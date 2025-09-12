TOPlist

AirPods Pro 3 nejsou ve všem lepší. Apple na keynote některé věci zamlčel

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 9. 13:30
Apple AirPods Pro 3
  • Sluchátka AirPods Pro 3 přináší několik příjemných vylepšení, ve dvou věcech si ale pohoršila
  • Jednak budete jejich krabičku nabíjet častěji, a navíc k tomuto úkonu musíte použít vlastní kabel

Apple tento týden představil nové telefony, hodinky a sluchátka. Prezentace nových produktů byla velmi svižná a pochopitelně na ní nezazněly veškeré informace – spoustu věcí se tak dozvídáme teprve z podrobných specifikací zveřejněných na webu Applu. Při prohlídce parametrů nových AirPods Pro 3 jsme se například dozvěděli, že kromě prezentovaných zlepšení si nová sluchátka ve dvou oblastech pohoršila.

Nižší celková výdrž

Sluchátka AirPods Pro 3 bezesporu přinesla několik příjemných vylepšení – upravený tvar, který má lépe sedět v uchu, integrovaný snímač tepové frekvence, efektivnější ANC, podporu instantních překladů a delší výdrž na jedno nabití. U posledního bodu ale Apple zamlčel jednu podstatnou drobnost. Špuntíky sice vydrží hrát nepřetržitě 8 hodin, avšak celková výdrž zahrnující průběžné dobíjení z pouzdra poklesla z 30 na 24 hodin.

Srovnání pouzder AirPods Pro 2 (nahoře) a AirPods Pro 3 (dole)
Srovnání pouzder AirPods Pro 2 (nahoře) a AirPods Pro 3 (dole)

Apple se totiž nepochlubil, že AirPods 3 mají o něco menší a lehčí krabičku:

  • AirPods Pro 2 – rozměry 62,2 × 47,2 × 21,8 mm, hmotnost 50,8 gramů (včetně sluchátek)
  • AirPods Pro 3 – rozměry 60,6 × 45,2 × 21,7 mm, hmotnost 43,99 gramů (včetně sluchátek)

Což o to, menší rozměry a nižší hmotnost vždy potěší, ovšem v tomto případě evidentně padl za oběť akumulátor v krabičce, který má zjevně nižší kapacitu. To může způsobovat problémy těm uživatelům, kteří byli například zvyklí chodit se svými sluchátky dlouhé túry mimo civilizaci bez přístupu k elektrické zásuvce. Obecně je potřeba se připravit na to, že si krabička na sluchátka bude o energii říkat častěji.

Ochuzené balení

S nabíjením krabičky souvisí druhý „downgrade“, kterým je odstranění nabíjecího kabelu z prodejního balení. Tento krok není žádným velkým překvapením – stejný Apple provedl už loni u základních sluchátek AirPods 4, logicky se tak týká i nejnovějších AirPods Pro 3. Odstranění nabíjecího kabelu z balení Apple jistě obhájí enviromentálními důvody, avšak fanoušci značky mohou jeho absenci oplakat, neboť originálních kabelů není nikdy dost, zvláště pak, když si za ně Apple účtuje několik stokorun.

