhodou čekal opravdu super náročný den bez možnosti nabíjení, je možné přepnout telefon do úsporného, nebo superúsporného režimu. První z nich snižuje výkon CPU a vypíná některé systémové funkce, druhý vám dokonce umožní spustit maximálně šest aplikací. Aktivaci úsporného režimu lze nechat na automatice, stačí si vybrat procento nabití baterie, při kterém se spustí. Pokud se naopak nechcete nijak omezovat, můžete využít režim vysokého výkonu, který zapřáhne do otěží všechny dostupné koně – připravte se ale na větší spotřebu a nižší výdrž.
Spousta režimů je nabízena i pro nabíjení, smartphony OnePlus jsou totiž známé tím, že se umí k akumulátoru chovat tak, aby si po dlouhé roky ponechal co možná nejvyšší kapacitu. Z tohoto důvodu se baterie v základním nastavení nabíjí nižším výkonem (naměřili jsme 17 wattů), navíc jsou k dispozici další možnosti, jak její životnost prodloužit – např. nabíjet jenom do 80/85/90/95 procent, anebo zvolit chytrý režim, kdy se telefon nabíjí do 80 procent, a zbytek si nechá až na chvíli těsně před odpojením z nabíječky.
Samozřejmě pokud potřebujete doplnit energii co nejrychleji, máte k dispozici rychlé nabíjení SuperVOOC s výkonem 80 wattů, který dokáže akumulátor dobít z nuly na 100 procent za necelých 45 minut. Tento mód si ale musíte manuálně aktivovat.
|Procento nabití
|30%
|50%
|80%
|100%
|Čas
|10 minut
|18 minut
|30 minut
|43 minut
Nabíjecí adaptér si navíc musíte obstarat sami, v balení OnePlus přibaluje pouze ikonický červený kabel s USB-C konektorem na jednom konci a USB-A konektorem na druhém. Za originální 80W nabíječku s USB-A portem si výrobce řekne o 40 eur (asi tisíc korun), v nabídce jsou i dražší duální GaN adaptéry.
OnePlus Nord 5 bohužel nepodporuje bezdrátové nabíjení, což je položka, kterou výrobci ve střední třídě stále ignorují. To je škoda, pro některé zákazníky to může být jazýček na vahách, který rozhodne o tom, zda koupit či nekoupit.
Konektivita: infraport jako bonus
K nabíjení tak slouží pouze a jen port USB-C na spodní straně, který bohužel operuje pouze ve specifikaci USB 2.0. Nabíjení to nijak nebrzdí, přenos dat je ale zastropován na 480 Mb/s. Port na sluchátka byste na těle hledali marně, musíte si vystačit s redukcí nebo bezdrátovým připojením. Naštěstí telefon podporuje snad všechny důležité kodeky – apX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC i LHDC 5.0.
OnePlus Nord 5 podporuje bezdrátové sítě 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC, přičemž ve všech případech jsme byli spokojení s kvalitou připojení i stabilitou. Paradoxně za to možná může i plastové tělo, které propouští signály bezdrátových sítí lépe než kovové (byť s plastovými předěly). Telefon podporuje technologii dual SIM, ovšem obě SIM musí být fyzické, podpora eSIM bohužel chybí.
Jako omluvu výrobce do telefonu přidal infraport, což je velmi návyková záležitost, zvláště pak v domácnosti s třemi dětmi, kde ovladač od televize dokáže na dlouhé týdny zmizet neznámo kam. S infraportem se dá ušetřit i na letní dovolené, kde vám hotelová recepce nabízí ovladač ke klimatizaci za 10 eur na den – místo něj stačí na vnitřní jednotku namířit OnePlus Nord 5 a chladit.
Systém: líbivý, přehledný a svižný
OnePlus Nord 5 běžel v době našeho testování na operačním systému Android 15 a nadstavbě OxygenOS 15. Konečně nějaký výrobce nedělá zmatky v číslování – vždyť kdo si má pořád pamatovat, že One UI 8.0 je ve skutečnosti upravený Android 16? Stejně jako je přímočaré číselné označování, je přímočarý i samotný systém. Spousta lidí si vybírá svůj nový telefon podle gigabajtů, megapixelů, miliampérhodin nebo gigahertzů, přitom přehledný a odladěný operační systém může pocit z používání vylepšit víc než tabulková čísla.
