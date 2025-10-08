TOPlist

Vzali nám sluchátka i nabíječku, nyní z balení telefonů mizí další věc

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 10. 9:00
7
USB kabely (ilustrační obrázek)
  • Balení se smartphony jsou čím dál chudší
  • V minulých letech zmizela sluchátka a nabíječka, nově se smráká nad nabíjecím kabelem
  • Jako první se k tomuto kroku odhodlala společnost Sony

Smartphony se každým rokem zvětšují, jejich balení se naopak zmenšuje. Tento paradox netkví pouze v odstraňování výplňového materiálu, ale také v redukci obsahu krabiček. Není to tak dávno, co bylo rozbalování nového zařízení zážitkem – kromě něj se totiž v balení obvykle nacházela nabíječka, kabel, sluchátka, kryt, u Applu navíc ještě jablíčkové samolepky.

Balení všech iPhonů 17
Balení všech iPhonů 17

Byl to právě Apple, který začal balení svých iPhonů redukovat – nejprve odstranil sluchátka EarPods, poté nabíjecí adaptér a nejnověji samolepky. U iPhonů bez fyzického slotu na SIM také logicky zmizela i jehla k jeho otevření, což je už jen taková třešnička na dortu. Bylo jen otázkou času, kdy z krabičky zmizí i nabíjecí kabel, tentokráte tak ale překvapivě neučinil Apple.

Sony má kuráž! K Xperii 10 VII nepřibaluje kabel

Japonská značka Sony minulý měsíc představila smartphone střední třídy Xperia 10 VII, jehož výbava je závanem „starých dobrých časů“. Telefon disponuje displejem bez výřezu (s širšími rámečky), sluchátkovým konektorem, čtečkou paměťových karet i hardwarovou spouští fotoaparátu. To samé se ale rozhodně nedá říci o prodejním balení – podle čerstvých majitelů obsahuje krabička s Xperií 10 VII pouze… Xperii 10 VII.

Balení Xperie 10 VII
Balení Xperie 10 VII je hodně osekané

Přestože Sony není ve světě smartphonů žádnou velkou značkou, lze předpokládat, že podobný trend nás čeká i u zavedenějších značek. Apple například v letošním roce odstranil nabíjecí kabel z balení sluchátek AirPods Pro 3. Důvody samozřejmě mají být čistě enviromentální, vždyť nabíjecí kabel má přeci doma každý, tak proč neušetřit pár dolarů za materiály, výrobu a dopravu? Výrobní cena jednoho kabelu vynásobená počtem prodaných zařízení se může v případě velkých firem počítat v milionech dolarů.

Už delší dobu se spekuluje o tom, že Apple z budoucích iPhonů zcela odstraní USB-C port a ponechá pouze bezdrátové nabíjení MagSafe – je tedy možné, že nabíjecí kabel opustí krabičku s iPhony přirozenou cestou. Otázkou je, zda a kdy Apple k tomuto kroku najde kuráž.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