OxygenOS 15 nejen, že dobře vypadá, ale také se skvěle používá. Systém je protkán spoustou líbivých animací, a co je důležité, snad ani jednou jsem při testování nezaznamenal jejich zadrhávání či zpomalování. Systém působí neskutečně plynule, výrobce evidentně věnoval jeho odladění pořádnou péči. V OnePlus také přemýšleli nad rozmístěním položek systému, aby byly snadno a intuitivně dohledatelné.
Nastavení telefonu je příkladně přehledné a výchozí launcher vám dovolí navolit si vše podle vašich preferencí – velikost, tvar i rozmístění ikon, statické či dynamické tapety, víceprstá gesta (např. pro pořízení snímku obrazovky), vzhled seznamu nainstalovaných aplikací apod. Vždy, když se stěhuji do nového telefonu, mezi prvními instaluji Microsoft Launcher, u OnePlus Nord 5 jsem odolal pokušení, výchozí launcher mi ve všem vyhovoval.
To samé víceméně platí i o stahovací roletce, která může mít dvojí podobu – se sdruženými nebo rozdělenými notifikacemi a rychlými přepínači. Přepínače lze libovolně měnit a přeskládávat, k dokonalosti snad chybí už jen změna jejich velikosti.
OxygenOS si vypůjčil i pár nápadů z iOS. O „programovatelném“ tlačítku Plus Key již byla řeč, systém rovněž obsahuje obdobu dynamického ostrova. OnePlus s ním sice nemusí kamuflovat široký výřez fotoaparátu, přesto umí okolo výřezu pro selfie kamerku „rozbalit“ pilulku s několika informacemi jako jsou probíhající nabíjení, běžící stopky či indikace zvoleného profilu.
Systém rovněž obsahuje spoustu příjemných „blbůstek“, které vám pomohou držet na uzdě vaše digitální zdraví – omezení času pro vybrané aplikace, připomínání času stráveného na telefonu, anebo režim soustředění, který některé rušivé aplikace rovnou zakáže. Specialitou je pak speciální design always-on režimu, který jednak informuje o počtu odemčení telefonu v daný den a také ukazuje „heatmapu“ denní aktivity. Brzy sice tyto informace přestanete vnímat, i tak ale tato obrazovka vypadá velmi „cool“ (i když v mém případě vypadá během dne docela „hot“).
OnePlus vybavilo systém i několika vlastními aplikacemi, avšak není důvod jim věnovat více pozornosti. Proč si zvykat na internetový prohlížeč od OnePlus, když na ho na telefonech jiných značek nenajdete? Proč používat kalkulačku nebo překladač OnePlus, když jsou v telefonu nainstalované obdobné aplikace od Googlu? Proč používat výchozí aplikaci na poznámky, která nepodporuje synchronizaci s žádnou službou?
Telefony sice moc často nestřídám, ale mám rád, když mám s přenosem dat z jednoho na druhý co nejméně komplikací – proto raději používám aplikace, které se neváží na konkrétní značky telefonů. Z předinstalovaných aplikací bych rovněž oželel TikTok, Amazon Music nebo Netflix, naštěstí výrobce nijak nebrání jejich odinstalaci.
Systém se pyšní příkladnou komunikací s ostatními platformami – k dispozici je snadný přenos souborů z Androidu na Windows/macOS, díky aplikaci O+Connect lze dokonce z počítače spravovat obsah telefonu či naopak z telefonu počítač na dálku ovládat. Podporována je i služba Propojení s Windows.
OxygenOS rovněž obsahuje několik (v dnešní době nezbytných) funkcí využívajících umělou inteligenci, naštěstí nejsou uživateli nijak násilně vnucovány. Od Googlu zde máme asistenta Gemini nebo vyhledávač obrázkových shod Circle to Search, OnePlus zase přidalo několik funkcí ze své zahrádky. Tou nejužitečnější je pravděpodobně AI editor fotografií, který umí mazat nežádoucí objekty, generovat chybějící části, odstraňovat lesky apod. Mnohem více AI funkcí přinese nadcházející aktualizace na OxygenOS 16, která by měla dorazit ještě do konce letošního roku.
OnePlus mimochodem slibuje 4 roky velkých systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat, což je rozhodně férová nabídka.
Závěrečné hodnocení
OnePlus Nord 5 je smartphone, který byste rozhodně neměli přehlížet. Rozhodně není dokonalý, avšak to v dané cenové kategorii snad ani nejde – pokud nechcete za telefon utratit „třicítku“, budete zkrátka muset překousnout některé kompromisy. Pak tedy přichází otázka, jaké ústupky jsou pro vás zásadní a nad kterými dokážete mávnout rukou.
U testovaného telefonu jsou těmi ústupky plastové a nepříliš odolné tělo, nepřesvědčivý širokoúhlý fotoaparát nebo chybějící teleobjektiv. Nepotěší ani chybějící podpora eSIM či nižší kapacita baterie (než ve zbytku světa). Druhým dechem je ale nutné dodat, že plastové tělo zakryje jakýkoliv obal, bez eSIM se dá v pohodě žít, a i s ořezanou kapacitou baterie telefon bez obtíží vydrží celý den i náročnému uživateli.
OnePlus Nord 5 si svého zákazníka získá špičkovým displejem, kvalitními denními i nočními fotkami z hlavního fotoaparátu, rychlým nabíjením a velmi solidním výkonem, který navíc ještě umocňuje perfektní optimalizace a odladění softwaru. Software si navíc ještě zaslouží speciální pochvalu za svoji přehlednost a designovou umírněnost. Pracovat s ním byla skutečně čirá radost a v mém případě by se v rozhodovacím procesu (zda koupit či nekoupit) jednalo o stěžejní položku – jedná se o jednu z nejlepších interpretací Androidu vůbec.
OnePlus Nord 5 to ale nebude mít v konkurenci vůbec lehké – standardní cena za model s 8 GB RAM a 256GB úložištěm činí 10 990 korun, za verzi s 12 GB RAM a 512GB úložištěm standardně zaplatíte 12 490 korun. Například u Mobil Pohotovosti teď ale běží akce, kdy můžete 512GB verzi sehnat za cenu 256GB varianty.
Za podobné peníze totiž na trhu najdete široké spektrum telefonů, z nichž některé budou výkonnější (např. Poco F7 Pro), některé nabídnou vyšší odolnost (např. Galaxy A56), jiné zase univerzálnější sestavu fotoaparátů (např. Nothing Phone 3a Pro nebo Samsung Galaxy S24 FE). A pokud je pro vás prioritou bezdrátové nabíjení a odladěný software s dlouhou podporou, je tu Google Pixel 9a. Testovanému telefonu také nepomáhá začínající slevové šílenství (Black Friday nebo akce operátorů), v rámci kterého se dají najít nějaké opravdu zajímavé nabídky.
Záleží na každém zákazníkovi, jaká pro a proti v jeho osobních preferencích rozhodují. Já osobně bych se nebál OnePlus Nord 5 doporučit – nabízí totiž velmi příjemný mix hardwaru a softwaru, který funguje tak přirozeně, že uživatel nemusí prakticky nad ničím přemýšlet.
OnePlus Nord 5
Design a zpracování8.2/10
Výkon a optimalizace9.1/10
Hardwarová výbava7.8/10
Fotografie a video8.1/10
Výdrž baterie8.3/10
Klady
- perfektní displej s podporou HDR10+
- dostatečný výkon
- kvalitní hlavní fotoaparát
- slušná selfie kamera se 4K videem při 60 fps
- promyšlený a odladěný OxygenOS
- solidní výdrž a rychlé nabíjení
- 6letá softwarová podpora
Zápory
- plastový rámeček
- průměrný „širokáč“
- chybějící teleobjektiv
- absence eSIM a bezdrátového nabíjení
- bez nabíječky v balení
- menší kapacita akumulátoru v EU